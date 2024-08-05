Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Кузбассе: новости 4 августа

В полиции Кемеровской области сообщили, что уволят сотрудницу Источник: slyx_mrn / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 августа.



В Кемеровской области пьяная сотрудница МВД насмерть сбила велосипедиста

В городе Мариинске Кемеровской области сотрудница местного отдела МВД насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции по региону.



Источник: slyx_mrn / T.me

По версии МВД, сотрудница ведомства на Mitsubishi Lancer «не выбрала безопасную дистанцию» и наехала на мужчину, который шел в попутном направлении и катил велосипед. Велосипедист умер на месте до приезда скорой помощи.



Анализы показали, что виновница аварии была пьяна. В МВД пообещали уволить сотрудницу, а ее руководителя — привлечь к дисциплинарной ответственности.



В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что погибшему было 73 года. Сотрудница полиции при ДТП также получила травмы и была госпитализирована, уточнили в ведомстве.



В Бурятии прорвало дамбу: ввели ЧС, людей эвакуируют

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за прорыва дамбы. На Хонхолойском водохранилище начался перелив воды через дамбу. Расстояние от места прорыва до ближайшего населенного пункта — около шести километров. Из опасной зоны эвакуируют людей, для них подготовлены пункты временного размещения.



Источник: прокуратура Приморского края

Из-за подъема уровня реки Аввакумовка разрушился мост. Вода затопляет дороги и придомовые участки.

— Силами МЧС России организована лодочная переправа, доставлена гуманитарная помощь, в том числе продукты питания и вода, — сообщили в прокуратуре Приморского края.

Для местных жителей организовали пункты временного размещения.

У блогера Эдварда Била смертельное осложнение на фоне риска лишиться ноги

У блогера Эдварда Била началось заражение крови. Врачи делают всё, чтобы спасти его левую ногу от ампутации, но прогнозы очень плохие.

31 июля Эдварда Била госпитализировали с открытым переломом костей левой ноги (блогер упал с самоката). За три дня пранкеру провели три операции. 3 августа должна была состояться еще одна, но самочувствие молодого человека ухудшилось Источник: bil__edward / VK











По данным СМИ, остановить нагноение раны не выходит, так как ткани сильно поражены. В ближайшее время должна была состояться четвертая операция, но ее, похоже, перенесли.



— Вчера я передавала ему таблетки в спецприемник. Состояние ухудшилось еще днем, поднялась температура, госпитализировали же только ночью… За пару дней до суда нога начала болеть, он уже не мог на нее наступать, в суд пришел с тростью. Дальше вы уже знаете, — высказалась в личном блоге бывшая жена Эдварда Диана.



20 июля Била задержали — он, переодевшись в полицейскую форму, отбирал у прохожих самокаты, кричал и матерился. Мещанский районный суд Москвы признал юмориста виновным в совершении мелкого хулиганства и определил наказание в виде 13 суток административного ареста.



В СИЗО у 28-летнего пранкера заныла конечность, и его спешно увезли в клинику на обследование. Отметим, что до помещения в спецприемник у Эдварда диагностировали открытый перелом костей левой ноги. Звезде интернета пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу.



— Я просил суд не назначать арест, поскольку понимал, что с учетом состояния его ноги может произойти то, что произошло сегодня, — сообщил адвокат Хамзат Шаро.



Бакальчук потребовал вернуть перешедший компании «РВБ» домен Wildberries

Супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав потребовал вернуть домен маркетплейса, который перешел в пользование новой объединенной компании «РВБ» (Wildberries + «Русс Аутдор»). В противном случае мужчина намерен обратиться в суд, сообщает Telegram-канал Baza.



По информации СМИ, Бакальчук оформил две досудебные претензии. Первая была направлена в региональный сетевой информационный центр (РСИЦ), благодаря которому домен и перешел компании «РВБ». В ней предприниматель потребовал отказа от сделки, поскольку сам Бакальчук не давал согласия на передачу.



Источник: bazabazon / T.me











Вторая досудебная претензия была направлена Татьяне Бакальчук.



— Бакальчук о передаче не знал, о собрании его никто не предупреждал, а значит, домен должен вернуться в родную гавань — в ООО «Вайлдберриз», где у Владислава 1 процент, — говорится в публикации.



Со стороны Ливана по Израилю был нанесен ракетный удар

Около 50 ракет выпущено ночью 4 августа со стороны Ливана по северу Израиля. Работает «Железный купол». О ракетном ударе сообщает The Times of Israel. Снаряды, сообщает СМИ, выпущены «Хезболлой».

В сети публиковали видео работы системы ПВО «Железный купол» над Галилеей на границе с Ливаном, в частности, над городом Кирьят-Шмона. Сообщалось о сбитых ракетах и беспрерывной работе сирены тревоги.



Массовые беспорядки охватили Великобританию, задержаны более ста человек

В городах Великобритании набирают обороты массовые беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию. Убийство трех девочек взволновало общественность, на улицы вышли ультраправые радикалы. К середине воскресенья полиция арестовала уже более сотни человек. Об этом 4 августа сообщает The Guardian.



Источник: Youtube.com / Guardian News

Уличные акции прошли в Халле, Ливерпуле, Белфасте, Манчестере и других городах. В некоторых местах демонстрации прошли мирно. Но в том же Ливерпуле, к примеру, в полицию летели пивные кеги, кирпичи, файеры и другие предметы. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес мигрантов и участвовала в стычках с антифашистами. Также на борьбу с ультраправыми радикалами вышли активисты из числа мусульман. В Сандерленде толпа подожгла полицейский участок, также в Сети сообщается о поджоге отеля, в котором жили иностранцы.



Источник: Youtube.com / Sky News