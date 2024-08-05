Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Кузбассе: новости 4 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 августа.
В Кемеровской области пьяная сотрудница МВД насмерть сбила велосипедиста
В городе Мариинске Кемеровской области сотрудница местного отдела МВД насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции по региону.
По версии МВД, сотрудница ведомства на Mitsubishi Lancer «не выбрала безопасную дистанцию» и наехала на мужчину, который шел в попутном направлении и катил велосипед. Велосипедист умер на месте до приезда скорой помощи.
Анализы показали, что виновница аварии была пьяна. В МВД пообещали уволить сотрудницу, а ее руководителя — привлечь к дисциплинарной ответственности.
В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что погибшему было 73 года. Сотрудница полиции при ДТП также получила травмы и была госпитализирована, уточнили в ведомстве.
В Бурятии прорвало дамбу: ввели ЧС, людей эвакуируют
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за прорыва дамбы. На Хонхолойском водохранилище начался перелив воды через дамбу. Расстояние от места прорыва до ближайшего населенного пункта — около шести километров. Из опасной зоны эвакуируют людей, для них подготовлены пункты временного размещения.
Из-за подъема уровня реки Аввакумовка разрушился мост. Вода затопляет дороги и придомовые участки.
— Силами МЧС России организована лодочная переправа, доставлена гуманитарная помощь, в том числе продукты питания и вода, — сообщили в прокуратуре Приморского края.
Для местных жителей организовали пункты временного размещения.
У блогера Эдварда Била смертельное осложнение на фоне риска лишиться ноги
У блогера Эдварда Била началось заражение крови. Врачи делают всё, чтобы спасти его левую ногу от ампутации, но прогнозы очень плохие.
По данным СМИ, остановить нагноение раны не выходит, так как ткани сильно поражены. В ближайшее время должна была состояться четвертая операция, но ее, похоже, перенесли.
— Вчера я передавала ему таблетки в спецприемник. Состояние ухудшилось еще днем, поднялась температура, госпитализировали же только ночью… За пару дней до суда нога начала болеть, он уже не мог на нее наступать, в суд пришел с тростью. Дальше вы уже знаете, — высказалась в личном блоге бывшая жена Эдварда Диана.
20 июля Била задержали — он, переодевшись в полицейскую форму, отбирал у прохожих самокаты, кричал и матерился. Мещанский районный суд Москвы признал юмориста виновным в совершении мелкого хулиганства и определил наказание в виде 13 суток административного ареста.
В СИЗО у 28-летнего пранкера заныла конечность, и его спешно увезли в клинику на обследование. Отметим, что до помещения в спецприемник у Эдварда диагностировали открытый перелом костей левой ноги. Звезде интернета пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу.
— Я просил суд не назначать арест, поскольку понимал, что с учетом состояния его ноги может произойти то, что произошло сегодня, — сообщил адвокат Хамзат Шаро.
Бакальчук потребовал вернуть перешедший компании «РВБ» домен Wildberries
Супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав потребовал вернуть домен маркетплейса, который перешел в пользование новой объединенной компании «РВБ» (Wildberries + «Русс Аутдор»). В противном случае мужчина намерен обратиться в суд, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Бакальчук оформил две досудебные претензии. Первая была направлена в региональный сетевой информационный центр (РСИЦ), благодаря которому домен и перешел компании «РВБ». В ней предприниматель потребовал отказа от сделки, поскольку сам Бакальчук не давал согласия на передачу.
Вторая досудебная претензия была направлена Татьяне Бакальчук.
— Бакальчук о передаче не знал, о собрании его никто не предупреждал, а значит, домен должен вернуться в родную гавань — в ООО «Вайлдберриз», где у Владислава 1 процент, — говорится в публикации.
Со стороны Ливана по Израилю был нанесен ракетный удар
Около 50 ракет выпущено ночью 4 августа со стороны Ливана по северу Израиля. Работает «Железный купол». О ракетном ударе сообщает The Times of Israel. Снаряды, сообщает СМИ, выпущены «Хезболлой».
В сети публиковали видео работы системы ПВО «Железный купол» над Галилеей на границе с Ливаном, в частности, над городом Кирьят-Шмона. Сообщалось о сбитых ракетах и беспрерывной работе сирены тревоги.
Массовые беспорядки охватили Великобританию, задержаны более ста человек
В городах Великобритании набирают обороты массовые беспорядки, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию. Убийство трех девочек взволновало общественность, на улицы вышли ультраправые радикалы. К середине воскресенья полиция арестовала уже более сотни человек. Об этом 4 августа сообщает The Guardian.
Уличные акции прошли в Халле, Ливерпуле, Белфасте, Манчестере и других городах. В некоторых местах демонстрации прошли мирно. Но в том же Ливерпуле, к примеру, в полицию летели пивные кеги, кирпичи, файеры и другие предметы. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес мигрантов и участвовала в стычках с антифашистами. Также на борьбу с ультраправыми радикалами вышли активисты из числа мусульман. В Сандерленде толпа подожгла полицейский участок, также в Сети сообщается о поджоге отеля, в котором жили иностранцы.
Волну беспорядков запустили события понедельника. 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал на студию танцев. Там он зарезал троих детей, еще несколько получили тяжелые ранения. В соцсетях неизвестные распространили фейк, что нападавший был связан с радикальными исламистами. Полиция Великобритании заявила, что готова к самым жестким мерам для подавления беспорядков.