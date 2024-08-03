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Страна и мир обзор YouTube перестал работать почти во всех браузерах в России: новости 3 августа

YouTube перестал работать почти во всех браузерах в России: новости 3 августа

Что произошло за сутки

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Массовый сбой YouTube достиг максимума

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 августа.

Проблемы с YouTube

Видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих на территории России. Проблемы затронули десктопную версию, уточняет ТАСС.

Речь идет о таких браузерах, как Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser. Исключением оказались «Яндекс Браузер» и десктопная версия Safari.

Первые сбои с YouTube начались 1 августа. У некоторых пользователей полностью отсутствует возможность смотреть видео.

Последствия взрыва на Урале

Поисково-спасательные работы на месте крушения дома в Нижнем Тагиле завершены. Под завалами обнаружили тела десяти человек, в том числе пяти детей. Всего при ЧП пострадали 25 местных жителей, сообщили в региональном Минздраве.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что последствия взрыва газа ликвидированы. Он доложил Владимиру Путину, что пострадавшим уже оказывается помощь — семьи получили первые выплаты за потерю имущества.

Мошенники тем временем распространяют в соцсетях информацию о сборе средств семьям погибших. В городской администрации опровергли информацию об этом и напомнили жителям о бдительности. Сегодняшний день в Нижнем Тагиле объявлен днем траура.

Атаки ВСУ

Ночью по регионам России нанесли массированный удар беспилотниками. По данным Минобороны, всего силы ПВО уничтожили 75 БПЛА, часть из них перехватили над Азовским морем.

Под ударом также оказались Орловская и Ростовская области. Под Орлом два снаряда попали в многоэтажный жилой дом, вспыхнул пожар. К счастью, его удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал, сообщал губернатор Андрей Клычков. Очевидцы делились кадрами с места ЧП.

Люди в панике бежали к машинам

В Каменском и Морозовском районах Ростовской области в результате удара вспыхнули складские помещения и емкости с топливом. Ранним утром местные жители увидели огромное зарево, чуть позднее в Морозовском регионе ввели режим ЧС. Из-за атаки выбило стёкла в местных школах, детских садах, домах и производственных помещениях.

Возгорание ликвидировали, отметил глава администрации Владимир Савин.

«Куда бежать?!» — восклицают местные жители

Еще один пожар вспыхнул в Белгородской области. Беспилотники атаковали нефтебазу.

Крушение потолка в водном комплексе

Главного инженера водного комплекса «Акватория», где люди пострадали после обрушения потолка, Игоря Черемсина заключили под стражу на два месяца.

— Черемисин подозревается в том, что, находясь в должности главного инженера ООО «Акватория», не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, — сообщили в прокуратуре Приморского края.

В результате ЧП ранения получили девять человек, в том числе двое детей. Один до сих пор находится в больнице.

В «Акватории» пытались защитить инженера. Сотрудники уверены, что он выполнял работу качественно.

Потоп в Бурятии

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков. Более 50 домов оказались затоплены в городе Петровске-Забайкальском и поселке Орловском, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Пострадавшим помогают добраться до родственников

Как сообщил глава региона Алексей Цыденов, службы зарегистрировали перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище, есть угроза для пяти населенным пунктам.

ПО ТЕМЕ
Взрыв газа Нижний Тагил Беспилотники Ростовская область Орловская область YouTube Сбои Обрушился потолок Владивосток Бурятия Потоп
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Комментарии
63
Клайдъ
4 августа 2024, 00:09
Ну кстати, раз ботов нагнали в поддержку замедления ютуба, значит всё идет не так хорошо, как хотелось бы этим самым замедляторам, что очень радует) Способов обхода много, причем без впн, я нашел легко - смотрю в 4к)
Гость
3 августа 2024, 23:26
Я вот сейчас как раз смотрю YouTube, точнее пытаюсь смотреть, все идет мелкими рывками и вместо того, чтобы слушать выступление рок-исполнителей я жду когда подгрузится короткий фрагмент и опять оборвется. И понимаю, что где-то в Москве сидят и мерзко хихикают те, кто нас грабит и лишает основнополагающих прав, те, кто войдет в историю как враги собственного народа.
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