НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

ю-з.

 738мм 63%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Следы крупного медведя нашли в НСО

Отпуск в Мьянме
Новосибирск ведет соцсети
На Lexus сбил двух детей
Где учатся отличники
Новосибирцы про 100 дней мэра
Плохое зрение — бич 21 века
Газанул на красный
Разоблачили мифы об имплантах
Выжить на 200 рублей в день
НГС в Telegram
Страна и мир Умер звезда сериалов «Кухня» и «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов. Ему был 91 год

Умер звезда сериалов «Кухня» и «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов. Ему был 91 год

Когда пройдет прощание с артистом, еще неизвестно

1 648
10 комментариев
Вячеслав Гилинов большую часть жизни отдал театру

Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов, известный по сериалам «Кухня» и «Моя прекрасная няня», ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя, где служил актер более 60 лет.

— На 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов, — сообщили в театре.

На его счету множество ролей в театре и кино. Среди самых известных проектов «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня» (16+), «12» (16+) и «Кухня» (18+). Также он принимал участие в таких спектаклях, как «Боженька» (18+), «По щучьему велению» (5+) и «Русская красавица» (18+).

В 1961 году он был принят в труппу Театра Гоголя. В 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. В 2000 году удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Причину смерти Гилинова еще не сообщили. Также в театре пока озвучили, где и когда пройдет прощание с артистом.

ПО ТЕМЕ
Вячеслав Гилинов Кухня Моя прекрасная няня Актер Умер Театр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
224274911
3 августа 2024, 19:49
Ни разу не видела ..
Красивая.
3 августа 2024, 20:06
Это хто ваще?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,32

Nichka-Nochka,36

Никита,33

Оля,42

dG625afs@,66

Галина,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление