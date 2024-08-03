Умер звезда сериалов «Кухня» и «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов. Ему был 91 год

Вячеслав Гилинов большую часть жизни отдал театру Источник: Театр Гоголя











Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов, известный по сериалам «Кухня» и «Моя прекрасная няня», ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя, где служил актер более 60 лет.

— На 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов, — сообщили в театре.

На его счету множество ролей в театре и кино. Среди самых известных проектов «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня» (16+), «12» (16+) и «Кухня» (18+). Также он принимал участие в таких спектаклях, как «Боженька» (18+), «По щучьему велению» (5+) и «Русская красавица» (18+).

В 1961 году он был принят в труппу Театра Гоголя. В 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. В 2000 году удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.