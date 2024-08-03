Юг не резиновый. На российском курорте кончились места для туристов

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Число отдыхающих продолжает расти

863
17 комментариев
Меньше всего бронирований в Геленджике на ноябрь

Курорты Геленджика заполнены на 100%. В этом году город успели посетить почти 2,5 млн человек.

— В июле заполняемость крупных предприятий санаторно-курортной отрасли Геленджика составила 100%. С начала года наш курорт посетило 2 408 811 человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, — сообщили в пресс- службе администрации Геленджика.

Порядка 1,4 млн туристов посетили Геленджик в июле. Рост по сравнению с прошлым годом составил 7,9%.

Однако успеть отдохнуть на курорте еще можно. Пока август забронирован на 86,6%, сентябрь — на 73,4%, октябрь — на 59,6%, а ноябрь — всего на 38,8%.

Туристы рассказали о впечатлениях от отдыха в Геленджике. Отзывы опубликовали коллеги из 93.RU. Чаще всего люди жаловались на грязь, кто-то даже отравился. Однако нашлись те, кому на курорте понравилось. Туристам понравился пляж, развитая инфраструктура и развлечения.

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Комментарии
19
Долой мракобесие
3 августа 2024, 14:02
Ладно заворовавшиеся чиновники, погоны и прочие невыездные освоители бюджета, но остальные, неужели совсем необучаемые?! Грязь, давка, теснота, частые отравления, хамство соотечественников, невменяемые расценки, а люди всё едут и едут...
Гость
3 августа 2024, 13:12
отдых попа к попе сложно назвать отдыхом.
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