Юг не резиновый. На российском курорте кончились места для туристов

Меньше всего бронирований в Геленджике на ноябрь Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Курорты Геленджика заполнены на 100%. В этом году город успели посетить почти 2,5 млн человек.



— В июле заполняемость крупных предприятий санаторно-курортной отрасли Геленджика составила 100%. С начала года наш курорт посетило 2 408 811 человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, — сообщили в пресс- службе администрации Геленджика.

Порядка 1,4 млн туристов посетили Геленджик в июле. Рост по сравнению с прошлым годом составил 7,9%.

Однако успеть отдохнуть на курорте еще можно. Пока август забронирован на 86,6%, сентябрь — на 73,4%, октябрь — на 59,6%, а ноябрь — всего на 38,8%.