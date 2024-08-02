Число погибших из-за взрыва дома на Урале выросло до семи: новости 2 августа

Трагедия произошла в Нижнем Тагиле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 августа.



Освобождение россиян

Ночью в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет с освобожденными россиянами, которых обменяли в Анкаре. Восемь человек, которые были осуждены по различным статьям за границей, встретили со всей пышностью: почетным караулом и красной дорожкой. На встречу приехал Владимир Путин.

Среди освобожденных — двое детей Источник: rian_ru / T.me

Подробнее об участниках обмена мы рассказывали в этом материале.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Кубанью и Курской областью, сообщили в Минобороны. Также под массированную атаку попал Севастополь. Военные сбили более четырех воздушных целей, часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома. Как сообщал губернатор региона Михаил Развожаев, она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.

На время работы пиротехников дом эвакуировали, жителей поместили в пункты временного содержания.



После падения ракеты ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы Источник: РаZVожаев / T.me











В результате удара по Белгородской области оказались ранены два мирных жителя Шебекинского округа, сообщал губернатор.

Обрушение потолка в водном комплексе

Главного инженера водного комплекса «Акватория», где накануне обрушилась часть потолка, задержали во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый должен был отвечать за техническое обслуживание и эксплуатацию помещений водного комплекса, но не организовал эту работу. В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девять человек получили повреждения различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы.

Задержание Савельева

В Москве задержали сенатора от «Единой России» Дмитрия Савельева. СК России заявил, что его подозревают в организации приготовления заказного убийства знакомого предпринимателя. Самого убийства удалось избежать — подвел соучастник, сдавший заказчика.

Жертвой должен был стать бизнес-партнер в компании по производству инструментов для измерения, тестирования и навигации Сергей Ионов. Савельев, по данным «112», дал ему деньги на развитие бизнеса, но оказалось, что часть суммы была потрачена не по назначению. Недостача составила 1,6 миллиона рублей. Ионова приговорили к 2,5 года лишения свободы за растрату.



Несмотря на неизбежность наказания, Савельев нанял в качестве киллера бывшего сотрудника ФСИН. За убийство Савельев ему предложил 100 тысяч долларов.



Всё, что известно о политике, мы рассказывали в этом материале.

Погибли из-за взрыва газа

Спасатели продолжают работы на месте крушения дома в Нижнем Тагиле, в котором 1 августа произошел взрыв. Число жертв достигло 7, еще 21 человек получил травмы. Среди них, по данным регионального Минздрава, 10 детей.

Местные жители несут на место трагедии цветы и игрушки.

В списках погибших есть дети Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По решению губернатора региона Евгения Куйвашева каждый, кто в результате трагедии полностью утратил имущество, из областного бюджета получит по 150 тысяч рублей, при частичной потере имущества — по 75 тысяч рублей. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона рублей за каждого погибшего.



Жители начали получать первые выплаты.

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