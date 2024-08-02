Россиян несколько дней пугают странные объекты в небе: люди верят, что это НЛО — кадры

Люди продолжают верить, что видят инопланетные корабли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители нескольких российских городов стали замечать странные объекты в небе. Люди думают, что им удалось запечатлеть космические корабли инопланетной цивилизации.



В Воронеже заметили хаотично передвигающиеся в небе световые пятна. Их было видно из разных частей города. Некоторые горожане предполагали, что это не что-то фантастическое, а беспилотники.

Чего испугались жители Воронежа Источник: читатель Voronezh1.ru

Однако объяснение явления оказалось вполне прозаичным. Оказалось, что пятна в небе — это свет прожекторов. Их установили на новом цирке-шапито.

Инопланетные огоньки оказались прожекторами цирка Источник: Типичный Воронеж / T.me

В Саратове и вовсе необычные огоньки в небе можно было увидеть несколько дней подряд. Местный житель Павел вел самостоятельные наблюдения и снимал происходящее.



— Объекты гуляют хаотично по небу, выстраиваются в геометрические фигуры и вращаются. Нередко можно увидеть их эффектное перемещение со скоростью света в небытие. Можно увидеть их резкое свечение по виду огня и моментальное исчезновение, — сообщил Павел коллегам из 164.RU.

Мужчина пять ночей следит за небом Источник: читатель 164.RU

Саратовский популяризатор астрономии, автор сообщества «Астрономия для всех» и организатор тротуарной астрономии Юрий Кумаков постарался объяснить, что именно попало в объектив встревоженного мужчины. На кадрах четко видны обычные звезды: на одной — «ручки ковша "Большой медведицы", на другой — созвездие "Северная корона"».



НЛО — это объект, который человек не может идентифицировать с известным ему природным или искусственным явлением, напомнил астроном.



— Поэтому если человек наблюдает какие-то движущиеся объекты и не может их определить, то для него они действительно являются НЛО, — пошутил Кумаков.



Несколькими днями ранее жители Волгограда и области сняли на видео необычное огненное НЛО.

Люди заметили очень яркий объект в небе Источник: читатели V1.RU

— НЛО прямо над домом пролетело. Казалось, что оно сейчас врежется в него. Мы подошли чуть ближе к дому, и след простыл его. Как будто выгорел. Непонятно, что это было. Что-то длинное и странной формы. Резко появилось из ниоткуда и исчезло, — сообщают очевидцы.



Местные власти не смогли объяснить данное явление.

