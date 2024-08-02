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Страна и мир Россиян несколько дней пугают странные объекты в небе: люди верят, что это НЛО — кадры

Россиян несколько дней пугают странные объекты в небе: люди верят, что это НЛО — кадры

Разбираемся, что это за явления

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16 комментариев
Люди продолжают верить, что видят инопланетные корабли

Жители нескольких российских городов стали замечать странные объекты в небе. Люди думают, что им удалось запечатлеть космические корабли инопланетной цивилизации.

В Воронеже заметили хаотично передвигающиеся в небе световые пятна. Их было видно из разных частей города. Некоторые горожане предполагали, что это не что-то фантастическое, а беспилотники.

Чего испугались жители Воронежа

Однако объяснение явления оказалось вполне прозаичным. Оказалось, что пятна в небе — это свет прожекторов. Их установили на новом цирке-шапито.

Инопланетные огоньки оказались прожекторами цирка

В Саратове и вовсе необычные огоньки в небе можно было увидеть несколько дней подряд. Местный житель Павел вел самостоятельные наблюдения и снимал происходящее.

— Объекты гуляют хаотично по небу, выстраиваются в геометрические фигуры и вращаются. Нередко можно увидеть их эффектное перемещение со скоростью света в небытие. Можно увидеть их резкое свечение по виду огня и моментальное исчезновение, — сообщил Павел коллегам из 164.RU.

Мужчина пять ночей следит за небом

Саратовский популяризатор астрономии, автор сообщества «Астрономия для всех» и организатор тротуарной астрономии Юрий Кумаков постарался объяснить, что именно попало в объектив встревоженного мужчины. На кадрах четко видны обычные звезды: на одной — «ручки ковша "Большой медведицы", на другой — созвездие "Северная корона"».

НЛО — это объект, который человек не может идентифицировать с известным ему природным или искусственным явлением, напомнил астроном.

— Поэтому если человек наблюдает какие-то движущиеся объекты и не может их определить, то для него они действительно являются НЛО, — пошутил Кумаков.

Несколькими днями ранее жители Волгограда и области сняли на видео необычное огненное НЛО.

Люди заметили очень яркий объект в небе

— НЛО прямо над домом пролетело. Казалось, что оно сейчас врежется в него. Мы подошли чуть ближе к дому, и след простыл его. Как будто выгорел. Непонятно, что это было. Что-то длинное и странной формы. Резко появилось из ниоткуда и исчезло, — сообщают очевидцы.

Местные власти не смогли объяснить данное явление.

Чаще всего за НЛО принимают спутники Starlink Илона Маска. Они обеспечивают высокоскоростной широкополосный доступ в интернет даже в тех местах, где его совсем нет. В небе такие объекты выглядят, как быстро летящие светящиеся шары, которые идут четко друг за другом.

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Комментарии
16
Barmaleя
2 августа 2024, 18:13
Куда ни глянь - всюду цирк-шапито.
боец РККА
2 августа 2024, 18:30
я всю ночь кидал камни в луну
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