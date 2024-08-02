В водном комплексе Владивостока на людей обрушилась крыша, они в реанимации: новости за 1 августа

В результате обрушения потолка пострадали восемь человек Источник: прокуратура Приморского края











На Урале взорвался дом, погибли два человека

В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный панельный дом. ЧП произошло на улице Сибирской, 81. Причина — взрыв газа.

Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

На месте работают спасатели, вытаскивают людей из-под завалов. На данный момент известно о двух погибших женщинах.



Обрушившийся дом построен в 1974 году. Это панельная пятиэтажка на шесть этажей с железобетонными перекрытиями, износ здания составляет 40%.



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Главу «Военторга» задержали по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов

Полиция задержала руководителя «Военторга» Владимира Павлова, а также бенефициара подконтрольных организаций. Их подозревают в хищении 400 миллионов рублей. Заведено уголовное дело (мошенничество). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— В ходе 64 обысков изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей, — передало РИА Новости



Источник: МВД России

АО «Военторг» фигурирует в коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Компания могла быть «прослойкой» между АО «Грязинский пищевой комбинат» и Министерством обороны России, пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.



По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с АО «Военторг» на поставку пайков для армии. У «Военторга» было соглашение с Грязинским комбинатом. Как итог — некачественная еда по завышенной стоимости.

Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова до 30 сентября 2024 года.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы











Прокуратура утвердила обвинение в отношении Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее вместе с мужем следствие считает виновными в неуплате налогов на сумму более чем 906 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По версии следствия, Блиновская вместе с супругом Алексеем с 2019 по 2021 год распределила доходы от бизнеса по разным счетам подконтрольных компаний и ИП. Заработав как индивидуальный предприниматель более 150 миллионов рублей, она лишилась возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения. В налоговые органы же она подала заведомо ложные сведения и не заплатила более 906,6 миллиона рублей.



Кроме того, Блиновские легализовали более 716 миллионов рублей доходов, скрытых от налоговой. Также «королева марафонов» втайне от руководства двух юрлиц переводила деньги с их счетов.



Россияне жалуются на сбои в работе YouTube

Российские пользователи массово сталкиваются со сбоями в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar 1 августа.



Информация о сбоях стала поступать в ночь на четверг. Особенно ситуация обострилась после часа ночи, пользователи жаловались на проблемы с загрузкой видеотрансляций, качество звука и работу веб-сайта в целом. Сообщения продолжают поступать и далее.



Большинство проблем зафиксировано в Москве и Петербурге. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не заметил сбоев.



— Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, всё грузится, — прокомментировал он информацию о проблемах в работе сервиса в ряде регионов.

В водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие

В водно-бассейновом комплексе «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«Акватория» — один из самых модных банных комплексов города Источник: прокуратура Приморского края

В результате происшествия восемь человек, находившиеся в комплексе, пострадали, пятеро были госпитализированы, по данным городской администрации (из них трое находятся в тяжелом состоянии).

Источник: прокуратура Приморского края

Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.



Как сообщают очевидцы в местных соцсетях, обвалился потолок в общем зале, где расположены бассейны. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.



Мизулина собирается подавать в суд на Артемия Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается отсудить десять миллионов рублей у дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иностранным агентом) из-за их нового интервью. Взысканные средства общественница планирует направить на помощь семьям участников спецоперации, говорится в ее посте в Telegram от 1 августа.

— Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя, — написала Екатерина Мизулина, уточнив, что в интервью «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета» и ее лично.



Она также уточнила, что «в годы Великой Отечественной интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине».



1 августа на Youtube-канале «вДудь» вышло трехчасовое видео с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Лебедев рассказал, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».

