В Сочи поймали чиновников, которых обвиняют в заработке миллионов на смерти жителей: новости за 31 июля

В ходе обысков у подозреваемых нашли 15 миллионов рублей Источник: sledcom_press / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 июля.



В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС

В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Удар был нанесен по его резиденции в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: AP Photo / Dalati Nohra











Обстрел произошел после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Погиб также один из телохранителей политика.



Движение ХАМАС сделало заявление, в котором признало гибель главы политбюро и назвало Израиль ответственным за случившееся.



В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий в связи с убийством Исмаила Хании. Представители ЦАХАЛ заявили CNN, что на «сообщения иностранных СМИ они не реагируют».



Путин повысил выплату военным, заключившим контракт на СВО

Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для подписавших контракт с ВС РФ для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря. Она будет в два раза большей той, что платили раньше. Документ опубликован на портале правовой информации.



Указ касается мобилизованных, срочников, иных граждан РФ и иностранцев, «которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».



Отмечается, что новая выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года (195 тысяч рублей).

Новые подробности в деле Wildberries

В ситуации вокруг Wildberries появились новые подробности. Владислав Бакальчук заявил, что узнал об иске жены о разводе из соцсетей, и призвал ее пообщаться лично. Об этом сооснователь Wildberries написал в своем телеграм-канале.

Решение Татьяны сообщить о разводе в Сети, а не лично, «убеждает» Владислава, что происходит «что-то непонятное», а на Татьяну «воздействуют».

— Очевидно, что Татьяне нужна помощь, — подчеркнул он.



События вокруг семьи Бакальчук, по мнению Владислава, «искусственно разгоняют».

— На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы, и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса. Пришла пора остановиться и поговорить, глядя друг другу в глаза, — честно и открыто, как это всегда было между нами, — призвал он бывшую жену.



Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Татьяна Бакальчук в ответ на обвинения мужа заявила, что ежедневно общается с детьми, а Владислав с их помощью «пытается как-то повлиять на нее». На вопрос о давлении, которое на нее, по словам мужа, могут оказывать партнеры, Татьяна ответила: «Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден».



Комментируя сделку с Russ, Татьяна Бакальчук подчеркнула, что никто из пользователей и партнеров «никаких изменений не заметит». Объединение компаний Татьяна объяснила стремлением развивать Wildberries.

— Ну а Russ — лидер в своем сегменте в России, лидирует по многим показателям в мире. Мы объединяемся с лучшим из лучших, — сказала она в интервью «Комсомольской правде».



Предстоящий раздел имущества и бизнеса в рамках развода Татьяна комментировать отказалась.



В Сочи поймали чиновников и ритуальщиков, продававших места на кладбище под руководством главы города

Сотрудникам СК, ФСБ и МВД удалось поймать организованную группу, которая зарабатывала на смерти сочинцев. Ритуальщиками руководил советник мэра города, сообщает 31 июля пресс-служба СК России.



Подельниками стали начальник отдела по организации похоронного дела администрации Сочи и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и ИП, занимающийся ритуальным бизнесом.



Их схема заключалась в том, что за каждое место они брали от 200 тысяч до трех миллионов рублей, а затем делили деньги между собой. Таким образом они зарабатывали, предположительно, по 10–15 миллионов рублей в месяц. В отношении каждого возбудили уголовное дело.



Госдума запретила продавать энергетики детям

Госдума РФ на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.



Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Продавцы при возникновении сомнений в возрасте покупателя будут вправе потребовать документы и отказать в продаже, если документ предоставлен не будет, как это делается сейчас при продаже алкоголя.



Субъекты РФ также смогут устанавливать запреты на продажу энергетиков в зданиях и помещениях образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также ограничивать время и место продажи напитков. Кроме того, власти смогут ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления людей на публичных мероприятиях.



— Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.



МИД призвал россиян активно осваивать RuTube

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин порекомендовал российским пользователям изучать видеохостинг RuTube. Об этом сообщает ТАСС.



На брифинге Андрей Настасьин призвал осваивать российскую платформу и размещать на ней свои видеоролики, как это делает МИД России. Он подчеркнул, что западные онлайн-площадки, в том числе YouTube, практикуют цензуру. В качестве результата подобных действий дипломат привел более 200 заблокированных российских каналов.

Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк с 1 августа повысит ежемесячную стоимость СМС-уведомлений об операциях на дебетовых картах с 70 до 99 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз цены выросли 1 августа 2022 года — на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.

Депутаты объяснили отказ давать отсрочку от мобилизации многодетным отцам

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, поскольку в этом случае «речь идет о безопасности государства». Об этом на заседании Госдумы заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

Источник: http://duma.gov.ru/









