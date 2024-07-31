Сколько стоит родить от Дурова? Публикуем анкету миллиардера, ставшего донором спермы

Миллиардер, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров — донор спермы, у которого уже более сотни биологических детей. После такой новости наверняка их станет больше, к тому же материала еще хватает.
E1.RU удалось найти биоматериал Павла Дурова в одной из московских клиник — он стоит 35 тысяч рублей, но это не итоговая стоимость оплодотворения. При этом там подчеркнули, что сперма донора № 6 есть только у них.
Расценки зависят от способа. У ЭКО, например, вероятность успешного зачатия — 30–40%, а при инсеминации с первого раза забеременеть удается лишь 10–15% женщин. Также тарифы отличаются для граждан России и иностранцев.
В распоряжении редакции E1.RU также оказалась анкета Павла Дурова. Имени и фото в ней, конечно же, нет, но по описанию легко узнать известного богача.
В документе указано, что донор — программист и предприниматель, учился на отлично, любит рано вставать, вегетарианец, знает девять иностранных языков — помимо английского это персидский, латынь, французский, немецкий, испанский и итальянский.
У Павла третья группа крови, резус-фактор положительный. Рост — 176 сантиметров, вес — 72 килограмма, 43-й размер обуви.
— Трудолюбивый, целеустремленный, решительный, верный своим принципам, ценитель свободы, — сказано в анкете Павла Дурова. — Всегда хотел работать на себя и быть свободным.
В маленьком эссе о доноре указано следующее: человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме «раб — хозяин». В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни.
Смогут ли теперь все дети Павла Дурова претендовать на его наследство, объясняли юристы. При этом совсем недавно женщина по имени Ирина Болгар заявила, что у нее три ребенка от Дурова и зачаты они не искусственным путем.
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