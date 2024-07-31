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Страна и мир эксклюзив Сколько стоит родить от Дурова? Публикуем анкету миллиардера, ставшего донором спермы

Сколько стоит родить от Дурова? Публикуем анкету миллиардера, ставшего донором спермы

Расценки на качественный биоматериал впечатляют

1 440
45 комментариев
Недавно Павел Дуров в своем телеграм-канале публиковал фото из отпуска в Казахстане, а еще рассказывал об успехах мессенджера, а потом раз — и признался, что у него больше сотни детей

Миллиардер, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров — донор спермы, у которого уже более сотни биологических детей. После такой новости наверняка их станет больше, к тому же материала еще хватает.

E1.RU удалось найти биоматериал Павла Дурова в одной из московских клиник — он стоит 35 тысяч рублей, но это не итоговая стоимость оплодотворения. При этом там подчеркнули, что сперма донора № 6 есть только у них.

Расценки зависят от способа. У ЭКО, например, вероятность успешного зачатия — 30–40%, а при инсеминации с первого раза забеременеть удается лишь 10–15% женщин. Также тарифы отличаются для граждан России и иностранцев.

ЭКО обойдется более чем в 300 тысяч рублей
Инсеминация стоит значительно дешевле, но и шансы на успех тут ниже, чем с ЭКО

В распоряжении редакции E1.RU также оказалась анкета Павла Дурова. Имени и фото в ней, конечно же, нет, но по описанию легко узнать известного богача.

В документе указано, что донор — программист и предприниматель, учился на отлично, любит рано вставать, вегетарианец, знает девять иностранных языков — помимо английского это персидский, латынь, французский, немецкий, испанский и итальянский.

У Павла третья группа крови, резус-фактор положительный. Рост — 176 сантиметров, вес — 72 килограмма, 43-й размер обуви.

Анкета Павла Дурова

— Трудолюбивый, целеустремленный, решительный, верный своим принципам, ценитель свободы, — сказано в анкете Павла Дурова. — Всегда хотел работать на себя и быть свободным.

В маленьком эссе о доноре указано следующее: человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме «раб — хозяин». В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни.

Данные, которые указаны в анкете

Смогут ли теперь все дети Павла Дурова претендовать на его наследство, объясняли юристы. При этом совсем недавно женщина по имени Ирина Болгар заявила, что у нее три ребенка от Дурова и зачаты они не искусственным путем.

Опрос для женщин: хотели бы ребенка от Павла Дурова?

Всего проголосовало: 463
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Павел Дуров Донорство спермы ЭКО Искусственное оплодотворение
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Комментарии
46
275006922
31 июля 2024, 20:55
Девочки, смотрите его старые фото: он лысеть начал, когда ему стало слегка за 20. До того, как он крепко подсел на ЗОЖ и гормоны, на него без слез же не посмотреть было
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
31 июля 2024, 20:58
Фу, нихачю😐
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