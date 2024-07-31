Путин подписал указ о новой выплате военным-контрактникам

Военнослужащие, которые заключат контракты с 1 августа, смогут единовременно получить 400 тысяч рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне проведения спецоперации.



Такую меру вводят для социальной поддержки военнослужащих и их семей. Властям регионов рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации.

Новая выплата положена россиянам и иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат с Вооруженными силами РФ контракт для выполнения задач специальной военной операции. Срок контракта должен составлять минимум один год.

