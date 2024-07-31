Путин подписал указ о новой выплате военным-контрактникам

Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне проведения спецоперации.
Такую меру вводят для социальной поддержки военнослужащих и их семей. Властям регионов рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации.
Новая выплата положена россиянам и иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат с Вооруженными силами РФ контракт для выполнения задач специальной военной операции. Срок контракта должен составлять минимум один год.
Напомним, ранее сумма выплаты была почти вдвое меньше: военнослужащим ВС РФ и Росгвардии, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года, единовременно выплачивали по 195 тысяч рублей.