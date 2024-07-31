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Страна и мир Путин подписал указ о новой выплате военным-контрактникам

Путин подписал указ о новой выплате военным-контрактникам

Теперь поступившие на службу смогут единовременно получить 400 тысяч рублей

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39 комментариев
Военнослужащие, которые заключат контракты с 1 августа, смогут единовременно получить 400 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне проведения спецоперации.

Такую меру вводят для социальной поддержки военнослужащих и их семей. Властям регионов рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации.

Новая выплата положена россиянам и иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат с Вооруженными силами РФ контракт для выполнения задач специальной военной операции. Срок контракта должен составлять минимум один год.

Напомним, ранее сумма выплаты была почти вдвое меньше: военнослужащим ВС РФ и Росгвардии, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года, единовременно выплачивали по 195 тысяч рублей.

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Комментарии
39
мир во всём мире
31 июля 2024, 16:12
Темпы добровольцев упали до нуля! а так же уже шила в мешке не удержать, все уже понимают, что много народу не вернётся никогда !!! Пропаганда канешь пытается что то оправдать , притянуть успехи , но кто бабки на лавке и верят.
Юккa
31 июля 2024, 16:50
Уже третий год набирают, заманивают деньгами , но и мобилизованных не отпускают, интересно, сколько всего там прошло человек, то есть героев.
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