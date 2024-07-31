«Мама, я нашел работу. Но она тебе не понравится». История бойца, которому забыли выкопать могилу

Алексей Лазарев сумел на передовой «оживить» брошенный автомобиль Источник: предоставлено семьей Алексея Лазарева











В Самарской области проводили в последний путь 29-летнего уроженца Тольятти Алексея Лазарева. Молодой человек погиб в начале июля 2024 года на СВО. Но уже в родном городе семью погибшего бойца ждал еще один удар — организаторы похорон забыли выкопать могилу. Наши коллеги из 63.RU пообщались с родными военнослужащего и узнал подробности этой вопиющей истории.



«Был там, где нормальный не работал»

Многие байкеры автограда знали молодого человека Источник: предоставлено семьей Алексея Лазарева











Алексей Лазарев родился в Тольятти в середине августа 1994 года. По словам его родных, с самого детства молодой человек интересовался техникой. Как рассказала 63.RU его мама Светлана, у ее сына был настоящий талант.

— Он был очень самостоятельный ребенок, веселый, озорной. Любил заниматься техникой. Как говорится, был с ней на «ты». Ремонтировал всё, что только бывает на свете. И мотоциклы, и машины, и снегоходы, и гидроциклы. Он был мастером с золотыми руками. Сын мог отремонтировать всё. Его многие в городе знали, особенно мотоциклисты. Он еще и сам был байкером, — рассказала Светлана Лазарева.

Молодой человек отучился в Тольяттинском колледже сервиса, стал слесарем. После окончания учебы Алексей некоторое время работал на АВТОВАЗе, а в 2020 году ушел в армию. Год служил во Владимире. Но по возвращении домой его отказались брать обратно на работу. По словам его матери, это было связано со сменой руководства автоконцерна. Поэтому Алексей начал подрабатывать в разных коммерческих структурах.

— Он был, если можно так сказать, в таких местах, где нормальный человек не работал. Алексей трудился там, где опасно, на высотах, — говорит коллега матери Елена.

Но в начале июля 2023 года Алексей Лазарев решил резко изменить свою жизнь. И о своем выборе он сообщил семье.

«Леша сказал, что уже всё решил»

Обучение на инженера-сапера заняло около месяца Источник: предоставлено семьей Алексея Лазарева











— 11 июля 2023 года сын пришел домой и сказал: «Мама, я нашел работу. Но она тебе не понравится». Конечно, мне его решение не понравилось. Но Леша сказал, что уже всё решил, — говорит Светлана Лазарева. — Проводы были без семьи. Он где-то там с друзьями их организовал. Так было и в 2020 году, когда он в армию уходил, и сейчас, с СВО.



Тольяттинец подписал контракт с Минобороны и отправился в учебную часть. Там молодой человек получил специальность инженера-сапера. Через месяц он уже отправился на передовую.

— Простыми словами, Леша дроны взрывчаткой начинял. Он же их собирал и ремонтировал. Его учили, что на каждый объект нужно свое взрывчатое вещество, — объяснила его мама.

На передовой боец не забывал о своем таланте механика. Однажды ему удалось «достать с того света» автомобиль.

— В какой-то момент бойцы просто устали таскать на себе тяжести. Алексей решил починить машину, несмотря на все заверения сослуживцев, что она «мертвая». А он взял и прям в поле смог это сделать! — рассказывает Елена.

В зоне СВО Алексей занимался дронами Источник: предоставлено семьей Алексея Лазарева











Всё время службы Алексей поддерживал связь с семьей. В свободное время он звонил или писал матери в Telegram.



— Никаких кодовых фраз у нас не было. Я что, родного сына не узнаю? Он очень любил кошек, и мы постоянно обменивались картинками с ними, — призналась Светлана.

После отправки на передовую Алексей смог побывать дома только один раз — единственный отпуск ему предоставили весной 2024 года. И им боец воспользовался по полной. Он не только навестил семью, но и женился. Молодая супруга очень скоро овдовела.

«Нас попросили прислать скан паспорта»

О гибели Алексея первым узнал его отец. Ему позвонили в один из выходных дней в начале июля.

— Нам позвонили из Ростова и попросили прислать скан паспорта. Мы, естественно, не поверили. Подумали, что это мошенники с нами говорят. Сами понимаете, какая ситуация. Во время звонка еще попросили вспомнить, на какой руке у Алексея татуировка. Потом жена сына нашла контакт его сослуживцев, и они подтвердили, что он погиб. По их словам, во время выполнения боевой задачи у Леши в руках граната взорвалась, — пересказала события того дня Светлана Лазарева.

Но родные Алексея до последнего не верили в его смерть. Надеясь на лучшее, обратились в военкомат за помощью.

— Там сделали запрос, попросили подождать несколько дней. И когда пришел ответ, у нас рухнули все надежды.

Тело погибшего бойца доставили в Тольятти в субботу, 20 июля. В первый рабочий день, 22 июля, родные Алексея связались с чиновниками, чтобы выяснить, кто должен будет заниматься организацией похорон. В мэрии Тольятти семью военнослужащего заверили, что всю подготовку власти возьмут на себя.

— С нами беседовал сотрудник МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» (мэрия Тольятти заключила договор с этой компанией на оказание таких услуг. — Прим. ред.) по имени Павел. Он мне показался приятным на вид, ответственным, душевно разговаривал. Номер свой дал для связи, — пояснила мать Алексея.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым.

«А для Леши могилу не вырыли»

Погибшему бойцу забыли вырыть могилу Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Прощались с Алексеем Лазаревым в автограде во вторник, 23 июля, в 10:00. Траурная церемония с воинскими почестями проходила в ДК «Тольятти». Здесь же прощались с еще одним погибшим в СВО тольяттинцем. После гробы погрузили в катафалки, и траурная процессия отправилась на кладбище.



— Уже там мы увидели три гроба. Третий, как я понимаю, привезли из другого места. Но почему-то могил было всего две. Но мы подумали, что одна из них наша. А потом оказалось, что для Леши-то как раз могилы и не вырыли, — рассказала Светлана Лазарева.

Убитой горем матери стало плохо на кладбище. Ей пришлось вызвать скорую. А с организаторами похорон попыталась связаться ее коллега Елена.

— Когда я позвонила Павлу из «Спецкомбината», он сказал, что захоронение начнется только в 13:00! Вы на секунду представьте себе состояние матери, которая переживает боль утраты сына, защитника Отечества, и волнуется за второго, находящегося в зоне СВО (старший брат Алексея отправился на передовую 19 июля 2024 года. — Прим. ред.). На ее глазах хоронят одного бойца, второго. А про ее сына забыли. Боли и горю матери не было предела, — говорит подруга. — Когда мы позвонили Павлу, чтобы услышать от него разумное объяснение, он ответил, что якобы кто-то кого-то не так понял, вышла накладка. И вообще он разговаривать с нами не будет.

Работники кладбища, которые находились в этот момент на месте, несколько раз извинялись перед семьей Алексея. Но непосредственный организатор отказался выходить на связь. Тогда близкие погибшего бойца связались уже с администрацией Тольятти.

— Там поохали, поахали, но сказали, что перезвонят. Перезвонили, но только чтобы принести извинения. Если уж вы взяли на себя такую важную ответственность — заниматься прощаниями с нашими сыновьями, отцами и братьями, то занимайтесь этим достойно! — возмутилась Елена.



«Уверен, что подобное больше не повторится»

По словам Николая Ренца, виновник уже уволен Источник: Николай Ренц / T.me











Скандал с невыкопанной могилой для участника СВО прокомментировал мэр Тольятти Николай Ренц.



— К моему глубокому сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда для участника СВО не было своевременно подготовлено место, в нужный час не была вырыта могила. Безусловно, наше МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» несет прямую ответственность за это. Лицо, виновное в неисполнении задачи, сегодня же будет уволено. Никогда у нас не было ничего подобного. Мы всегда старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне лично очень больно за такую вопиющую ситуацию. Уверен, что подобное больше не повторится, — заявил Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Редакция 63.RU попыталась связаться с руководством «Спецкомбината ритуальных услуг». Директор предприятия Николай Павлов переадресовал наше обращение пресс-секретарю мэрии Тольятти. А уже там сообщили, что ничего не могут добавить к уже опубликованному комментарию главы автограда.

— Мы можем дополнительно сообщить, что бойца в итоге похоронили. Вся процедура заняла около 30 минут. Сотрудник, который занимался организацией похорон, уже уволен. Приказ подписан в четверг, 25 июля, — сообщили 63.RU в мэрии Тольятти.