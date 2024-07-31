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Страна и мир Спецоперация на Украине подробности «Мама, я нашел работу. Но она тебе не понравится». История бойца, которому забыли выкопать могилу

«Мама, я нашел работу. Но она тебе не понравится». История бойца, которому забыли выкопать могилу

Алексей Лазарев из Тольятти не дожил месяца до 30 лет

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Алексей Лазарев сумел на передовой «оживить» брошенный автомобиль

В Самарской области проводили в последний путь 29-летнего уроженца Тольятти Алексея Лазарева. Молодой человек погиб в начале июля 2024 года на СВО. Но уже в родном городе семью погибшего бойца ждал еще один удар — организаторы похорон забыли выкопать могилу. Наши коллеги из 63.RU пообщались с родными военнослужащего и узнал подробности этой вопиющей истории.

«Был там, где нормальный не работал»

Многие байкеры автограда знали молодого человека

Алексей Лазарев родился в Тольятти в середине августа 1994 года. По словам его родных, с самого детства молодой человек интересовался техникой. Как рассказала 63.RU его мама Светлана, у ее сына был настоящий талант.

— Он был очень самостоятельный ребенок, веселый, озорной. Любил заниматься техникой. Как говорится, был с ней на «ты». Ремонтировал всё, что только бывает на свете. И мотоциклы, и машины, и снегоходы, и гидроциклы. Он был мастером с золотыми руками. Сын мог отремонтировать всё. Его многие в городе знали, особенно мотоциклисты. Он еще и сам был байкером, — рассказала Светлана Лазарева.

Молодой человек отучился в Тольяттинском колледже сервиса, стал слесарем. После окончания учебы Алексей некоторое время работал на АВТОВАЗе, а в 2020 году ушел в армию. Год служил во Владимире. Но по возвращении домой его отказались брать обратно на работу. По словам его матери, это было связано со сменой руководства автоконцерна. Поэтому Алексей начал подрабатывать в разных коммерческих структурах.

— Он был, если можно так сказать, в таких местах, где нормальный человек не работал. Алексей трудился там, где опасно, на высотах, — говорит коллега матери Елена.

Но в начале июля 2023 года Алексей Лазарев решил резко изменить свою жизнь. И о своем выборе он сообщил семье.

«Леша сказал, что уже всё решил»

Обучение на инженера-сапера заняло около месяца

— 11 июля 2023 года сын пришел домой и сказал: «Мама, я нашел работу. Но она тебе не понравится». Конечно, мне его решение не понравилось. Но Леша сказал, что уже всё решил, — говорит Светлана Лазарева. — Проводы были без семьи. Он где-то там с друзьями их организовал. Так было и в 2020 году, когда он в армию уходил, и сейчас, с СВО.

Тольяттинец подписал контракт с Минобороны и отправился в учебную часть. Там молодой человек получил специальность инженера-сапера. Через месяц он уже отправился на передовую.

— Простыми словами, Леша дроны взрывчаткой начинял. Он же их собирал и ремонтировал. Его учили, что на каждый объект нужно свое взрывчатое вещество, — объяснила его мама.

На передовой боец не забывал о своем таланте механика. Однажды ему удалось «достать с того света» автомобиль.

— В какой-то момент бойцы просто устали таскать на себе тяжести. Алексей решил починить машину, несмотря на все заверения сослуживцев, что она «мертвая». А он взял и прям в поле смог это сделать! — рассказывает Елена.

В зоне СВО Алексей занимался дронами

Всё время службы Алексей поддерживал связь с семьей. В свободное время он звонил или писал матери в Telegram.

— Никаких кодовых фраз у нас не было. Я что, родного сына не узнаю? Он очень любил кошек, и мы постоянно обменивались картинками с ними, — призналась Светлана.

После отправки на передовую Алексей смог побывать дома только один раз — единственный отпуск ему предоставили весной 2024 года. И им боец воспользовался по полной. Он не только навестил семью, но и женился. Молодая супруга очень скоро овдовела.

«Нас попросили прислать скан паспорта»

О гибели Алексея первым узнал его отец. Ему позвонили в один из выходных дней в начале июля.

— Нам позвонили из Ростова и попросили прислать скан паспорта. Мы, естественно, не поверили. Подумали, что это мошенники с нами говорят. Сами понимаете, какая ситуация. Во время звонка еще попросили вспомнить, на какой руке у Алексея татуировка. Потом жена сына нашла контакт его сослуживцев, и они подтвердили, что он погиб. По их словам, во время выполнения боевой задачи у Леши в руках граната взорвалась, — пересказала события того дня Светлана Лазарева.

Но родные Алексея до последнего не верили в его смерть. Надеясь на лучшее, обратились в военкомат за помощью.

— Там сделали запрос, попросили подождать несколько дней. И когда пришел ответ, у нас рухнули все надежды.

Тело погибшего бойца доставили в Тольятти в субботу, 20 июля. В первый рабочий день, 22 июля, родные Алексея связались с чиновниками, чтобы выяснить, кто должен будет заниматься организацией похорон. В мэрии Тольятти семью военнослужащего заверили, что всю подготовку власти возьмут на себя.

— С нами беседовал сотрудник МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» (мэрия Тольятти заключила договор с этой компанией на оказание таких услуг. — Прим. ред.) по имени Павел. Он мне показался приятным на вид, ответственным, душевно разговаривал. Номер свой дал для связи, — пояснила мать Алексея.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым.

«А для Леши могилу не вырыли»

Погибшему бойцу забыли вырыть могилу

Прощались с Алексеем Лазаревым в автограде во вторник, 23 июля, в 10:00. Траурная церемония с воинскими почестями проходила в ДК «Тольятти». Здесь же прощались с еще одним погибшим в СВО тольяттинцем. После гробы погрузили в катафалки, и траурная процессия отправилась на кладбище.

— Уже там мы увидели три гроба. Третий, как я понимаю, привезли из другого места. Но почему-то могил было всего две. Но мы подумали, что одна из них наша. А потом оказалось, что для Леши-то как раз могилы и не вырыли, — рассказала Светлана Лазарева.

Убитой горем матери стало плохо на кладбище. Ей пришлось вызвать скорую. А с организаторами похорон попыталась связаться ее коллега Елена.

— Когда я позвонила Павлу из «Спецкомбината», он сказал, что захоронение начнется только в 13:00! Вы на секунду представьте себе состояние матери, которая переживает боль утраты сына, защитника Отечества, и волнуется за второго, находящегося в зоне СВО (старший брат Алексея отправился на передовую 19 июля 2024 года. — Прим. ред.). На ее глазах хоронят одного бойца, второго. А про ее сына забыли. Боли и горю матери не было предела, — говорит подруга. — Когда мы позвонили Павлу, чтобы услышать от него разумное объяснение, он ответил, что якобы кто-то кого-то не так понял, вышла накладка. И вообще он разговаривать с нами не будет.

Работники кладбища, которые находились в этот момент на месте, несколько раз извинялись перед семьей Алексея. Но непосредственный организатор отказался выходить на связь. Тогда близкие погибшего бойца связались уже с администрацией Тольятти.

— Там поохали, поахали, но сказали, что перезвонят. Перезвонили, но только чтобы принести извинения. Если уж вы взяли на себя такую важную ответственность — заниматься прощаниями с нашими сыновьями, отцами и братьями, то занимайтесь этим достойно! — возмутилась Елена.

«Уверен, что подобное больше не повторится»

По словам Николая Ренца, виновник уже уволен

Скандал с невыкопанной могилой для участника СВО прокомментировал мэр Тольятти Николай Ренц.

— К моему глубокому сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда для участника СВО не было своевременно подготовлено место, в нужный час не была вырыта могила. Безусловно, наше МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» несет прямую ответственность за это. Лицо, виновное в неисполнении задачи, сегодня же будет уволено. Никогда у нас не было ничего подобного. Мы всегда старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне лично очень больно за такую вопиющую ситуацию. Уверен, что подобное больше не повторится, — заявил Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Редакция 63.RU попыталась связаться с руководством «Спецкомбината ритуальных услуг». Директор предприятия Николай Павлов переадресовал наше обращение пресс-секретарю мэрии Тольятти. А уже там сообщили, что ничего не могут добавить к уже опубликованному комментарию главы автограда.

— Мы можем дополнительно сообщить, что бойца в итоге похоронили. Вся процедура заняла около 30 минут. Сотрудник, который занимался организацией похорон, уже уволен. Приказ подписан в четверг, 25 июля, — сообщили 63.RU в мэрии Тольятти.

Другой скандал, связанный с захоронением участника СВО, произошел в Самарской области осенью 2023 года. Тогда в редакцию 63.RU обратилась мать бойца из ЧВК «Вагнер». По ее словам, руководство кладбища выставило гигантский счет за эксгумацию тела.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине СВО Николай Ренц Тольятти Кладбище Могила Захоронение Захоронение воинов
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Комментарии
46
ex_Tommy58
31 июля 2024, 15:07
Бедная мать...
Дед Митрич
31 июля 2024, 16:03
Что тут сказать? Молодец боец, заработал для родных денег на Гранту (белую).
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