Крым остался без света и воды, в Татарстане смерч разбросал самолеты по аэропорту: новости 30 июля

Пострадали два сотрудника аэропорта Источник: «Казань №1» / T.me

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июля.



Смерч в аэропорту

Смерч обрушился на аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Ветер разбросал как игрушки несколько самолетов по всей взлетно-посадочной полосе. Ущерб еще уточняется, сообщили в пресс-службе аэропорта.



По данным представителей Бегишево, из-за смерча также получили ушибы два работника аэропорта. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.



После произошедшего аэропорт возобновил работу в привычном режиме. На регулярность рейсов инцидент не повлиял.



Крым остался без света и воды

Керчь и пригород оказались обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции. В Минэнерго Крыма сообщили, что без света остались более 53 тысяч человек. Восстановить энергоснабжение планируют в течение трех часов.



Среди обесточенных пунктов: Керчь, села Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино. По информации телеграм-канала Mash, также в городе на восточной части Крыма нет воды.



Венесуэла отзывает своих дипломатов

Правительство Венесуэлы отзывает своих дипломатов из семи стран, не признавших переизбрание президента Николаса Мадуро. Этого же государство требует от властей указанных стран: Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили.



В МИД сообщили, что заявления стран о выборах в Венесуэле — «вмешательство во внутренние дела».

Выборы прошли 28 июля. Николаса Мадуро официально объявили президентом страны на период с 2025 по 2031 год: он возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году. После объявления результатов в историческом центре столицы Венесуэлы, Каракасе, начались столкновения полиции с протестующими.

Галкин* требует снять с него статус иноагента

Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента, сообщает ТАСС. Дату заседания еще не назначили.

Галкина* включили в реестр иноагентов в 2022 году — из-за постов артиста в соцсетях. Он осуждал политику России и проведение специальной военной операции. После начала СВО вместе с Аллой Пугачевой он покинул страну и обосновался в Израиле.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.



Новые законы

Госдума приняла поправки об обязанности владельцев каналов в соцсетях сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Речь идет о блогерах, на которых подписаны более 10 тысяч человек. Те, аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей в сутки, также должны предоставлять информацию о читателях по запросу РКН или ФСБ.

Помимо этого, в Госдуме приняли следующие законы:

о легализации в России деятельности по добыче криптовалют с ноября 2024 года;

о разрешении с 1 сентября внешнеторговых расчетов и биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов;



о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года.

Мощный пожар в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелось здание НПО автоматики. Огонь охватил 800 квадратных метров, черные клубы дыма были видны даже из соседних городов.



Территорию цеха оградили Источник: МЧС России

Кровля цеха обрушилась, а стены здания начали складываться. Информации о пострадавших нет. В МЧС сообщили, что эвакуировали 22 человека, из них 12 — из горящего цеха.