Смогут ли дети Дурова претендовать на его миллиарды и придется ли ему платить алименты? Разбираемся с юристами

Есть более плодовитые мужчины. Так, 42-летний Саймон Уотсон на протяжении 17 лет был донором спермы, и весьма производительным. За эти годы он стал отцом по меньшей мере 800 детей. На родине, в Великобритании, его признали национальным рекордсменом.

Однако не все рады подобной плодовитости у доноров. Голландский музыкант Джонатан Джейкоб Мейер, возможно, был отцом почти 550 детей. Он даже предстал перед судом на фоне заявлений о его донорских достижениях. Так его пытались заставить прекратить. Он попал в черный список после того, как Голландское общество акушерства и гинекологии предупредило, что он стал отцом 102 детей в десяти различных клиниках Нидерландов. Однако Мейер продолжал делать пожертвования за границей, в Дании и Украине, и предлагал свои услуги через веб-сайты и социальные сети.