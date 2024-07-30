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Страна и мир карточки Смогут ли дети Дурова претендовать на его миллиарды и придется ли ему платить алименты? Разбираемся с юристами

Смогут ли дети Дурова претендовать на его миллиарды и придется ли ему платить алименты? Разбираемся с юристами

Объясняем в карточках, чем грозит признание создателя Telegram и рассказываем о других знаменитых донорах

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4 комментария
Дуров теперь многодетный отец

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что является донором спермы и шокировал людей количеством своих биологических детей — их уже 100. Мы решили разобраться, много ли это для донора и кто еще из знаменитостей предлагает свой биологический материал, а также какие последствия могут ждать Дурова после его признания. Ответы — в карточках.

  1. Смогут ли биологические дети Дурова претендовать на его деньги?
  2. Может ли Дуров признать отцовство?
  3. Могут ли Дурова засудить?
  4. 100 детей у донора — это рекорд?
  5. Есть ли еще знаменитые доноры спермы?
1

Смогут ли биологические дети Дурова претендовать на его деньги?

Планы на деньги Дурова не удастся воплотить

То, что пары использовали донорский материал Павла, не означает, что у него возникли права и обязанности по отношению к этим детям. Также не имеют права женщины на получение алиментов на содержание детей или дети на многомиллиардное наследство. Абсолютно не имеет значения, анонимным ли было донорство, сказала юрист Людмила Александрова.

—Безусловно, некоторые женщины могут попытаться обратиться в суд, однако шансы их равны примерно нулю, — подчеркнула собеседница Городских порталов.

Отцом ребенка, если супруги состоят в браке или же ребенок родился в течение 300 дней после его расторжения, является (бывший) супруг. Если же пара предпочла в принципе обойтись без штампа в паспорте, отцовство устанавливают через заявление в ЗАГС или на основании решения суда.

2

Может ли Дуров признать отцовство?

Донор не может ссылаться на то, что является фактическим родителем ребенка, если идет спор об установлении отцовства или попытка его установить. Тоже касается требований родителей, которые воспользовались генетическим материалом, добавила Александрова.

Таким образом, даже если Павел очень сильно захочет юридически признать рожденных детей своими собственными, с записью отцовства в свидетельстве о рождении, у него это сделать не получится.

3

Могут ли Дурова засудить?

Врачи не могут разглашать сведения о доноре и реципиенте, отметил руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин.

При сдаче биоматериала Павел должен был подписывать соответствующие документы, поэтому может быть привлечен к ответственности.

4

100 детей у донора — это рекорд?

Есть более плодовитые мужчины. Так, 42-летний Саймон Уотсон на протяжении 17 лет был донором спермы, и весьма производительным. За эти годы он стал отцом по меньшей мере 800 детей. На родине, в Великобритании, его признали национальным рекордсменом.

Однако не все рады подобной плодовитости у доноров. Голландский музыкант Джонатан Джейкоб Мейер, возможно, был отцом почти 550 детей. Он даже предстал перед судом на фоне заявлений о его донорских достижениях. Так его пытались заставить прекратить. Он попал в черный список после того, как Голландское общество акушерства и гинекологии предупредило, что он стал отцом 102 детей в десяти различных клиниках Нидерландов. Однако Мейер продолжал делать пожертвования за границей, в Дании и Украине, и предлагал свои услуги через веб-сайты и социальные сети.

Кстати, за границей многие доноры предоставляют свои услуги не анонимно в клинике, а на дому. Так сказать, естественным способом. При этом некоторые даже не берут за это деньги.

5

Есть ли еще знаменитые доноры спермы?

Митя Фомин готов стать донором для хорошей семьи

Стать донором спермы хотел певец Митя Фомин, но с одним условием. Он должен быть уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Певец отметил, что готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени. Доподлинно неизвестно, решился ли Фомин «стать отцом».

В Великобритании в 2012 году заявляли, что открывают банк спермы знаменитостей. За скромные 24 тысячи долларов они предлагали биологический материалы спортсменов и актеров. С предложением об открытии такого же банка в России выступал певец Олег Газманов. Правда, позже это заявление оказалось шуткой.

Есть не менее креативные предложения в индустрии. У Калифорнийского банка спермы есть услуга — донор похожий на знаменитость. Так, клиентки могут выбрать материал мужчин похожих на таких звезд, как Джонни Депп, Брюса Ли и даже Джорджа Клуни.

ПО ТЕМЕ
Павел Дуров Сперма Донор Деньги Закон Отцовство
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Комментарии
5
Гость
30 июля 2024, 20:34
Жесть! А если встретятся девушка с парнем, полюбят друг друга, а окажутся брат с сестрой. А если у них родится ребёнок, да к тому же не здоровый. Это совсем уже если честно.
Гость
30 июля 2024, 20:31
Вот а если бы он был женат на среднестатистической бабе она бы сказала. Какие у него миллиарды . Их некто не видел.
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