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Страна и мир «Мой долг — сдавать больше спермы»: Дуров заявил, что стал отцом 100 детей. Хотели бы от него ребенка?

«Мой долг — сдавать больше спермы»: Дуров заявил, что стал отцом 100 детей. Хотели бы от него ребенка?

Он готов раскрыть свой ДНК

1 306
49 комментариев
Павел Дуров сказал, что еще есть возможность стать матерью его детей

Создатель Telegram Павел Дуров оказался отцом более 100 биологических детей. Он признался, что является донором спермы.

— Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? — написал Дуров в своем Тelegram.

Так произошло после просьбы его друга сдать сперму в клинике, поскольку тот с супругой испытывал трудности.

— Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, — отметил Дуров.

В итоге его донорская работа помогла завести детей людям из 12 стран.

По его словам, в одной из клиник ЭКО всё еще есть его замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей, добавил Дуров. Он заявил о планах открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга.

Ранее женщина по имени Ирина Болгар заявила, что у нее три ребенка от Дурова. Это Лея (2013 года рождения), Даниэль (2016-го) и Давид (2017-го).

А вы бы хотели ребенка от Дурова?

Да, он гений
Нет, это просто хайп
Я вообще не хочу детей

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Павел Дуров Дети Донор Сперма ДНК
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Комментарии
50
Джон Третий Великий
30 июля 2024, 11:23
Как ЭТО относится в великому Сибирскому городу?
Фродо Бэггинс
30 июля 2024, 11:25
потому что то настоящий мужчина по факту сейчас чтобы мужчина мог распространить свой генофонд и НЕ ПОПАСТЬ ПОД РАЗВОД И НА АЛИМЕНТЫ - это стать анонимным донором. во всех остальных случаях ты мужчина со 100% вероятсностью попадешь под развод и алименты решай, что ты хочешь. детей или амлименты. но правило одно для всех свяжешься с бабой - пожалеешь
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