«Мой долг — сдавать больше спермы»: Дуров заявил, что стал отцом 100 детей. Хотели бы от него ребенка?

Павел Дуров сказал, что еще есть возможность стать матерью его детей Источник: durov / T.me











Создатель Telegram Павел Дуров оказался отцом более 100 биологических детей. Он признался, что является донором спермы.



— Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? — написал Дуров в своем Тelegram.

Так произошло после просьбы его друга сдать сперму в клинике, поскольку тот с супругой испытывал трудности.

— Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, — отметил Дуров.

В итоге его донорская работа помогла завести детей людям из 12 стран.

По его словам, в одной из клиник ЭКО всё еще есть его замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей, добавил Дуров. Он заявил о планах открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга.

Ранее женщина по имени Ирина Болгар заявила, что у нее три ребенка от Дурова. Это Лея (2013 года рождения), Даниэль (2016-го) и Давид (2017-го).