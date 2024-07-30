После смерти матери сын решил переоформить сим-карту на себя — оператор заблокировал. Что делать

Пользуетесь номером, оформленным на другого человека? Рискуете блокировкой! Источник: Наталья Лапцевич, Ирина Иманова, Виталий Калистратов / 74.RU











Николай из Челябинска много лет пользовался сим-картой, которую когда-то ему купила мама. Продолжал звонить по этому номеру и после ее смерти — к нему привязаны счета и все мессенджеры. В середине июля этого года оператор прислал СМС о грядущей блокировке. Николай принес документы о родстве и решил, что теперь номер переоформлен на него. Но через несколько дней лишился связи, интернета и потерял доступ к мобильному банку. В компании отметили, что по закону клиент обязан сам сообщить оператору об изменении сведений. К тому же абоненту неоднократно напоминали о необходимости актуализировать паспортные данные. Между тем юристы указывают, что телефонные номера не считаются имуществом и законодательство никак не регламентирует передачу их по наследству. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались, можно ли после смерти владельца переоформить мобильный номер на себя, надо ли доказывать родство и как это сделать.



«Пользуюсь 18 лет, но номер неожиданно блокируют»

Почти два десятка лет назад Николай демобилизовался со срочной службы. Тогда мама купила ему телефон, на нее же была оформлена сим-карта. По словам челябинца, всё это время он спокойно пользовался телефонным номером, в том числе после смерти мамы. 11 июля пришла СМС от том, что, если не будет подтверждена достоверность данных владельца сим-карты, 17 июля номер заблокируют.

Источник: читатель 74.RU











По словам Николая, 14 июля он пришел в салон сотового оператора Tele2 и показал документы — свидетельство о смерти матери, свое свидетельство о рождении, свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Менеджер внесла данные в систему.



— Я думал, что теперь всё хорошо — данные подтвердил. 17 июля получил СМС о том, что заявка одобрена и в течение 30 суток необходимо прийти в салон связи, чтобы заключить договор. Думаю, как появится время, схожу — у меня есть 30 суток. Но около 15 часов 19 июля номер неожиданно блокируют. Я работаю ИП, телефон нужен круглосуточно, а тут клиенты дозвониться не могут, интернет отключен, связи нет от слова совсем, — возмутился Николай. — В пятницу в конце рабочего дня блокировать связь — это ужас просто! У меня из-за этого сорвана сделка почти на 27 тысяч рублей.



В тот же день Николай приехал в салон связи, чтобы подписать договор обслуживания и решить таким образом все проблемы. Но, по словам челябинца, ему сказали, что подтверждения заключения договора нужно ждать минимум 10 суток.



— И такая проблема не только у меня одного, — заявил Николай. — Я понимаю, с мошенниками надо бороться. Закон-то хороший, но почему страдаем опять мы, простые граждане?



Через пять дней номер разблокировали, сообщил он.



«Неоднократно информировали абонента»

Согласно требованиям российского законодательства, операторы обязаны поддерживать в своих базах актуальные сведения об абонентах. Поэтому мобильные операторы информируют клиентов о необходимости подтвердить персональные данные, отметили в компании Tele2. Кроме того, правила оказания услуг связи обязывают самого клиента сообщить оператору об изменении своих сведений, например, в случае перемены ФИО или места жительства.



Подтвердить данные по запросу оператора можно двумя способами: прийти в салон связи с паспортом или обратиться через портал «Госуслуги». Иначе услуги связи могут быть заблокированы по требованию Роскомнадзора. Чтобы этого не произошло, оператор заранее связывается с клиентами с помощью SMS, оповещения в личном кабинете или пуш-уведомления.



— Если номер оформлен на человека, который умер, наследник или родственник первой линии должен доказать свое родство или предъявить свидетельство о смерти официального владельца номера и заполнить заявление на переоформление. Заполнение скоринг-анкеты не потребуется, — объяснили в пресс-службе макрорегиона «Урал» Tele2.



Что касается ситуации Николая, то, по данным оператора, изначально сим-карта принадлежала его матери, которая ушла из жизни несколько лет назад. Но фактически номером пользовался сын.



— С 2023 года мы неоднократно информировали абонента о необходимости актуализировать паспортные данные. Клиент так и не сделал этого, в начале июля 2024 года ему пришло уведомление о возможной блокировке номера, — уточнили в пресс-службе макрорегиона «Урал» Tele2. — 14 июля клиент обратился в салон и предоставил необходимый пакет документов для смены владельца сим-карты. Проверка прошла, и 17 июля мужчину пригласили в салон для подписания договора с мобильным оператором. 19 июля по законодательству сим-карта была заблокирована, поскольку мужчина так и не пришел в салон, а номер на тот момент был всё еще оформлен на его мать.



Только после блокировки клиент обратился в салон для завершения процедуры переоформления номера, добавили представители оператора.



— Его предупредили, что смена владельца, усложненная теперь блокировкой, может занять до 10 дней из-за большого объема обращений по актуализации паспортных данных. Но оператор вошел в положение клиента, и смена владельца номера заняла всего два дня, — отметили в компании.



Номером мобильного телефона должен пользоваться именно тот человек, на которого оформлен договор. Если это не так, важно переоформить номер на фактического владельца. В ином случае оператор имеет право приостановить оказание услуг связи, напомнили в Tele2.



— Мы сделали процедуру переоформления номера максимально простой. Tele2 первой на рынке реализовал услугу дистанционного переоформления номера. Клиент может подать в личном кабинете на сайте заявку для переоформления договора на другого пользователя онлайн, тот, в свою очередь, подпишет новый договор в салоне связи. Ранее процесс переоформления требовал того, чтобы оба клиента приехали в салон одновременно для подписания необходимых документов. Новшество особенно удобно, если фактический и формальный владелец проживают в разных городах, — акцентировали представители компании. — В случае смерти владельца номера по договору фактическому владельцу необходимо обратиться в салон связи.



К сожалению, многие клиенты недооценивают важность информационных сообщений от операторов сотовой связи в части актуализации персональных данных, добавили в Tele2. При этом операторы сотовой связи делают всё возможное, чтобы сделать актуализацию данных максимально простой и доступной, входят в ситуацию клиента и проявляют гибкость в особенных случаях.



Что предлагают другие операторы

Практически все операторы предоставляют услугу по смене владельца, отметили эксперты.



— В любом салоне связи можно аннулировать договор на услуги связи с умершим абонентом и заключить новый договор с наследником. Для этого наследнику (новому клиенту) необходимо предоставить свидетельство о смерти абонента, на которого номер был оформлен ранее, и документ, удостоверяющий личность нового клиента (паспорт), — сообщили в пресс-службе МегаФона.



Оператор сотовой связи «Билайн» также готов переоформить договор в случае смерти владельца номера на его родственников.



— Клиенты могут инициировать процесс переоформления номера на себя самостоятельно. Для этого в любом нашем офисе обслуживания нужно пройти процедуру альтернативной идентификации. Это как раз те случаи, когда номер зарегистрирован не на ваши паспортные данные, но есть возможность доказать родство с заявленным владельцем или факт долгого пользования этим номером, — подсказали в пресс-службе «Билайна». — Предварительно за консультацией также можно обратиться по номеру 0611 или написать в чате мобильного приложения



Сим-карта — это электронный носитель информации, который используется для идентификации абонента и пользовательского оборудования. Абонентские номера мобильных телефонов входят в федеральную систему нумерации единой сети электросвязи РФ. Формально телефонные номера принадлежат государству, интересы которого представляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (ранее Федеральное агентство связи). В свою очередь, ведомство распределяет номера операторам.



В случае переоформления номера умершего родственника необходимо обратиться в любой магазин оператора, посоветовали в пресс-службе МТС в Челябинской области.



— При себе нужно иметь сим-карту с номером, который требуется переоформить, свидетельство о смерти прежнего владельца номера либо свидетельство о праве на наследство, а также паспорт нового владельца, — перечислили представители МТС. — Для переоформления владельца номера баланс текущего и других номеров, которыми владеет передающая сторона, должен быть положительным. В случае использования архивного тарифного плана необходимо изменить тариф.



Смена владельца занимает от одного до трех рабочих дней, добавили в пресс-службе МТС в Челябинской области.



«Номера и аккаунты — это не наследство»

В последние годы сим-карта и номер телефона приобретают всё более важное значение для их владельцев. Дело в том, что именно к номеру привязаны банковские счета, аккаунты в соцсетях и различных мессенджерах. Пользуясь номером телефона, можно восстановить переписку, получить деньги, отправленные умершему, взять кредит и так далее.



Но, по словам юристов, сим-карта и абонентский номер в виде уникальной цифровой комбинации — это не имущество, а всего лишь средства услуг связи.



— С момента смерти человека прекращается его правоспособность, соответственно, договор с ним прекращает свое действие. Телефонный номер не попадает в наследственную массу, нет никакого преимущественного права на переоформление, — отметил председатель коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин. — Как правило, операторы сотовой связи просят подтвердить родственную связь. Некоторые даже требуют свидетельство о праве на наследство, то есть фактически проводят что-то похожее на процедуру наследования. На самом деле операторы могут отказать в переоформлении или потребовать любой документ, который они посчитают нужным запросить. По большому счету, оператор может предоставить этот номер любому своему пользователю — ограничений нет.



Законодательство пока еще не дошло до урегулирования таких моментов, как право собственности на номер телефона. Хотя за так называемые красивые номера люди платят много денег. Помимо этого, номер может использоваться в рекламе, на него может быть завязан многомиллионный бизнес.



Такая же ситуация с адресом электронной почты, аккаунтами в соцсетях и мессенджерах, добавил юрист.



— У некоторых блогеров весь бизнес строится на этих платформах, там фигурируют многомиллионные прибыли. Но всё это неразрывно связано с личностью человека, и в настоящее время номера и аккаунты не являются объектом имущественных прав, — указал Александр Щербинин. — Они сейчас все вне правового поля.



Периодически возникают разговоры о том, что пора урегулировать эти вопросы на законодательном уровне. Но до законопроектов дело не дошло, заключил Александр Щербинин.

