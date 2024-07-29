Более 60 тысяч человек со всей страны посетили молодежный фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму

В этом году тема фестиваля — молодое многонациональное искусство Источник: Таврида.АРТ











В Крыму завершился фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». С 26 по 28 июля событие посетили более 60 000 участников из всех регионов России, а также из 35 стран мира.



Впервые на фестивале появилась возможность приехать со своей палаткой Источник: Таврида.АРТ











— Я приезжаю на «Тавриду» каждый год и замечаю развитие площадки арт-кластера: как много интересного здесь появляется, как меняются участники и смыслы вокруг них. В этом году сквозной темой фестиваля «Таврида.АРТ» стала тема молодого многонационального искусства. Участники прошли колонной арт-шествия в национальных костюмах с флагами и после с гордостью ходили в них до конца дня. И таких ярких наблюдений очень много: на ярмарке «Арт.Молодость» разбирали коллекцию «Только традиционные ценности», в гастропространстве, где повара со всей России угощали блюдами национальных кухонь, был ажиотаж. Молодежь активно подпевала песни во время концерта, посвященного творчеству Александры Пахмутовой, — отмечает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. — Во время фестиваля я испытывал ощущение большой единой дружной семьи. Впервые на фестивале появилась возможность приехать со своей палаткой — здесь много семей с детьми, и это тоже способ передачи традиций. Очень здорово, когда дети с ранних лет путешествуют с родителями, поют песни, узнают о родительских воспоминаниях. Если это сохранится в их семьях как традиция — уже ради этого стоит проводить такой фестиваль.



Участники в национальных костюмах устроили арт-шествие длиной 3,5 км 1 из 2 Участники в национальных костюмах устроили арт-шествие длиной 3,5 км Источник: Таврида.АРТ

Во время фестиваля я испытывал ощущение большой единой дружной семьи. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ

В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в шестой раз и был посвящен многонациональности и культурному многообразию народов, проживающих в регионах России. Программа включала 750 мероприятий разных форматов: от шоу, концертов, театральных постановок и творческих встреч до экологических мастер-классов, спортивных забегов и погружения арт-объектов в подводный арт-парк.



На площадках фестиваля прошло 750 мероприятий разных форматов Источник: Таврида.АРТ











Каждый день на сценах фестиваля выступали 16 музыкальных коллективов из разных уголков страны, а также региональные театральные коллективы и студии. Артисты представили песни, танцы и спектакли с национальным колоритом, кроме этого зрители увидели 3 пиротехнических шоу с профессиональными огненными трюками.

Каждый день на сцене выступали музыкальные и театральные коллективы из разных регионов 1 из 4 Каждый день на сцене выступали музыкальные и театральные коллективы из разных регионов Источник: Таврида.АРТ

Арт-шествие «Россия — семья семей!» собрало 3800 человек из всех регионов страны, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана. Колонны в национальных костюмах, с флагами и традиционными атрибутами прошли 3,5 км через всю площадку фестиваля, объединились у главной сцены и вместе исполнили песню «Родина моя».



Арт-шествие «Россия — семья семей!» собрало 3800 человек из всех регионов страны, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана Источник: Таврида.АРТ











В пространстве «АРТ-ЭКСПО» регионы России представили свои культурные и гастрономические достижения. В гастрономическом пространстве «Россия на вкус» можно было попробовать блюда национальных кухонь из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда. В течение трех дней 40 поваров из 20 регионов страны приготовили 15 000 порций.



На фестивале было приготовлено 15 000 порций колоритных блюд из разных уголков страны Источник: Таврида.АРТ











Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» знакомила участников фестиваля с работами художников, дизайнеров, производителей, локальных брендов. 45 участников ярмарки привезли более 5 тысяч уникальных товаров из 15 регионов страны. Экспозиции выставки собрали 130 картин от 70 художников и 6 партнеров, в числе которых объединение «Выставочные залы Москвы», галерея Fineart, Omelchenko gallery, МГИМО МИД совместно с Академией художеств имени Ильи Репина, фестиваль «Нам нужен Дягилев».



Участники ярмарки привезли более 5 тысяч уникальных товаров Источник: Таврида.АРТ











На фестивале торжественно отметили завершение первой очереди строительства студии «Юг.Кино» — крупнейшего павильонного и натурного комплекса для съемок любых медиапроектов Источник: Таврида.АРТ











В честь 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина на фестивале представили театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин». Постановки в разных жанрах и формах прошли в нескольких локациях фестиваля, в том числе прямо на берегу моря. Одной из трогательных шоу-программ фестиваля стал посвященный творчеству Александры Пахмутовой трибьют «Я люблю тебя всегда». Знакомые композиции прозвучали в современной аранжировке. На главной сцене фестиваля музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» презентовал шоу «Душа». В постановке приняли участие молодые музыканты — артисты лейбла Колоницкий, Варя Судина, Сергей Нихаенко, Айван и группа СНИМКИ.

На фестивале было подано 250 заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты — 32 победителя получат грантовую поддержку на общую сумму 19 783 000 рублей Источник: Таврида.АРТ











В программе фестиваля впервые были представлены молодежные творческие сообщества: изобразительного искусства, современной музыки, театральных деятелей, кино, а также сценаристов и драматургов. Художники привезли на выставку «Арт.Молодость» экспозицию «Рядом». Музыканты организовали квартирник. Театральные деятели устроили лабораторию «Арт-трансформация» для развития творческого потенциала, а также показали театрально-цирковой перформанс. А участники творческих сообществ кино, а также сценаристов и драматургов в дни фестиваля снимали фильм.

Звездные хедлайнеры специально для фестиваля подготовили совместные номера с молодыми исполнителями Источник: Таврида.АРТ









