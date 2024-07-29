Первая мисс СССР, которая стала лучшей подружкой Трампа: невероятная история правнучки купца и французского аристократа

Маше Калининой было всего 16 лет, когда она получила титул самой красивой девушки СССР. Это круто изменило ее жизнь, открыв перед школьницей массу новых возможностей Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Первый официальный смотр красавиц в СССР состоялся в далеком 1988 году, назывался он «Московская красавица». Организаторы уверяли, что конкурс будет ежегодным и наши красавицы вполне могут конкурировать с фотомоделями с обложек дефицитных иностранных журналов. Больше 2500 девушек подали заявки на участие, но многие не сумели успешно пройти кастинг. В финале оказались шесть конкурсанток, но практически всех их жюри забраковало.



В итоге титул и корона достались 16-летней старшекласснице из Москвы Маше Калининой. Злопыхатели тут же обвинили ее в нечестной борьбе: приписывали ей романы с обеспеченными мужчинами, которые якобы проспонсировали победу. На самом деле это было не так, а вот то, что Маша — не из простой семьи, — чистая правда. В роду — не только княжеский род Куракиных, но и богатейший тюменский купец Василий Собенников. О его успешной правнучке эта история от наших коллег из 72.RU.

Козни конкуренток, купальник напрокат: закулисье конкурса

В середине сентября 1971 года в московской семье Калининых родилась девочка, которую назвали Машей. Отец работал врачом, мать — в гостинице «Интурист» (данные о том, на какой именно должности, разнятся).



В школе Маша училась посредственно, звезд с неба не хватала. Зато активно занималась спортом, рано получила водительские права и гоняла по окрестностям на старенькой «Ладе» под отцовским присмотром.

Калинины были дружной обычной семьей с очень непростыми предками, но об этом позже Источник: Dzen.ru











С детства Маша была уверена, что в ее жизни точно случится что-то невероятное, рассказывала об этом родителям. Время шло, но всё было как и всегда. Когда Марии было 14, она начала участвовать в первых модельных фотосессиях: позировала для рекламных плакатов и календарей. Манекенщицей к модельеру Вячеславу Зайцеву ее почему-то не брали.

Когда появилась информация о приеме заявок на конкурс «Московская красавица — 88», Калинина сразу поняла: будет участвовать. К тому же родители выбор единственной дочери поддержали.

До свалившейся на нее популярности Маша рекламировала всякую всячину. В том числе —

белорусские магнитофоны и рижские телефоны Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











Будущая победительница состязания без особых проблем прошла отборочные этапы и вошла в число 6 финалисток конкурса. При этом заявку на участие в нем подавали около 2500 девушек со всей страны. Все три конкурсных дня проходили в «Лужниках», куда продавали билеты всем желающим посмотреть на юных красоток. И люди покупали: общая сумма выручки составила 115 тысяч рублей. При этом конкурс оставался убыточным для организаторов, затративших на него около 200 тысяч.

Закулисье «Московской красавицы — 88» выглядело не так привлекательно, как многие думали. Для девушек-участниц никто не подготовил комфортные помещения для переодеваний, а помыться можно было только в холодной воде. О том, чтобы красавиц кормить, не было и речи. О прохождении в следующий этап претенденток (по схеме топ-36 — топ-18 — топ-6) уведомляли по домашнему телефону в первом часу ночи. Многим это очень не нравилось, но никто даже и не думал возмущаться вслух.

На финальный этап Калининой не хватало туфель и закрытого купальника, но благодаря поддержке близких она заполучила в свой гардероб недостающие атрибуты Источник: Sport24.ru











Когда финалисток осталось всего шестеро, организаторы вдруг вспомнили, что даже не заглянули в паспорта участниц, а надо было. Потому что первой советской королевой красоты могла стать только девушка с безупречной репутацией, московской пропиской, незамужняя и без детей. Изначально жюри планировали выбрать вовсе не Машу, но она больше остальных подходила под нехитрые требования.

— Оксана Фандера не имела московской прописки, она тогда только приехала из Одессы покорять столицу. Значит, сделать ее «Московской красавицей» по понятным причинам мы не могли. Ира Суворова оказалась замужем и с ребенком. Снять ее с конкурса нельзя: она — одна из финалисток. Приняли решение считать ее «Миссис Москва». Пошли смотреть дальше. Лена Дурнева. Глупо, конечно, но представьте: как звучит — первая московская красавица Елена Дурнева. Поменять ей фамилию за один день — нереально. Потенциальных победительниц осталось трое: Лена Передреева, Катя Чиличкина и Маша Калинина. На самом деле вопрос стоял по-другому: Катя или Маша. По сути это была лотерея чистой воды. Так эдаким Юрием Гагариным и стала Маша Калинина — красивая девушка с русскими именем и фамилией, — вспоминала позже Марина Парусникова, представительница оргкомитета «Московской красавицы — 88».

В подарок первой советской красавице достался контракт со спонсором конкурса — журналом Burda Moden, телевизор «Темп», золотые часы Cartier и 1000 рублей Источник: Dzen.ru











От школьных обязанностей победа в конкурсе Машу не освободила. На следующей день после получения титула она успешно сдала выпускные экзамены и перешла буквально в рабство к компании Burda Moden. По условиям контракта, на протяжении года советская красавица обязана была согласовывать с ними едва ли не каждый свой шаг. За свою работу она получала скромные по тем временам 110 рублей в месяц.

На следующий день после победы в конкурсе юная королева красоты успешно сдала выпускные экзамены в испанской спецшколе Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











Но Маша была в восторге: ее начали приглашать на съемки и модные показы в Италию, Германию, Францию. Одаривали ее модной одеждой и дорогой косметикой, которую в родной Москве было практически не достать. Во время поездки в США юная королева красоты познакомилась с Бушем-младшим, очаровав его своей ослепительной улыбкой и непосредственностью. Им даже приписывали роман, но это оказалось всего лишь пустыми слухами.



— В Америке я первым делом попала в Белый дом на прием. Познакомилась с президентом Бушем. В Москве меня заранее подготовили к этой встрече: что говорить, как отвечать про СССР, про перестройку, про Горбачева. Буш сказал несколько формальных фраз, удивился, что женщины в России такие красивые. Но мне тогда было 18 лет, поэтому я особого значения не придала: ну президент, и что? Мне было просто интересно в Белый дом попасть, посмотреть, чего там и как, — вспоминала спустя годы Мария Калинина в одном из многочисленных интервью.

Маша с детства мечтала побывать в Париже. После победы во всесоюзном конкурсе красоты ей представилась такая возможность, чему она была несказанно рада Источник: Infpol.ru











За Машей «охотились» представители лучших модельных агентств со всего мира, предлагая ей выходные контракты. Но из-за контракта с Burda Moden она вынуждена была всем отказывать в сотрудничестве Источник: Dzen.ru











Несмотря на все нагрузки, Маша прекрасно справилась с ролью «Мисс Перестройки», завоевав сердца французов своей юной красотой, очарованием, хорошими светскими манерами.

Престижным оказалось участие Калининой в парижской Неделе моды в качестве манекенщицы. Она выходила в подвенечном платье на показе известного дома моды Carven Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











Скандал с журналом из-за «обнаженки» и отъезд из страны

Зимой 1989 года в Москву приезжал знаменитый английский фотограф-аристократ Патрик Личфилд, чтобы отснять серию художественных фото обнаженных девушек на фоне культовых объектов столицы и заснеженных русских пейзажей. Гостю, к удивлению всех, разрешили фотографировать везде — и в ночном московском метро, и даже в кремлевском кабинете Горбачева.

Единственной, кто отказался раздеться догола и позировать обнаженной, стала Маша Калинина. Даже за баснословные 51 миллион рублей. Ее сфотографировали в белой меховой шапке и полушубке, а на страницах журнала оказались кадры с голой девушкой, очень похожей на советскую красавицу. Был грандиозный скандал. Маша выиграла суд против издания, вернув себе доброе имя, но осадок, как говорится, всё же остался.

Кадр с той самой съемки, когда Машу не смогли уговорить раздеться и пошли на хитрость, выдав фото другой девушки за ее Источник: Dzen.ru











Девушка поняла: раньше ее представления о работе модели были очень далеки от реальности.



— Фотомодель — это кукла, не принадлежащая сама себе. Тебя могут покрасить, обрить наголо, и ты теряешь свою индивидуальность. Профессия из группы риска, условия работы действительно тяжелые, они сильно действуют на психику. Снимают до изнеможения, из-за нещадного света текут слезы, но умываться нельзя. На лице макияж, который накладывают два часа. Если ты не выдерживаешь такой интенсивной работы, берут других. Бывают фотографы на Западе, у которых такой метод работы: они нарочно дразнят, оскорбляют, доводят до истерики — якобы от этого появляется особый блеск в глазах. Однажды меня так мучили до двух часов ночи. Я смотреть не могу на эту фотографию, жутко вспоминать, какой ценой она досталась, — делилась однажды советская красавица.

В Бельгии гонорар за одну из фотосъемок с участием Маши забрали себе представители Burda Moden. Но девушке преподнесли в подарок шубу, о которой она давно мечтала Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











Американская мечта и первые роли в кино

Когда Калининой исполнилось 18 лет, она переехала в Лос-Анджелес. Карьера манекенщицы ее больше не прельщала: теперь ей хотелось блистать в кино. Девушка отправилась на актерские курсы, изо всех сил практиковала английский, чтобы избавиться от заметного русского акцента. Придумала, кстати, себе нехитрый псевдоним, прося всех называть ее отныне Мэрайя Кэйлина. Однако брюнетке с ослепительной улыбкой доставались только малозначительные роли. Ее кинодебютом стал фильм «Осторожно, перестройка!» (16+), снятый в 1990 году.

Стоп-кадр из того самого фильма, в котором Маша сыграла роль болгарки Ольги, забеременевшей от итальянского туриста Источник: Kino-teatr.ru/











Самой известной ролью Калининой стал персонаж графини Батори в ужастике «Остаться в живых» (16+), вышедшим на экраны в 2007 году











Калинина продолжала очаровывать представителей сильного пола, среди которых были весьма известные и очень обеспеченные персоны. Среди ее поклонников был даже Дональд Трамп. Они не стали пытаться строить отношения, решив быть просто друзьями.



— В Нью-Йорке живет мой друг — миллиардер Дональд Трамп. Он купил права на конкурс «Мисс Вселенная». У него есть какие-то чувства ко мне, но у нас не было романа. Я ему сразу сказала: «У меня есть бойфренд». Он возразил: «Брось его». «Тогда ты оставь свою жену», — сказала я. И мы остались друзьями», — рассказывала позже девушка.

С Трампом Калинина-Кэйлина, как она сама говорила, были просто друзья, ничего больше. Тут он еще не президент, но уже миллиардер Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











В середине 90-х Мария вынужденно вернулась в Россию и почти год провела в Москве. Столица показалась девушке хмурой и бездушной, а люди — эгоистичными. Живя за рубежом, красотка привыкла к дорогим особнякам, передвижении на хорошем автомобиле. Там, в Штатах, Калинина легко позволяла себе ходить без укладки и макияжа. Ее мало кто знал и не просил дать автограф, как в родном городе.



И если в плане творческой самореализации у королевы красоты всё было относительно хорошо, личная жизнь как-то не складывалась. У нее случались краткосрочные романы, поступали даже предложения о замужестве, но всё было не то. Не то, что хотела требовательная Калинина.

Фото начала 2000-х. Мария жила в просторном частном доме с бассейном во дворе. Она всегда селилась исключительно в престижных районах, желая максимального комфорта и безопасности Источник: Dzen.ru











Счастливый брак и уход от публичности

Мужчину своей мечты советская королева красоты встретила только после 12 лет жизни в Америке. Им оказался не какой-то богач в возрасте, а молодой русскоговорящий эмигрант Валерий Сигал. Впрочем, сказать, что он был без гроша за душой, было бы неправильно. Уже тогда у него был еще небольшой, но стабильный бизнес в сфере бодибилдинга. Только после 10 лет жизни в гражданском браке влюбленные узаконили свои отношения.

— Мне пришлось расплатиться за славу тем, что у меня семья как таковая сложилась довольно поздно. То есть у меня был любимый человек, замечательно всё было, но ничего как-то не складывалось, потому что мне просто не позволяло мое расписание, — откровенничала Калинина в одном из интервью.



Молодые и счастливые. Такими были Мария и Валерий на заре их романтических отношений Источник: Vsenashimiss.blogspot.com











С кинокарьерой у Марии не складывалось, зато она волей случая нашла дело по душе. После 40-дневных курсов по медитации и кундалини-йоге она начала изучать книги по каббалистике, индийской философии. Некоторое время спустя она открыла свою собственную студию йоги, где после соответствующей аттестации сама начала преподавать. Теперь это одна из популярнейших школ йоги в Лос-Анджелесе.

К йоге первая красавица СССР пришла после съемок в «Остаться в живых» (16+). После экранных пыток и убийств она полностью пересмотрела взгляды на жизнь, захотела очиститься. В том числе стала вегетарианкой Источник: Pranayoga.ru











Азартный купец, щедрый меценат: каким был Василий Собенников

Было бы совершенно несправедливым не рассказать немного о статусном предке Марии Калининой — тюменском купце.



— По линии папиной мамы у нас предки Головины. Прапрадедушка мой был вице-адмиралом, совершил путешествие вокруг земного шара, сидел в плену у японцев, какие-то острова открывал японские. По папиному папе я — де Бернард. Это французская аристократическая фамилия. Мой прадедушка Бернард работал инженером на Сибирской железной дороге. По этой линии у нас в роду князья Куракины. А по маминой линии у нас предки из купцов. Они были очень богаты, чаями торговали, пушниной, — рассказывала Мария онлайн-изданию Spltnk.

Прадедом королевы красоты из СССР был не кто иной, как Василий Собенников, совладелец торгового дома «Собенников и братья Молчановы», хозяин кожевенного завода, попечитель Александровского реального училища и меценат Источник: Gorod-t.info











— Коммерсант Собенников был серьезным конкурентом тюменских предпринимателей, небезызвестных Колокольниковых (он крупными партиями поставлял чай. — Прим. ред.). Другой его доходный бизнес — торговля кожами: Собенников владел кожевенным заводом в Зареке. В разные годы он был соакционером пароходно-торгового товарищества, акционером «Тюменской компании электричества», главой торгового дома «В. А. Собенников и К», — пишет о знаменитом земляке тюменский краевед Елена Дубовская.



Собенников охотно жертвовал немалые суммы на благотворительность. При этом иногда позволял себе слабость: очень он любил азартные игры. Однажды, в 1910 году, за ночь он проиграл в карты 110 тысяч рублей. Решил проблему быстро: просто продал один из своих заводов.

В начале прошлого столетия Собенников по сумме совокупного дохода уверенно входил в топ-15 богатейших купцов Тюмени. Известно, что в 1910 году вместе с семьей он переехал в Москву, чтобы дети получили хорошее образование.

Поселились Собенниковы в самом центре столицы, неподалеку от храма Христа Спасителя в громадной квартире доходного дома. На фото купец с супругой Александрой Источник: Onetor.ru









