НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

ю-з.

 742мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26
Выросли цены на такси
Работа в Новосибирске
На поделили перекресток
Новосибирск ведет соцсети
Что посмотреть в Хакасии
Июльфест в Новосибирске
Долги в наследство
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Страна и мир обзор В Подмосковье мужчина отрубил голову своей девушке и попал под машину: новости за 27 июля

В Подмосковье мужчина отрубил голову своей девушке и попал под машину: новости за 27 июля

Главные события уходящего дня

553
10 комментариев
Погибшей было 28 лет

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июля.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 21 беспилотник над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Белгородской и два — над Ростовской областями. В результате падения двух БПЛА оказались ранены два рыбака в деревне Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Их доставили в больницу.

Еще один дрон упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Пострадавших нет, отметил глава региона Игорь Артамонов. Также атаки БПЛА пресекли в Рязанской и Саратовской областях. Раненых и разрушений нет.

Ошибка на Олимпиаде

На церемонии открытия Олимпиады в Париже сборную Южной Кореи объявили как команду Северной Кореи. Из-за грубой ошибки Министерство спорта страны заявило о необходимости встречи с президентом МОК Томасом Бахом, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений.

— Мы приносим глубочайшие извинения за ошибку, которая произошла при представлении корейской команды во время трансляции церемонии открытия, — написали представители МОК в соцсети Х.

Южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма пообещало направить «серьезную жалобу на правительственном уровне».

Шокирующее убийство в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове 39-летний мужчина напал на свою девушку с ножом во время ссоры. Он отрезал возлюбленной голову, а после попытался сбежать — и попал под машину. Сейчас преступник находится в тяжелом состоянии в больнице.

Погибшей было 28 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Shot, тело убитой девушки обнаружила мать мужчины. Она несколько дней не могла дозвониться до сына, поехала к нему домой и увидела на полу обезглавленное тело с воткнутым в него ножом. Голову жертвы нашли в рюкзаке, который валялся в траве недалеко от дома.

Пара жила вместе около двух лет. Убитая работала риелтором, а ее молодой человек — на стройке. При этом он страдал от шизофрении, его девушка знала о диагнозе, пишет Shot. По словам матери, последнее время мужчина принимал таблетки, так как у него обострилась агрессия, а в день убийства и вовсе должен был поехать к врачу. Ранее мужчина уже был судим за причинение легкого вреда здоровью.

Смерть из-за вырванного зуба

В Москве 20-летний парень умер после того, как у него вырвали зуб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что молодой человек посетил стоматологическую клинику 11 июля — с жалобами на сильную зубную боль. Врачи приняли решение вырвать зуб, поскольку спасти его было уже невозможно. После этого у парня открылось сильное кровотечение, из-за чего больного госпитализировали в звенигородскую больницу.

Предположительно, снимок погибшего

Через несколько дней пострадавшего выписали, однако «кровь никак не останавливалась». Спустя время молодой человек снова обратился к медикам из-за обильного кровотечения. Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

Крушение бомбардировщика

Под Волгоградом рухнул самолет Су-34 ВКС России. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. Всё произошло во время планового облета.

Пилоты выпрыгнули с парашютами и остались живы

В Минобороны заявили, что экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Волгоградцы сообщали, что самолет упал в Серафимовичском районе близ хутора Бобры-2, а на месте падения вспыхнул сильный пожар.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Беспилотники Олимпиада Франция Подмосковье Убийство Уголовное дело Крушение самолета Волгоград
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
27 июля 2024, 23:56
народ любит путина
Гость
27 июля 2024, 23:53
27 июля — траурная дата для всей России. Именно в этот день 2014 года ВСУ ударили по центру Горловки — жертвами той атаки стали 22 человека, среди которых было четверо детей. Всего с 2014 в ДНР были убиты 240 детей, еще более 900 получили ранения. В Донецке весь день люди несут цветы, игрушки и сладости на Аллею ангелов. Сдержать слезы от вида огромного списка детских жертв получается не у всех. Жители республики и других регионов России объединяются в траурную дату, разделяя друг с другом боль и скорбь по невинным жертвам Киевского режима 😢
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Илья,41

Варвара,23

Vert,39

Lana,50

Сергей,48

Евгений,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление