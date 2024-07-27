В Подмосковье мужчина отрубил голову своей девушке и попал под машину: новости за 27 июля

Погибшей было 28 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июля.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 21 беспилотник над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Белгородской и два — над Ростовской областями. В результате падения двух БПЛА оказались ранены два рыбака в деревне Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Их доставили в больницу.

Еще один дрон упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Пострадавших нет, отметил глава региона Игорь Артамонов. Также атаки БПЛА пресекли в Рязанской и Саратовской областях. Раненых и разрушений нет.

Ошибка на Олимпиаде

На церемонии открытия Олимпиады в Париже сборную Южной Кореи объявили как команду Северной Кореи. Из-за грубой ошибки Министерство спорта страны заявило о необходимости встречи с президентом МОК Томасом Бахом, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений.

— Мы приносим глубочайшие извинения за ошибку, которая произошла при представлении корейской команды во время трансляции церемонии открытия, — написали представители МОК в соцсети Х.

Южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма пообещало направить «серьезную жалобу на правительственном уровне».



Шокирующее убийство в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове 39-летний мужчина напал на свою девушку с ножом во время ссоры. Он отрезал возлюбленной голову, а после попытался сбежать — и попал под машину. Сейчас преступник находится в тяжелом состоянии в больнице.



Погибшей было 28 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Shot, тело убитой девушки обнаружила мать мужчины. Она несколько дней не могла дозвониться до сына, поехала к нему домой и увидела на полу обезглавленное тело с воткнутым в него ножом. Голову жертвы нашли в рюкзаке, который валялся в траве недалеко от дома.



Пара жила вместе около двух лет. Убитая работала риелтором, а ее молодой человек — на стройке. При этом он страдал от шизофрении, его девушка знала о диагнозе, пишет Shot. По словам матери, последнее время мужчина принимал таблетки, так как у него обострилась агрессия, а в день убийства и вовсе должен был поехать к врачу. Ранее мужчина уже был судим за причинение легкого вреда здоровью.



Смерть из-за вырванного зуба

В Москве 20-летний парень умер после того, как у него вырвали зуб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что молодой человек посетил стоматологическую клинику 11 июля — с жалобами на сильную зубную боль. Врачи приняли решение вырвать зуб, поскольку спасти его было уже невозможно. После этого у парня открылось сильное кровотечение, из-за чего больного госпитализировали в звенигородскую больницу.

Предположительно, снимок погибшего Источник: Baza / T.me











Через несколько дней пострадавшего выписали, однако «кровь никак не останавливалась». Спустя время молодой человек снова обратился к медикам из-за обильного кровотечения. Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

Крушение бомбардировщика

Под Волгоградом рухнул самолет Су-34 ВКС России. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. Всё произошло во время планового облета.

Пилоты выпрыгнули с парашютами и остались живы Источник: читатели V1.RU