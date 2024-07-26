Стало известно, что будет с выставкой «Россия»

Владимир Путин дал поручение, которое определит дальнейшую судьбу организационного комитета по подготовке и проведению выставки «Россия». Его преобразуют в организационный комитет Национального центра «Россия». Об этом стало известно в четверг, 25 июля.
Кроме того, президент поручил подготовить стратегию представления страны на международных мероприятиях. Речь идёт о продвижении достижений в экономике и культуре.
Также по поручению главы государства создадут просветительские материалы про опыт форума на ВДНХ деятельность центра «Россия».