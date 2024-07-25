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Скорость YouTube в России снизится до 70%

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Страна и мир «Это только начало!» Скорость YouTube в России снизится до 70%

«Это только начало!» Скорость YouTube в России снизится до 70%

Об этом сообщил депутат Госдумы

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46 комментариев
Измения произойдут уже к концу следующей недели, заявил депутат

Скорость YouTube в России снизится на 70%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

— «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство, — написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, снижение скорости ощутят только пользователи стационарных компьютеров, на телефонах всё останется по-прежнему.

— Всё происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения, — написал депутат.

Это только начало!

Дальнейшая судьба ресурса зависит только от него самого, заявил Хинштейн. Если YouTube не изменит своей политики, то ничего хорошего не произойдет.

— Тем более что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более чем активно, — заключил депутат.

Ранее о блокировке YouTube высказывалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На встрече со студентами УрФУ она сообщила о своем отношении к этой платформе.

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Комментарии
52
Жук
25 июля 2024, 22:36
ga нд о ны!
Grape Reflection 🍇
25 июля 2024, 22:39
"шаг, направленный не против российских пользователей" До YouTube им не дотянутся, значит будут бить по своим. Как уже сказано, не так страшны санкции, как ответные антисанкции
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