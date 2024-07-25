«Это только начало!» Скорость YouTube в России снизится до 70%

Измения произойдут уже к концу следующей недели, заявил депутат Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Скорость YouTube в России снизится на 70%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.



— «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство, — написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, снижение скорости ощутят только пользователи стационарных компьютеров, на телефонах всё останется по-прежнему.

— Всё происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения, — написал депутат.

Это только начало! Александр Хинштейн

Дальнейшая судьба ресурса зависит только от него самого, заявил Хинштейн. Если YouTube не изменит своей политики, то ничего хорошего не произойдет.

— Тем более что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более чем активно, — заключил депутат.