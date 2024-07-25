Как будем отдыхать в 2025 году? Календарь выходных на Новый год и майские праздники

Россияне будут отдыхать 8 дней в мае Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней, а майские — 8, но с перерывом. Это следует из проекта Минтруда.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.



На майские праздники россияне в 2025 году отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Однако дополнительных праздничных дней не будет на 8 Марта и 23 Февраля. Эти даты и так приходятся на выходные.



Также будем отдыхать:



с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 12 по 15 июня;

с 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.