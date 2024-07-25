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Как будем отдыхать в 2025 году?

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Страна и мир Как будем отдыхать в 2025 году? Календарь выходных на Новый год и майские праздники

Как будем отдыхать в 2025 году? Календарь выходных на Новый год и майские праздники

У россиян будет полноценный отпуск

2 503
15 комментариев
Россияне будут отдыхать 8 дней в мае

Новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней, а майские — 8, но с перерывом. Это следует из проекта Минтруда.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

На майские праздники россияне в 2025 году отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Однако дополнительных праздничных дней не будет на 8 Марта и 23 Февраля. Эти даты и так приходятся на выходные.

Также будем отдыхать:

  • с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го;

  • с 22 по 23 февраля;

  • с 8 по 9 марта;

  • с 12 по 15 июня;

  • с 2 по 4 ноября;

  • с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.

В Минтруде напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

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Комментарии
16
274452
25 июля 2024, 15:26
МАЯКИЕ. ну и писатели…
Транс'Уха Маша Дегтярева
25 июля 2024, 15:30
Тюлень работает по 7/0
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