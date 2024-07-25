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Страна и мир обзор Россияне погибли при крушении судна в Южной Америке: новости за 24 июля

Россияне погибли при крушении судна в Южной Америке: новости за 24 июля

Главные события уходящего дня

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13 комментариев
Спасенных при крушении судна россиян вернут домой после оказания медпомощи

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июля.

Крушение судна в Атлантике

У Фолклендских островов в Южной Америке затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. На борту было восемь россиян, трое из них погибли. Еще один числится пропавшим без вести, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Газета The Guardian сообщала, что при крушении судна по меньшей мере погибли шесть человек. Экипаж столкнулся с сильным ветром, порывы которого достигали 65 километров в час, и семиметровыми волнами. Сигнал о «неконтролируемом затоплении» поступил от судна еще вечером 22 июля. По данным издания, 14 человек успели перебраться на надувные плоты, их спасли отозвавшиеся на помощь судна.

Подрыв автомобиля

Ранним утром на севере Москвы взорвался внедорожник. Происшествие классифицировали как покушение на убийство, сообщили в правоохранительных органах.

В Toyota Land Cruiser находились два человека — военнослужащий Андрей Торгашов и его супруга. Они сильно пострадали. По предварительным данным, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения. После взрыва Торгашов оставался в сознании и сумел самостоятельно себя перевязать. Пострадавшим оказался 49-летний офицер Вооруженных сил РФ, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

Всё, что известно о происшествии, в одном видео

В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. Кроме внедорожника повреждения получили еще пять припаркованных рядом автомобилей.

Подозреваемого в ЧП задержали в Турции. Как пишет телеграм-канал «112», он мог действовать по заданию украинских спецслужб. Мужчина якобы установил взрывчатку под водительское сиденье внедорожника офицера, а затем произвел подрыв дистанционно.

В МВД Турции заявили, что задержанного зовут Евгений Серебряков. Он въехал в страну как турист. Его не было в базах Интерпола, он не числился в списках опасных лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в МВД страны.

Дело Блиновской

«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила долг по налогам на 230 миллионов рублей, сообщила ТАСС адвокат блогера. Основная задолженность тем временем составляет около 677 миллионов рублей.

Во время выступления Блиновская не смогла сдержать слёз

Московский суд продлил срок ареста Блиновской до 19 августа. На заседании блогер назвала себя патриотом страны и заявила, что находится в СИЗО из-за подруги, с которой отмечала Новый год. Как передает SHOT, адвокаты Блиновской сообщили, что у женщины не было умысла не платить налоги, ведь «она шикарно жила» и не стала бы рисковать своим бизнесом. Во всём виноваты «люди», которым Елена доверилась.

Разблокировка Instagram*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*. Но страна живет в такое время, когда «нужны ограничения».

— Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем в таким условиях, когда должны быть ограничения, причем жесткие, — передает слова Пескова ТАСС. — Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более если сохраняется такая возможность.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что в данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки.

* Компанию Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) признали экстремистской и запрещенной в 2022 году.

Миграционное законодательство

Следственный комитет сделал несколько предложений по обновлению миграционного законодательства. Среди них:

  • сформировать дорожную карту по замещению в России трудовых мигрантов отечественными специалистами;

  • обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем и создавать депозит на случай выдворения из страны;

  • ставить мигрантов на воинский учет при выдаче российского паспорта;

  • закрепить в УК среди отягчающих обстоятельств нелегальное пребывание в России;

  • обязать мигрантов получать российские сим-карты и пользоваться ими.

«Авито» вернулось в AppStore

Приложение «Авито» вновь стало доступно для скачивания в AppStore.

Неполадки произошли 23 июля — по неизвестной причине «Авито» пропало из магазина приложений. В компании советовали пользователям использовать мобильную версию сайта, а тем, у кого приложение уже есть, — отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

ПО ТЕМЕ
Авито Крушение судна Атлантика Покушение на убийство Подрыв автомобиля Следователи Миграционное законодательство
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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
25 июля 2024, 00:41
Тюленина что-то опять раскудахталась...
Гость
25 июля 2024, 00:27
Зачем нужен этот ниочёмный Инстаграм, чего он несёт полезного и уникального? Недаром им пользуются менее 7 млн. россиян, причём не самых национально-ориентированных взглядов 👎
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