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Страна и мир «В обе стороны за 36 тысяч»: туристка с семьей добралась до Крыма на машине и поделилась честными впечатлениями

«В обе стороны за 36 тысяч»: туристка с семьей добралась до Крыма на машине и поделилась честными впечатлениями

Екатерина Тихомирова из Ярославской области рассказала, во сколько обошлись платные дороги и бензин

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13 комментариев
Екатерина вместе с семьей рванула в Крым на машине

Жительница Рыбинска Екатерина Тихомирова вместе с мужем и двумя детьми решила отправиться в отпуск на машине. В конце июня 2024 года семья рванула в Крым.

О том, сколько стоил отпуск, какие плюсы и минусы для туристов существуют на российском юге, Екатерина рассказала 76.RU.

Семье пришлось постоять в пробке на Крымском мосту

«Платные дороги — 10 тысяч»

В Крым семья поехала не впервые. Одним из плюсов путешествия стала возможность добраться до курорта на машине. Для отдыха семья выбрала поселок городского типа Кастрополь в городском округе Ялта.

— Нашли это место просто в интернете, раньше в нем не были. Здесь необычная природа, много интересных мест. Можно добраться на машине. Тут будто свой «крымский вайб», — рассказала Екатерина.

Путь из Ярославской области на полуостров ведет по платным трассам. Проезд обошелся примерно в пять тысяч рублей в одну сторону.

— Платные дороги около 10 тысяч рублей туда-обратно. Это с транспондером. Его взяли напрокат за 300 рублей. Без транспондера дороже где-то на 15%. На 95-й бензин в одну сторону ушло около 13 тысяч рублей, — рассказала Екатерина.

Транспондер — автономное бортовое устройство для бесконтактной регистрации и обеспечения возможности оплаты проезда.

Поездка в обе стороны с учетом бензина обошлась примерно в 36 тысяч рублей

В Кастрополь Екатерина ехала с двумя ночевками: в Воронеже и Славянске-на-Кубани.

— Два отрезка примерно по 11 часов пути вместе с остановками и последний отрезок примерно семь часов. Обратно едем с одной ночевкой в Батайске, — поделилась Екатерина.

При въезде на Крымский мост пришлось постоять в полуторачасовой пробке. Обратно, с учетом досмотра — около часа и сорока минут.

До моря семья добиралась своими силами

Проблемы с навигатором

Во время поездки периодически, особенно рядом с большими городами, у семьи возникали проблемы с навигатором — агрегат переставал корректно работать.

— Такая проблема сейчас многим знакома и не в дороге. Мы просто придерживались М-4 в таких случаях, либо отключали местоположение и просто строили маршрут офлайн, — поделилась туристка.

По словам Екатерины, цены на жилье выросли во время туристического сезона. Летом аренда стоит дороже в 1,5–2 раза. Средние цены в июне 2024-го за номера для троих с учетом одного дополнительного обходятся в 2500–3500 рублей за сутки.

— По сравнению с 21-м годом, когда мы были здесь последний раз, цены на жилье выросли не сильно. Подросли цены в кафе и магазинах, — поделилась Екатерина. — Мы, в основном, ели в сетевых кафе. Сервис в Крыму, к которому привыкли люди, отдыхающие за границей, мало представлен. Только в дорогих отелях и гостиницах, в некоторых санаториях. В среднем сервис здесь — это когда есть приятный администратор, который оперативно помогает решать вопросы. В некоторых гостевых домах есть завтраки, в большинстве мест — общая кухня или семейные номера и домики со своей кухней, то есть готовить нужно самостоятельно. Стирка своих вещей практически везде платная — 150–200 рублей.

Чтобы сэкономить на питании, можно выбрать для аренды место с кухней, где есть возможность самостоятельно приготовить еду

Дешевые фрукты и мало развлечений

По подсчетам туристки в местных столовых обычно можно перекусить по цене 400 рублей на человека, в кафе — 700 рублей. В кафе более высокого уровня или в ресторане средний чек на одного — от тысячи рублей.

— Завтракали мы чаще самостоятельно: каша, яичница, тосты. В обед жарко, поэтому обычно просто перекусывали, покупали чебуреки по 150–200 рублей, кукурузу (150 рублей), шаурму (250 рублей). Везде продаются местные фрукты, ягоды, овощи. Например, персики — 90 рублей за килограмм, арбуз — 60 рублей за килограмм, но еще не сезон для арбузов и дынь. Клубника, ежевика, голубика, черешня — 250 рублей за лоток. Огурцы и помидоры — 80 рублей за килограмм. Пиво везде на пляжах стоит в пределах 150–200 рублей за стакан 0,5, — рассказала Екатерина.

Во время поездки семья побывала в местном зоопарке
И посетила замок «Ласточкино гнездо»

В этом году семья выбрала Кастрополь, исходя из соображений о семейном отдыхе. Екатерина с супругом искали место потише и поспокойнее. Как следствие — выбор вариантов для развлечений довольно узок.

— Прокат водных средств, предлагаются туры и экскурсии. Мы были в Ялтинском зоопарке, с экскурсией на горной вершине Ай-Петри с остановками через заповедный лес, в замке «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра, в музее-даче Чехова в Гурзуфе, катались на смотровую на фуникулере в Ялте, поднимались на гору Ифигения, гуляли по набережным, — рассказала Екатерина. — Стоит сказать, что в Крыму также есть и другие места для посещения: храмы, замки, дворцы, древние постройки, музеи, дельфинарии, крокодиляриумы, дегустации, парки, природные достопримечательности и прочие, в каких-то мы бывали раньше, но не в эту поездку.

Екатерина и супруг выбрали Крым к качестве места для отпуска, в том числе, из-за живописных видов

«Сеть ловит не везде»

В поездке семья Екатерины столкнулась с проблемами с мобильной связью.

— Например, МТС автоматом подключается к местной «Волне» и стоимость в Крыму зависит от тарифа, у меня это 11,5 рубля в день за пользование интернетом до 500 Мб, звонки и СМС по домашнему тарифу. «Билайн» здесь считает роуминг как за рубежом. Сеть ловит не везде. Но в жилье и кафе есть вай-фай. Также много где предлагают местные сим-карты «Волна» за 450 рублей по безлимитному тарифу, — предупредила туристка.

На черноморском побережье можно найти места для отдыха под разные настроения
Семья Екатерины осталась довольна отдыхом

На южном берегу Крыма, по словам туристки, много мест с узкими дорогами и маленькими парковками, так как местные городки — ярусные, от гор спускаются к морю.

— Иногда море приносит медуз. Хотя смертельно опасных здесь нет. Опасаться стоит только корнеротов — большие с фиолетовой окантовкой и щупальцами. Они могут оставить ожоги. Однако по нашему многолетнему опыту такие встречаются нечасто, — рассказала Екатерина. — В целом в Крым стоит ездить за невероятной красотой природы, разнообразием везде непохожих пляжей: песок, галька, ракушечник. Вкусным воздухом, насыщенным запахом моря и хвои, за самобытностью и местным колоритом, многонациональной кухней. От себя лично я бы на южном берегу рекомендовала Ялту, Алупку и Гурзуф. Но если больше хочется полюбоваться природой, то есть много поселков на море. Нам нравилось в Приморском (восточный Крым), Никите (ЮБК), Заозерном (западный Крым). Из популярных городов побольше в Крыму обычно выбирают Феодосию, Коктебель, Судак, Ялту, Евпаторию.

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Комментарии
16
Супер дюбель
25 июля 2024, 15:29
В Крыму классно конечно. Особенно на своей машине. Но обстановка там не располагает для посещения.
Вовян
25 июля 2024, 15:16
Гм, если ехать на своей машине, то можно взять портативную газовую плитку, чтобы всё готовить самостоятельно и не платить за кафе.
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