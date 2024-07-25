«В обе стороны за 36 тысяч»: туристка с семьей добралась до Крыма на машине и поделилась честными впечатлениями

Жительница Рыбинска Екатерина Тихомирова вместе с мужем и двумя детьми решила отправиться в отпуск на машине. В конце июня 2024 года семья рванула в Крым.
О том, сколько стоил отпуск, какие плюсы и минусы для туристов существуют на российском юге, Екатерина рассказала 76.RU.
«Платные дороги — 10 тысяч»
В Крым семья поехала не впервые. Одним из плюсов путешествия стала возможность добраться до курорта на машине. Для отдыха семья выбрала поселок городского типа Кастрополь в городском округе Ялта.
— Нашли это место просто в интернете, раньше в нем не были. Здесь необычная природа, много интересных мест. Можно добраться на машине. Тут будто свой «крымский вайб», — рассказала Екатерина.
Путь из Ярославской области на полуостров ведет по платным трассам. Проезд обошелся примерно в пять тысяч рублей в одну сторону.
— Платные дороги около 10 тысяч рублей туда-обратно. Это с транспондером. Его взяли напрокат за 300 рублей. Без транспондера дороже где-то на 15%. На 95-й бензин в одну сторону ушло около 13 тысяч рублей, — рассказала Екатерина.
Транспондер — автономное бортовое устройство для бесконтактной регистрации и обеспечения возможности оплаты проезда.
В Кастрополь Екатерина ехала с двумя ночевками: в Воронеже и Славянске-на-Кубани.
— Два отрезка примерно по 11 часов пути вместе с остановками и последний отрезок примерно семь часов. Обратно едем с одной ночевкой в Батайске, — поделилась Екатерина.
При въезде на Крымский мост пришлось постоять в полуторачасовой пробке. Обратно, с учетом досмотра — около часа и сорока минут.
Проблемы с навигатором
Во время поездки периодически, особенно рядом с большими городами, у семьи возникали проблемы с навигатором — агрегат переставал корректно работать.
— Такая проблема сейчас многим знакома и не в дороге. Мы просто придерживались М-4 в таких случаях, либо отключали местоположение и просто строили маршрут офлайн, — поделилась туристка.
По словам Екатерины, цены на жилье выросли во время туристического сезона. Летом аренда стоит дороже в 1,5–2 раза. Средние цены в июне 2024-го за номера для троих с учетом одного дополнительного обходятся в 2500–3500 рублей за сутки.
— По сравнению с 21-м годом, когда мы были здесь последний раз, цены на жилье выросли не сильно. Подросли цены в кафе и магазинах, — поделилась Екатерина. — Мы, в основном, ели в сетевых кафе. Сервис в Крыму, к которому привыкли люди, отдыхающие за границей, мало представлен. Только в дорогих отелях и гостиницах, в некоторых санаториях. В среднем сервис здесь — это когда есть приятный администратор, который оперативно помогает решать вопросы. В некоторых гостевых домах есть завтраки, в большинстве мест — общая кухня или семейные номера и домики со своей кухней, то есть готовить нужно самостоятельно. Стирка своих вещей практически везде платная — 150–200 рублей.
Дешевые фрукты и мало развлечений
По подсчетам туристки в местных столовых обычно можно перекусить по цене 400 рублей на человека, в кафе — 700 рублей. В кафе более высокого уровня или в ресторане средний чек на одного — от тысячи рублей.
— Завтракали мы чаще самостоятельно: каша, яичница, тосты. В обед жарко, поэтому обычно просто перекусывали, покупали чебуреки по 150–200 рублей, кукурузу (150 рублей), шаурму (250 рублей). Везде продаются местные фрукты, ягоды, овощи. Например, персики — 90 рублей за килограмм, арбуз — 60 рублей за килограмм, но еще не сезон для арбузов и дынь. Клубника, ежевика, голубика, черешня — 250 рублей за лоток. Огурцы и помидоры — 80 рублей за килограмм. Пиво везде на пляжах стоит в пределах 150–200 рублей за стакан 0,5, — рассказала Екатерина.
В этом году семья выбрала Кастрополь, исходя из соображений о семейном отдыхе. Екатерина с супругом искали место потише и поспокойнее. Как следствие — выбор вариантов для развлечений довольно узок.
— Прокат водных средств, предлагаются туры и экскурсии. Мы были в Ялтинском зоопарке, с экскурсией на горной вершине Ай-Петри с остановками через заповедный лес, в замке «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра, в музее-даче Чехова в Гурзуфе, катались на смотровую на фуникулере в Ялте, поднимались на гору Ифигения, гуляли по набережным, — рассказала Екатерина. — Стоит сказать, что в Крыму также есть и другие места для посещения: храмы, замки, дворцы, древние постройки, музеи, дельфинарии, крокодиляриумы, дегустации, парки, природные достопримечательности и прочие, в каких-то мы бывали раньше, но не в эту поездку.
«Сеть ловит не везде»
В поездке семья Екатерины столкнулась с проблемами с мобильной связью.
— Например, МТС автоматом подключается к местной «Волне» и стоимость в Крыму зависит от тарифа, у меня это 11,5 рубля в день за пользование интернетом до 500 Мб, звонки и СМС по домашнему тарифу. «Билайн» здесь считает роуминг как за рубежом. Сеть ловит не везде. Но в жилье и кафе есть вай-фай. Также много где предлагают местные сим-карты «Волна» за 450 рублей по безлимитному тарифу, — предупредила туристка.
На южном берегу Крыма, по словам туристки, много мест с узкими дорогами и маленькими парковками, так как местные городки — ярусные, от гор спускаются к морю.
— Иногда море приносит медуз. Хотя смертельно опасных здесь нет. Опасаться стоит только корнеротов — большие с фиолетовой окантовкой и щупальцами. Они могут оставить ожоги. Однако по нашему многолетнему опыту такие встречаются нечасто, — рассказала Екатерина. — В целом в Крым стоит ездить за невероятной красотой природы, разнообразием везде непохожих пляжей: песок, галька, ракушечник. Вкусным воздухом, насыщенным запахом моря и хвои, за самобытностью и местным колоритом, многонациональной кухней. От себя лично я бы на южном берегу рекомендовала Ялту, Алупку и Гурзуф. Но если больше хочется полюбоваться природой, то есть много поселков на море. Нам нравилось в Приморском (восточный Крым), Никите (ЮБК), Заозерном (западный Крым). Из популярных городов побольше в Крыму обычно выбирают Феодосию, Коктебель, Судак, Ялту, Евпаторию.