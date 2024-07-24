В Кремле рассказали, когда разблокируют Instagram*

Instagram* заблокировали в марте 2022 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*. Свое мнение он высказал на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

— Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причем жесткие, — передает слова Пескова ТАСС. — Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность.

Он отметил, что, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет «снова задействовать все платформы». Это, по словам Пескова, поможет доносить позицию России до всего мира.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что в данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки.