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Страна и мир В Кремле рассказали, когда разблокируют Instagram*

В Кремле рассказали, когда разблокируют Instagram*

Песков заявил, что нужно это сделать как можно скорее

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1 комментарий
Instagram* заблокировали в марте 2022 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*. Свое мнение он высказал на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

— Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причем жесткие, — передает слова Пескова ТАСС. — Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность.

Он отметил, что, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет «снова задействовать все платформы». Это, по словам Пескова, поможет доносить позицию России до всего мира.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что в данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки.

*Компанию Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) признали экстремистской и запрещенной в 2022 году.

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Комментарии
4
Гость
24 июля 2024, 23:18
Так я и так пользуюсь инстой. А чё нельза да?))
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