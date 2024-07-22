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Страна и мир Прославились на весь мир. Как в глубинке соревнуются в метании коровьих лепешек: видео

Прославились на весь мир. Как в глубинке соревнуются в метании коровьих лепешек: видео

Со стороны это выглядит странно, но местные жители всей душой полюбили этот конкурс

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19 комментариев

В Пермском крае уже 14-й раз прошел фестиваль «Веселый коровяк», известный на всю страну. Его участники соревнуются в метании сушеных коровьих лепешек. Правила простые: кто дальше кинет, тот и победит. В коротком видео наши коллеги из 59.RU рассказывают, как всё прошло.

«Веселый коровяк» впервые провели в 2009 году, с тех пор он стал популярным на всю страну, а в 2016 году о «Коровяке» даже рассказал зарубежный телеканал Euronews. Корреспондент 59.RU сам принял участие в экзотическом конкурсе и отметил: лепешка легкая, больше напоминает спрессованную сушеную траву, и главное — совсем не пахнет. Впрочем, как раз для этого «снаряды» начинают готовить ранней весной. Пока не взошла трава, сухие лепешки собирают на пастбище и хранят в подсобках до самого фестиваля.

Бросать лепешку тяжело, потому что ее может снести ветер, но в 2017 году нашелся силач, кинувший «снаряд» на 64 метра. В этом году рекорд никому побить не удалось. Из женщин дальше всех метнула Ольга Паздникова, ее результат — 27,3 метра. Женщине вручили медаль и пакет с набором посуды. Среди мужчин победил Николай Четин, который кинул лепешку на 45,3 метра и в награду получил медаль и 16-литровый казан.

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Комментарии
19
Grape Reflection 🍇
22 июля 2024, 20:36
Наш ответ Олимпиаде в Париже
Красивая.
22 июля 2024, 20:39
"Что не смеетесь?Не смешно?Это-Россия!!!"(с)В.В.Жириновский
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