Прославились на весь мир. Как в глубинке соревнуются в метании коровьих лепешек: видео

Источник: Городские порталы

В Пермском крае уже 14-й раз прошел фестиваль «Веселый коровяк», известный на всю страну. Его участники соревнуются в метании сушеных коровьих лепешек. Правила простые: кто дальше кинет, тот и победит. В коротком видео наши коллеги из 59.RU рассказывают, как всё прошло.



«Веселый коровяк» впервые провели в 2009 году, с тех пор он стал популярным на всю страну, а в 2016 году о «Коровяке» даже рассказал зарубежный телеканал Euronews. Корреспондент 59.RU сам принял участие в экзотическом конкурсе и отметил: лепешка легкая, больше напоминает спрессованную сушеную траву, и главное — совсем не пахнет. Впрочем, как раз для этого «снаряды» начинают готовить ранней весной. Пока не взошла трава, сухие лепешки собирают на пастбище и хранят в подсобках до самого фестиваля.

