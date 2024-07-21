Туристы завезли в Россию опасную лихорадку: новости за 21 июля

Большинство россиян, заболевших лихорадкой Западного Нила, привезли инфекцию из-за границы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июля.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Девять жителей села Шебекино Белгородской области получили ранения, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чуть позднее ВСУ атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области. Пострадали два человека, среди разрушений на земле — пожар в частном секторе, повреждение нескольких домов и здания сельхозпредприятия.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам БПЛА Источник: «Настоящий Гладков» / T.me











Скандал с Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев хочет подать иск против Глюкозы, чтобы лишить ее псевдонима. Его возмутило поведение певицы на сцене в Красноярске. Зрители говорили, что Наталья Ионова (настоящее имя артистки) вела себя странно: материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.



Поведение певицы вызывает вопросы Источник: читатель NGS24.RU

Фадеев заявил, что Наталья покинула проект «Глюкоза» — ее время, по словам продюсера, вышло.

— То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает со всеми этими перформансами с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, — сообщил он.



Сейчас Фадеев вместе с юристами разрабатывает иск, который запретит Наталье Ионовой использовать псевдоним Глюк'oza и петь написанные продюсером песни.



Тем временем в ивент-агентстве, которое организовало концерт в Красноярске, сообщили NGS24.RU, что также подготовили иск на артистку. По их мнению, Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Долги Ивлеевой

Блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов. Телеведущая задолжала ФНС 20,9 миллиона рублей, ее уже разыскивают приставы.

Ранее у Ивлеевой арестовали Lamborghini, который она купила за 40 миллионов в прошлом году. Счета блогера тоже оказались заблокированы — мы рассказывали, что долги касаются деятельности ИП, которое открыла Ивлеева.

Лихорадка

В России фиксируют единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, рассказали в Роспотребнадзоре. Большинство из них — завозные, отметили в ведомстве.

Заболевание распространено в странах с жарким климатом. Из-за потепления вирус встречается в центральной части России и Поволжье. Источником инфекции могут быть птицы, но чаще всего — кровососущие насекомые, прежде всего комары.