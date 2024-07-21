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Страна и мир обзор Туристы завезли в Россию опасную лихорадку: новости за 21 июля

Туристы завезли в Россию опасную лихорадку: новости за 21 июля

Главные события уходящего дня

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8 комментариев
Большинство россиян, заболевших лихорадкой Западного Нила, привезли инфекцию из-за границы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июля.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Девять жителей села Шебекино Белгородской области получили ранения, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чуть позднее ВСУ атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области. Пострадали два человека, среди разрушений на земле — пожар в частном секторе, повреждение нескольких домов и здания сельхозпредприятия.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам БПЛА

Скандал с Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев хочет подать иск против Глюкозы, чтобы лишить ее псевдонима. Его возмутило поведение певицы на сцене в Красноярске. Зрители говорили, что Наталья Ионова (настоящее имя артистки) вела себя странно: материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.

Поведение певицы вызывает вопросы

Фадеев заявил, что Наталья покинула проект «Глюкоза» — ее время, по словам продюсера, вышло.

— То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает со всеми этими перформансами с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, — сообщил он.

Сейчас Фадеев вместе с юристами разрабатывает иск, который запретит Наталье Ионовой использовать псевдоним Глюк'oza и петь написанные продюсером песни.

Тем временем в ивент-агентстве, которое организовало концерт в Красноярске, сообщили NGS24.RU, что также подготовили иск на артистку. По их мнению, Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Долги Ивлеевой

Блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов. Телеведущая задолжала ФНС 20,9 миллиона рублей, ее уже разыскивают приставы.

Ранее у Ивлеевой арестовали Lamborghini, который она купила за 40 миллионов в прошлом году. Счета блогера тоже оказались заблокированы — мы рассказывали, что долги касаются деятельности ИП, которое открыла Ивлеева.

Лихорадка

В России фиксируют единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, рассказали в Роспотребнадзоре. Большинство из них — завозные, отметили в ведомстве.

Заболевание распространено в странах с жарким климатом. Из-за потепления вирус встречается в центральной части России и Поволжье. Источником инфекции могут быть птицы, но чаще всего — кровососущие насекомые, прежде всего комары.

Болезнь протекает с повышением температуры, интоксикацией, головной болью, слабостью, может быть сыпь, увеличение лимфатических узлов. Часто ее принимают за обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Но могут развиться и тяжелые формы (когда поражается центральная нервная система): менингит, менингоэнцефалит, которые нередко приводят к летальному исходу, особенно у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Беспилотники Белгородская область Глюкоза День металлурга Красноярск Анастасия Ивлеева Долг ФНС Лихорадка Западного Нила
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Комментарии
8
Марго. Вредная
21 июля 2024, 23:44
Всегда не любила этих кровососущих насекомых. Ведь теоретически они способны переносить самые страшные инфекционные заболевания. Короче, впереди жуткая неизвестность. Климат меняется. Заболевания, доселе нам незнакомые, на практике будут встречаться всё чаще и чаще. Торнадо, северное сияние и прочие лихорадки, не свойственные нашему географическому положению оптимизма не внушают... Это начало всеобщего конца или лишь конец цикла Земли?
Гость
21 июля 2024, 23:51
Тюлень привез лихорадку 🤣
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