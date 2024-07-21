Туристы завезли в Россию опасную лихорадку: новости за 21 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июля.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Девять жителей села Шебекино Белгородской области получили ранения, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Чуть позднее ВСУ атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области. Пострадали два человека, среди разрушений на земле — пожар в частном секторе, повреждение нескольких домов и здания сельхозпредприятия.
Скандал с Глюкозой
Продюсер Максим Фадеев хочет подать иск против Глюкозы, чтобы лишить ее псевдонима. Его возмутило поведение певицы на сцене в Красноярске. Зрители говорили, что Наталья Ионова (настоящее имя артистки) вела себя странно: материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.
Фадеев заявил, что Наталья покинула проект «Глюкоза» — ее время, по словам продюсера, вышло.
— То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает со всеми этими перформансами с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, — сообщил он.
Сейчас Фадеев вместе с юристами разрабатывает иск, который запретит Наталье Ионовой использовать псевдоним Глюк'oza и петь написанные продюсером песни.
Тем временем в ивент-агентстве, которое организовало концерт в Красноярске, сообщили NGS24.RU, что также подготовили иск на артистку. По их мнению, Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.
Долги Ивлеевой
Блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов. Телеведущая задолжала ФНС 20,9 миллиона рублей, ее уже разыскивают приставы.
Ранее у Ивлеевой арестовали Lamborghini, который она купила за 40 миллионов в прошлом году. Счета блогера тоже оказались заблокированы — мы рассказывали, что долги касаются деятельности ИП, которое открыла Ивлеева.
Лихорадка
В России фиксируют единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, рассказали в Роспотребнадзоре. Большинство из них — завозные, отметили в ведомстве.
Заболевание распространено в странах с жарким климатом. Из-за потепления вирус встречается в центральной части России и Поволжье. Источником инфекции могут быть птицы, но чаще всего — кровососущие насекомые, прежде всего комары.
Болезнь протекает с повышением температуры, интоксикацией, головной болью, слабостью, может быть сыпь, увеличение лимфатических узлов. Часто ее принимают за обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Но могут развиться и тяжелые формы (когда поражается центральная нервная система): менингит, менингоэнцефалит, которые нередко приводят к летальному исходу, особенно у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями.