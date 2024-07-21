Паралич всех мировых систем, религиозный скандал и катаклизмы: главные новости уходящей недели

Программы, обеспечивающие бесперебойную работу важных систем, не работали Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











По миру распространяется опасная болезнь, а «синий экран смерти» загорелся по всему миру. В это время юг России остался без электричества в разгар жары, а депутаты думают над новыми запретами для россиян.



Ежедневно в мире происходит миллион событий, и уследить за всем невозможно. Расскажем кратко о главных новостях уходящей недели в одном материале.



Глобальный сбой Microsoft

Жителей всего мира напугал «синий экран смерти» в пятницу, 19 июля. Отказывались работать компьютеры и важнейшие сервисы. Мировой коллапс произошел из-за неудачного обновления программного обеспечения от американского провайдера кибербезопасности.



Отмена рейсов в США, Испании, Германии, Турции и Австралии возникли из-за проблем со связью. Сбой затруднил работу банков и ряда других отраслей. В Израиле компьютерные системы больниц, банков, почты, экстренных служб столкнулись с техническими проблемами. Проблемы возникли также во Франции, Украине, Китае и Великобритании.



Пострадали и платежные системы. Люди по всему миру не могли воспользоваться Apple Pay.



Вспышка листериоза

Смертельное заболевание начало активнее распространяться. На данный момент известно, что в Канаде скончались два человека, девять госпитализированы. Также вспышка была объявлена в субботу, 20 июля, в США и охватила 12 штатов. Там болезнь унесла жизни двоих людей.



Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes. Симптомы схожи с отравлением или ботулизмом. Наиболее распространенными симптомами считаются диарея и рвота. Затем могут наступить лихорадка, головная боль, мышечные боли и усталость. Также возможны спутанность сознания, потеря равновесия или судороги. Признаки обычно появляются в течение двух недель, но могут начаться в тот же день или даже спустя 70 дней.



Заразиться можно через необработанную пищу. Особенно листериоз опасен для детей, которые еще находятся в утробе, новорожденных, пожилых, а также людей с ослабленной иммунной системой.



Байден сдается?

Президент США Джо Байден решил прекратить борьбу за переизбрание, сообщает телеканал Newsmax. Об этом стало известно в пятницу, 19 июля. Кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.



Политик сейчас болеет коронавирусом, и его состояние вызывает опасение у демократов, пишет The Wall Street Journal. Крупные спонсоры готовятся остановить финансирование его кампании, пока ему не найдут замену. По данным Financial Times, ожидается, что это произойдет уже в понедельник.



Ивлеева теряет всё

Как стало известно в четверг, 18 июля, Lamborghini блогера и телеведущей Насти Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам. По данным SHOT, она купила автомобиль в кредит за 40 миллионов в прошлом году.



На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона. Из-за задолженности блогеру закрыли выезд из России. Теперь она не сможет покинуть страну. Телеведущую разыскивают приставы.



Растоптал крест на камеру

Блогер из Дагестана в прямом эфире растоптал и заплевал православный крест. После того, как видео разошлось по соцсетям, мужчина попросил прощения за свой поступок, но заверил, что его спровоцировали.



Блогер попросил прощения за растоптанный крест Источник: «360tv» / T.me

В среду, 17 июля, несмотря на извинения, следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).



Таинственная смерть

Во вторник, 16 июля, 25-летний мужчина сбросил несовершеннолетнюю девушку с 17-го этажа в Ижевске. Она не выжила. Его самого также нашли под окнами.



Мужчина имел психоневрологические проблемы, утверждает источник РИА Новости. Очевидцы утверждают, что он силой затащил девушку в подъезд. Обстоятельства трагедии устанавливаются.



Самокаты запретят?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 16 июля, запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете на передвижение по улицам на электросамокатах. Подписчики спикера скорее согласны с таким предложением. Сам же Володин отметил, что в Госдуму поступают предложения о полном запрете. Пока такие инициативы не обсуждались на высоком уровне, но правила для водителей самокатов ужесточают. Уже сейчас для них установили высокие штрафы за нарушение ПДД.



Курорты погрязли в катаклизмах

Под Новороссийском в районе хутора Дюрсо начался лесной пожар в конце прошлой недели. Однако потребовалось немало времени и сил, чтобы его потушить. Ликвидация велась и в начале текущей недели.



Огонь перекинулся на несколько баз отдыха. Людей эвакуировали. Многие бежали сами, испугавшись приближающегося огня. Местные власти предупредили, что опасность еще высока. В первую очередь это связано с жарой в регионе.



Пожар под Новороссийском Источник: 93.RU

Высокая температура также привела к сбоям в подаче электроэнергии. Проблемы возникали практически всю неделю. Линии электропередач не справляются с нагрузками. В самый разгар туристического сезона без света остались главные российские курорты. Перебои затронули Краснодарский край, Ростовскую область, Крым и Севастополь. В Дагестане также частично обесточили несколько населенных пунктов.



Конфликт на Ближнем Востоке