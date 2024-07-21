Бледанс вызовет девушку сыну с синдромом Дауна для первого секса: она объяснила почему

Актриса уверена, что первый опыт должен быть с профессионалом Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что хочет заплатить женщине за секс с ее младшим сыном Семеном. Она считает, что это ее обязанность как матери помочь особенному ребенку в интимном вопросе.



— Думаю, что я ему просто приведу женщину, которая всё сделает. Я ей заплачу за это. Мама должна помочь. Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека, — заявила Бледанс в эфире RuTube-шоу «Злые языки».



Актриса отметила, что сыну нравится находиться в женском обществе. Он общается с девочками его возраста, а также оказывает знаки внимания и «целует руки» ее подругам.



Сын артистки родился с синдромом Дауна. Она признавалась, что сталкивалась с травлей по этому поводу. Также ее осуждали за решение рожать в зрелом возрасте. Семен появился на свет, когда ей было 43 года. Бледанс знала об особенностях ребенка еще до рождения, так как вероятность заболевания диагностировали еще на скрининге. Сейчас Семену уже 12 лет.

