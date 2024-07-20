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Страна и мир обзор Россияне отравились газом в пятизвездочном отеле в Турции: новости за 20 июля

Россияне отравились газом в пятизвездочном отеле в Турции: новости за 20 июля

Главные события уходящего дня

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2 комментария
Отдых в Турции обернулся для россиян больницей

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июля.

Россияне отравились газом в Турции

В турецком городе Кушадасы пятеро россиян отравились газом из-за поломки бойлера в отеле. Об этом РБК рассказали в российском посольстве.

Инцидент произошёл в пятизвездочном отеле Sealight Resort на берегу Эгейского моря. О случившемся «Осторожно, новости» сообщил один из отдыхающих, который приехал в отель с семьей. По его словам, утром взрослые проснулись с сильной головной болью, ребенок упал в обморок. Вскоре у ребенка начались судороги, и родители вызвали врача.

Семью направили в больницу. Медики установили, что пострадавшие отравились газом. Турист подчеркнул, что его запаха в номерах не было.

К вечеру их состояние улучшилось. Семью отправили в отель, там была полиция. Некоторым гостям поменяли номера, другие уехали. Sealight Resort возместил все убытки.

Атаки ВСУ

Один беспилотник ночью долетел до Смоленской области. До Ростовской — 26. Все они были уничтожены силами ПВО.

Под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. Оперштаб региона сообщил, что пострадали три человека. Женщину с травматической ампутацией левой кисти скорая доставила в больницу. Еще у двоих пострадавших осколочные ранения.

Позднее из-за нового обстрела Шебекинно были ранены еще семь человек.

Последствия обстрела в Шебекино

В Курской области дрон атаковал работавший в поле комбайн. Ранен механизатор.

Вспышка листериоза в США

В США вслед за Канадой объявлена вспышка смертельного заболевания — листериоза. Она охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек.

Болезнь особенно опасна для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и пациентов с ослабленной иммунной системой. Три десятка человек находятся в больницах.

— Власти США в настоящее время проводят расследование причин распространения болезни, но, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах, — пишет РИА Новости.

Ранее о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались два человека, еще девять были госпитализированы. Известно, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

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Турция Туристы США Отравились газом Атаки ВСУ
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Комментарии
2
Марго. Вредная
20 июля 2024, 23:33
ШебекиННо...Какое неуважение к этому многострадальному городку. Потрудитесь правильно писать названия российских городов.
Гость
20 июля 2024, 23:33
Украинские ухилянты демонстрируют просто фантастическую изобретательность и настойчивость в своем стремлении свалить из 404. На ютуб каналах Euro Custom и Алекс 18-60 они сами рассказывают свои истории - просто огонь! Когда нибудь по ним будут написаны детективные романы-бестселлеры, и созданы компъютерные игры-блокбастеры!
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