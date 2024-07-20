Россияне отравились газом в пятизвездочном отеле в Турции: новости за 20 июля

Отдых в Турции обернулся для россиян больницей Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июля.



Россияне отравились газом в Турции

В турецком городе Кушадасы пятеро россиян отравились газом из-за поломки бойлера в отеле. Об этом РБК рассказали в российском посольстве.



Инцидент произошёл в пятизвездочном отеле Sealight Resort на берегу Эгейского моря. О случившемся «Осторожно, новости» сообщил один из отдыхающих, который приехал в отель с семьей. По его словам, утром взрослые проснулись с сильной головной болью, ребенок упал в обморок. Вскоре у ребенка начались судороги, и родители вызвали врача.

Семью направили в больницу. Медики установили, что пострадавшие отравились газом. Турист подчеркнул, что его запаха в номерах не было.



К вечеру их состояние улучшилось. Семью отправили в отель, там была полиция. Некоторым гостям поменяли номера, другие уехали. Sealight Resort возместил все убытки.



Атаки ВСУ

Один беспилотник ночью долетел до Смоленской области. До Ростовской — 26. Все они были уничтожены силами ПВО.

Под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. Оперштаб региона сообщил, что пострадали три человека. Женщину с травматической ампутацией левой кисти скорая доставила в больницу. Еще у двоих пострадавших осколочные ранения.



Позднее из-за нового обстрела Шебекинно были ранены еще семь человек.

Последствия обстрела в Шебекино Источник: «Настоящий Гладков» / T.me











Источник: «Настоящий Гладков» / T.me











Источник: «Настоящий Гладков» / T.me











В Курской области дрон атаковал работавший в поле комбайн. Ранен механизатор.



Вспышка листериоза в США

В США вслед за Канадой объявлена вспышка смертельного заболевания — листериоза. Она охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек.

Болезнь особенно опасна для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и пациентов с ослабленной иммунной системой. Три десятка человек находятся в больницах.

— Власти США в настоящее время проводят расследование причин распространения болезни, но, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах, — пишет РИА Новости.