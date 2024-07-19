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Страна и мир обзор Джо Байден может выйти из президентской гонки: новости 19 июля

Джо Байден может выйти из президентской гонки: новости 19 июля

Главные события уходящего дня

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Одной из главных тем в США стал выход Байдена из предвыборной гонки

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июля.

Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО сбили 19 беспилотников над Курской, Белгородской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным врио губернатора Алексея Смирнова, два жителя Курска получили ранения в результате падения обломков БПЛА. Еще один человек пострадал при атаке села Шебекино Белгородской области, повреждения получили семь домов, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Сбой Microsoft

Массовый сбой произошел в работе операционной системы Microsoft. Рейсы нескольких крупных авиакомпаний США, включая Delta, United и American Airlines, были отменены из-за проблем со связью. С такой же проблемой столкнулись в Испании, Германии, Турции и Австралии. Сбой затруднил работу банков и ряда других отраслей.

Однако глобальные неполадки не затронули Россию. Аэропорты Москвы работают штатно, так как после введения санкций перешли на отечественное ПО.

Еще один крупный сбой произошел у Т-Банка (который раньше назывался Тинькофф банк). Пользователи жаловались, что возможность переводить деньги пропала.

Суд над Гершковичем

В Свердловском областном суде поставили точку в уголовном деле Эвана Гершковича о шпионаже (статья 276 УК РФ). Американского журналиста, сотрудничавшего с изданием The Wall Street Journal, отправили в колонию на 16 лет.

Эвану Гершковичу грозило до 20 лет колонии строгого режима

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о работе главного на Урале военного завода — УВЗ. Первым о таинственном исчезновении журналиста сообщил уральский пиарщик Ярослав Ширшиков: Эван не выходил с ним на связь с 29 марта. После этого и самого Ширшикова задержали.

На следующие сутки выяснилось, что ФСБ задержала американца в Екатеринбурге.

Байден выходит из предвыборной гонки

Джо Байден решил прекратить борьбу за переизбрание, сообщает телеканал Newsmax. Кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.

По данным The Wall Street Journal, внешний вид заболевшего ковидом Байдена вызывает у демократов опасения, способен ли политик остаться на второй срок. Более того, 17 июля в Нью-Йорке крупные спонсоры демократов обсудили прекращение финансирования предвыборной кампании до тех пор, пока Байден не покинет гонку.

Это может произойти уже к понедельнику, заявляет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного политика.

Адская жара на юге

Южные регионы России изнывают от жары. Температура свыше 40 градусов держится уже не первый день, линии электропередач не справляются с нагрузками. Три курортных города остались без света в самый разгар туристического сезона — Геленджик, Ялта и Севастополь.

В Геленджике внезапно остановились все аттракционы в парке развлечений

В выходные, начиная с 20 июля, жара немного спадет — до +34... +36 °С, сообщают наши коллеги из 93.RU. Ожидаются грозы и сильный ветер.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Сбой Microsoft Т-Банк Суд Эван Гершкович Джо Байден Президентская гонка США Жара Краснодар
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Комментарии
2
Гость
19 июля 2024, 23:40
/Джо/ Я устал, я ухожу... Вот мой преемник, его Имя Дональд...
Гость
19 июля 2024, 23:40
люди за 70 не должны царствовать и править, а развлекать внуков на даче
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