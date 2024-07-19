Стена из огня дошла до людей, аэропорт прекратил работу. В туристическом районе Турции загорелись леса: видео

В турецкой провинции Измир разгорелись лесные пожары. Стена из огня высотой в несколько метров дошла до населенных пунктов, в работе местного аэропорта начались сбои.

— Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер, — передает РИА Новости информацию от телеканала A Haber.