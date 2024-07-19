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Страна и мир Стена из огня дошла до людей, аэропорт прекратил работу. В туристическом районе Турции загорелись леса: видео

Стена из огня дошла до людей, аэропорт прекратил работу. В туристическом районе Турции загорелись леса: видео

Пламя тушат с самолетов и вертолетов

837
2 комментария
На видео — попытки потушить лес

В турецкой провинции Измир разгорелись лесные пожары. Стена из огня высотой в несколько метров дошла до населенных пунктов, в работе местного аэропорта начались сбои.

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Тушат пламя с самолетами и вертолетами.

— Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер, — передает РИА Новости информацию от телеканала A Haber.

Местные СМИ публикуют кадры пожара

Ночью в регион направили два вертолета ночного видео.

— Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населенных пунктов, — сообщил телеканал.

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Турция Лесные пожары Измир Туризм Пожар
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Комментарии
2
Гость
19 июля 2024, 07:24
вся Европа сгорит, Содом и Гоморра!
Гость
19 июля 2024, 07:44
Да вообще пофиг.
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