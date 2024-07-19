«Отдали по минимальной цене бывшему приставу»: квартиру продали за долг собственника в 80 тысяч рублей

Андрей Белавинцев узнал, что остался без квартиры, только после Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Квартиру жителя Волгограда Андрея Белавинцева продали из-за банковского долга в 80 тысяч рублей. По словам Андрея, о том, что его недвижимость была выставлена на аукцион, он узнал только после получения на счет денег. Причем продана квартира оказалась по крайне низкой цене, а покупателем оказался бывший судебный пристав.

Как рассказал нашим коллегам из V1.RU Андрей Белавинцев, однокомнатную квартиру в Волгограде он получил в наследство от мамы в 2021 году. Кроме квартиры, по наследству ему перешли и долги по кредиту в 80 тысяч рублей. Как он сам признается, руки до погашения долга у него никак не дошли. Что в итоге сыграло с ним злую шутку.

— В 2021 году мне досталась в наследство от матери однокомнатная квартира в центре, — рассказывает Андрей. — Долг в 80 тысяч тоже перешел на меня. При этом я занимался своими текущими долгами, до этого руки всё никак не доходили. Сам я жил и живу в частном доме. А эта квартира стоит пустая. Рассчитывал, что когда-нибудь перееду туда, а нынешнее жилье оставлю сыну.



Шаг аукциона — всего 1000 рублей

Вот только судебным приставам планы Андрея были неинтересны. По словам волгоградца, о том, что его квартира была выставлена на аукцион, он узнал уже после ее продажи.



— 24 июня мне на карту приходят деньги — 1 415 000 рублей. Через некоторое время приходит еще миллион, — говорит Андрей Белавинцев, — Выяснилось, что моя квартира была продана приставами, о чём я вообще был не в курсе. Продана по самой заниженной цене. Я сразу обратился в СК и прокуратуру.



По словам Андрея Белавинцева, единственное уведомление о выставлении квартиры на торги он нашел на «Госуслугах», причем уже после продажи. Удивило его и везение человека, купившего на аукционе квартиру. Если начальная цена за квартиру составляла 2 507 500, то новый владелец приобрел ее лишь чуть-чуть дороже — за 2 508 500 рублей. Причем, судя по открытым данным, покупателем стал бывший пристав-исполнитель из Иловлинского района Волгоградской области.

— Делайте выводы сами, он бывший пристав. На торгах осуществил покупку в один шаг, повысив цену всего на тысячу рублей, — разводит руками Андрей Белавинцев.



Дозвониться до успешного покупателя корреспондентам V1.RU не удалось, трубку он не брал. В федеральной службе судебных приставов по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что Белавинцев был уведомлен о передаче его имущества на торги.

— Должник с момента возбуждения исполнительного производства до передачи имущества на торги был надлежащим образом уведомлен обо всех процессуальных действиях посредством направления уведомлений в личный кабинет на портале «Госуслуги», — сообщили в пресс-службе ведомства. — Однако попыток погасить задолженность предпринято не было. Установлено, что иное принадлежащее должнику ликвидное имущество, на которое возможно обратить взыскание, отсутствует. Ответы от кредитных организаций содержали сведения об имеющихся расчетных счетах должника, однако денежные средства с них взысканы не были в связи с их отсутствием. Правом указать имущество, на которое должник просит обратить взыскание в первую очередь, он также не воспользовался.

Также, по утверждению приставов, оценка рыночной стоимости жилья всё же проводилась. При этом Андрей Белавинцев имеет на своем счету еще два исполнительных производства — уже по другим задолженностям.

— Постановление о принятии результатов оценки арестованного объекта недвижимости вынесено приставом на основании поступившего отчета об оценке рыночной стоимости арестованного имущества специалиста-оценщика, — сообщили в ФССП. — Копия постановления о принятии результатов оценки также была направлена должнику в личный кабинет на портале «Госуслуги» и прочитана. Никаких действий со стороны должника по его обжалованию не предпринято. Дополнительно сообщаем, что на момент передачи приставом арестованного имущества на принудительную реализацию в отношении должника на исполнении находилось еще два исполнительных производства, возбужденных в 2017-м и 2021 году.

Как уточнили в пресс-службе приставов, по их мнению, должник длительное время уклонялся от погашения задолженности и погасил ее только после получения денежных средств, возвращенных ему как раз после принудительной реализации арестованной квартиры. А вот насчет своего бывшего коллеги приставы ответили довольно скромно.

— Покупатель уволен с госслужбы в УФССПП России по Волгоградской области в 2014 году, — не увидели ничего предосудительного его бывшие коллеги.