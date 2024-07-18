Вера Брежнева рассказала о разводе с Меладзе и расплакалась: новости 18 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июля.
Развод Веры Брежневой
В прошлом году Вера Брежнева подтвердила, что разводится с Константином Меладзе. Певица не раз признавалась, как сложно ей было в период расставания. Но в недавнем интервью она не смогла сдержать слез, когда говорила о бывшем муже.
— Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно… — плача, сказала певица.
Она дала интервью на YouTube-канале Адели Исламгуловой.
— Понятно, у меня была своя история, я ее по-своему проходила и была в ней, а когда смотрела потом в сторону, увидела, что очень много сейчас… Действительно, такое время каких-то изменений, трансформаций. Да, от семьи может быть поддержка, но всё равно с этим нужно справиться внутри самостоятельно. Было состояние, когда я понимала: у меня нет сил ни на что, и сейчас могу только грустить, — призналась Брежнева.
Также она рассказала, как вытащила себя из депрессивного состояния.
— Важно дать себе время, чтобы не бежать от этих чувств, чтобы не блокировать в себе эти чувства, их прожить. Но самое важное — не залипать. И я себе дала это время прийти в себя после всего этого. Я не знаю ни одного человека, для кого развод был бы легким. Самое главное, что мне помогло — это фокус переместить на себя, и потом уже в этом состоянии двигаться дальше, — добавила Брежнева.
Атаки ВСУ
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В Новороссийске в 5 утра звучала сирена «Внимание всем» в связи с атакой безэкипажных катеров, горожанам настоятельно советовали не выходить на открытое пространство у моря. В 07:25 сигнал отменили, объяснил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
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Проблемы Ивлеевой
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По их информации, блогер купила машину за 40 миллионов в прошлом году, для этого она взяла кредит. На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона. Представители ведущей заявили, что не комментируют тему с налогами.
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