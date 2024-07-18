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Страна и мир обзор Вера Брежнева рассказала о разводе с Меладзе и расплакалась: новости 18 июля

Вера Брежнева рассказала о разводе с Меладзе и расплакалась: новости 18 июля

Главные события уходящего дня

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Кадр из интервью Веры Брежневой

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июля.

Развод Веры Брежневой

В прошлом году Вера Брежнева подтвердила, что разводится с Константином Меладзе. Певица не раз признавалась, как сложно ей было в период расставания. Но в недавнем интервью она не смогла сдержать слез, когда говорила о бывшем муже.

— Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно… — плача, сказала певица.

Она дала интервью на YouTube-канале Адели Исламгуловой.

— Понятно, у меня была своя история, я ее по-своему проходила и была в ней, а когда смотрела потом в сторону, увидела, что очень много сейчас… Действительно, такое время каких-то изменений, трансформаций. Да, от семьи может быть поддержка, но всё равно с этим нужно справиться внутри самостоятельно. Было состояние, когда я понимала: у меня нет сил ни на что, и сейчас могу только грустить, — призналась Брежнева.

Также она рассказала, как вытащила себя из депрессивного состояния.

— Важно дать себе время, чтобы не бежать от этих чувств, чтобы не блокировать в себе эти чувства, их прожить. Но самое важное — не залипать. И я себе дала это время прийти в себя после всего этого. Я не знаю ни одного человека, для кого развод был бы легким. Самое главное, что мне помогло — это фокус переместить на себя, и потом уже в этом состоянии двигаться дальше, — добавила Брежнева.

Атаки ВСУ

В Крыму уничтожили 33 украинских БПЛА и 10 безэкипажных катеров. Об отражении ночной атаки на полуостров отчиталось Минобороны. Также два БПЛА сбили над Брянской областью.

В Новороссийске в 5 утра звучала сирена «Внимание всем» в связи с атакой безэкипажных катеров, горожанам настоятельно советовали не выходить на открытое пространство у моря. В 07:25 сигнал отменили, объяснил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Под Белгородом FPV-дрон взорвал машину, она врезалась в забор и загорелась. За рулем автомобиля была женщина — она не пострадала. Однако травмы получили женщина, мужчина и подросток, которые во время атаки оказались рядом.

Об атаке по машине рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Проблемы Ивлеевой

Lamborghini Насти Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По их информации, блогер купила машину за 40 миллионов в прошлом году, для этого она взяла кредит. На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона. Представители ведущей заявили, что не комментируют тему с налогами.

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  • Конституционный суд решил, можно ли умерщвлять бездомных собак в переполненных приютах. Краткий ответ — нет. Если подробнее, то загруженность приютов и оптимизация бюджетных средств не могут служить основанием для умерщвления бездомных животных. Также в суде указали, что эвтаназия допустима только при невозможности обеспечить безопасность людей.

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложит создание системы ПВО Евросоюза, а также собственной системы киберзащиты. Эти планы прокомментировал РИА Новости Дмитрий Песков.

Пресс-серкетарь президента сказал, что программа фон дер Ляйен подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности и конфронтацию.

— Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это всё вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход, — пояснил Песков. Также он добавил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе.

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Вера Брежнева Анастасия Ивлеева ВСУ Атаки ВСУ Развод
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Комментарии
8
Гость
18 июля 2024, 23:15
Только гляньте! Оказывается главная новость на сегодня - это про страдания не русских иноагентов 😏😁🤣
Гость
18 июля 2024, 23:19
"Президент" Украины Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти и кризис легитимности быстро нарастает, т.к. уже 28 августа истекают полномочия парламента, а вместе с ними и все полномочия законной власти в принципе! «После 29 августа Верховная рада становится нелегитимной, просроченной, такой же, каким стал сам Зеленский с 21 мая», — написал бывший премьер-министр Николай Азаров в своем ТГ-канале. И вот такое недоразумение называется свободным и демократическим государством? 😂
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