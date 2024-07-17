Утверждает, что ее выгнала из дома сестра: россиянка несколько месяцев бомжует на лавке в Стамбуле

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В Стамбуле уже несколько месяцев в одном их кварталов обитает бездомная женщина. «Квартирой» она выбрала лавку возле оживленного перекрестка. Женщина пугает местных жителей тем, что нюхает «Доместос» и громко кричит по утрам.



Бездомная говорит по-русски и на вопросы о паспорте отвечает «рашн федерейшен» — Российская Федерация, люди считают, что она россиянка. Мы побывали на этой улице, пообщались с женщиной и жителями района. Сразу скажем: она нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.

Район Пендик далек от центра, и туристы забредают сюда крайне редко. Поэтому для жителей махалле (микрорайона. — Прим. ред.) появление иностранки не осталось незамеченным. Вот и мы нашли предполагаемую соотечественницу практически сразу.



— Примерно четыре месяца она тут обитает, — сразу же включаются в разговор работники маленького продуктового магазина, возле которого обосновалась бездомная. — Нет, голодная она не сидит, мы ей помогаем чем можем.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











— А вы не ее родственница? — тут же с надеждой спрашивает у меня подошедший мужчина. Услышав отрицательный ответ, вздыхает.



— Да вот она сидит, тут ее лавочка, сразу за углом, — провожает меня женщина средних лет, работница магазина. — Ой, снова пьет «Доместос», ой, посмотрите! Мы это постоянно видим.



Идти недалеко — буквально 10 метров. Сразу же узнаю женщину, о которой писали в турецких соцсетях. Она оборачивает большой чемодан в ярко-красную тряпку и недоверчиво смотрит на меня — не любит незваных гостей и сначала резко реагирует на расспросы о себе.



— Вы украинка?.. Ну вот скажите, что вы украинка, и чтобы я вас больше не видела, — не отвечая на приветствие, начинает она.



— Я из России, — отвечаю и называю свое имя.



Женщина на лавке говорит на чистом русском, без акцента. Однако имя свое называть категорически не хочет.

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Несмотря на 30-градусную жару, бездомная одета довольно тепло: очень плотные, черные трикотажные гамаши, поверх них — короткие серо-черные джинсовые шорты с запутанной бахромой, которые, кажется, давным-давно вышли из моды, черная выгоревшая толстовка с проеденными химией белесыми пятнами.



На голове женщины — капюшон и плотно повязанная на манер платка футболка из плотного трикотажа, когда-то, вероятно, бывшая светло-бежевой. Ее бездомная повязала вокруг головы на восточный манер. Длинные рукава футболки она часто завязывает под носом, при этом часто теребит их, словно пытается закрыть сама себе рот.



Какая обувь на ногах у женщины — не разобрать: ступни по щиколотку обмотаны пакетами из супермаркета.

В руке у женщины — энергетик Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Не проходит и пяти минут, как к нам подходят жители квартала. Собирается толпа, все интересуются. Тут и старушки в платках, и женщины средних лет — домохозяйки, и группа подростков с телефонами.



— Она ведет себя очень странно, бросает везде мусор. В туалет тоже ходит на улице, — начинает жаловаться пожилая женщина. На ее лице плохо скрываемое недовольство. — Полиция приезжала, но ничего сделать не смогла — она как дала от них деру! Пусть ее заберут уже и отправят на родину. Так будет лучше, да.



Мухтар, человек, который знает всё обо всех обитателях махалле, рассказывает то, что сотрудники социальных служб и полицейские пытались оказать бездомной иностранке помощь, но та убежала от них и сопротивлялась, когда стражи порядка ее догнали. При том, что сотрудники турецкой полиции отличаются деликатностью, но несмотря на это, женщина сильно испугалась.

Не всем нравится такое соседство Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











— Она то ли из Москвы, то ли из Македонии, — разводит руками грузный мужчина средних лет. — У нее есть документы. Полиция приезжала, проверяла. Но ничего сделать не могут.



— Ты знаешь русский язык, спроси у нее, кто она, зачем приехала, откуда приехала, есть ли у нее тут близкие и где ее родина, — просит меня другой.



— Эта женщина русская. Русская, — вклинивается в беседу третий. — Она не разговаривает. Просто не хочет говорить. Она примерно 5–6 месяцев тут. Сначала была нормальная, а со временем стала хуже.

Влажные салфетки постоянно в руках у женщины Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Многие жители махалле переживают о ее судьбе и подкармливают. Однако от домашней еды та отказывается.



— Сколько раз ей еду приносила в контейнере, готовила для семьи ужин и специально на нее тоже приготовила, — объясняет невысокая худощавая женщина, одетая в традиционную мусульманскую одежду. — Не берет, отказывается, или просто выкидывает еду. Только что-то в магазине покупает, когда ей деньги дают. И всё.



То, что бездомная употребляет продукты в заводской упаковке, подтверждает и продавец маленького магазинчика, возле которого обосновалась та.



— Ну люди еду дают, она не ест, выбрасывает прям на асфальт, — пожимает плечами турчанка.



Не выдержав настойчивого интереса к своей персоне, бездомная сердится и кричит по-русски, срываясь на мат:



— ***, уходите все, надоели... Делаете меня посмешищем! Вам нравится надо мной издеваться??? Гады! Твари!!!



Объясняю происходящее и прошу всех местных разойтись, чтобы бездомная успокоилась. Несколько минут сидим на лавочке, она усиленно протирает руки влажными салфетками, потом трет ими рот и область вокруг носа. Использованные белые комочки бросает на землю, подальше от себя.



Вначале женщина довольно замкнута и неохотно отвечает на мои вопросы.



— А вас как зовут? Откуда вы?



Она молчит. Позже, когда понемногу разговор завязывается, она говорит, что ее зовут Ксения.



— А какой повод для знакомства? — спрашивает она.



Над нами с шумом пролетает самолет — Пендик находится недалеко от аэропорта. Ксения смотрит в небо, потом на меня и говорит:



— Хочу улететь в Москву… — снова замолкает и после паузы задает неожиданный вопрос: — А у тебя есть в Алма-Ате сестра-близнец, которая держит магазин текстиля?

После долгого разговора женщина начинает понемногу улыбаться Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В разговоре женщина перескакивает с одной темы на другую, и порой ее речь кажется бессвязной. Бездомная приглашает жестом сесть рядом с ней на лавку. Доверительно предлагает:

— Тут чисто, — поясняет она. — Садись. Не бойся. Давай посидим, может, чего-нибудь выпьем.



— Давай куплю воды или минералки, — предлагаю я.



— А ты мне правда купишь? — в ее голосе и взгляде сквозит недоверие.



Ксения продолжает:



— В магазине есть такой кофе вкусный холодный, с молоком. Пойдем выпьем? — голосом ребенка, который напоминает родителю про обещанную сладость, повторяет она.

Напитки бездомная выбирает сама — никому не доверяет Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Идем в магазин, женщина подхватывает свои пожитки в чемоданах и идет с ними — боится, что украдут.



— У меня и так всё уже украли, — сетует она.



Возвращаемся на лавочку, и Ксения потихоньку начинает рассказывать свою историю. Удивительно, но от женщины не исходит стойкого запаха немытого тела, который часто сопровождает бомжей.



— Я поехала в Хатай, чтобы отдохнуть там на море. Мы были с сестрой, там поругались… Потом меня там хотели убить, но я спаслась… — женщина то и дело сбивается с повествования, перескакивая с одного на другое.



Часто Ксения вставляет в свою речь английские фразы. Прекрасно построенные с точки зрения грамматики.



— До этого я жила три месяца в аэропорту Стамбула, но потом меня выгнали оттуда, — продолжает она свой рассказ. — И я оказалась на улице. У меня есть сестра, она меня выгоняла из дома… Мы с ней ругались, потом я ее прощала и возвращалась… И она меня снова выгнала… Потом я пришла сюда, и мне тут нравится… А на родину я не хочу, тут мне хорошо.

Женщина считает, что ей здесь хорошо Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Во время разговора Ксения вдруг громко кричит по-русски: осторожно!



Дорогу переходит турчанка с короткой стрижкой. Заметив бездомную, осведомляется о ее делах. Ксения же объясняет ей, что женщина могла попасть под машину, поэтому предупредила ее как могла. Губы турчанки с ярко-красной помадой расплываются в широкой улыбке, обнажая белоснежные зубы.



— Она уже давно здесь, — говорит турчанка. — Очень жаль ее, мы хотим помочь ей, но не понимаем, что она говорит. Я сначала звала ее к себе домой, но она, похоже, боится закрытых пространств, потому что кричала и снова убежала сюда, на лавку. Если бы можно было ей чем-то помочь, все бы жители квартала давно ей помогли.



После того как женщина уходит, Ксения долго ищет в сумке на колесиках зажигалку и, когда находит, с наслаждением закуривает. Затем она начинает рассказывать, что по профессии режиссер-документалист, и вспоминает русскую актерскую школу. Часто ее мысли путаются, и она начинает рассказывать про Голливуд.



— Смотри, вот этот мужчина похож на Джонни Деппа, — говорит она вслед идущему худощавому высокому старику в шароварах и турецкой шапочке.



Сходства никакого.



— Я завела тут собаку, она привязана ко мне очень была. Подходила только ко мне, хорошая. Теперь ее нет…

«Доместос» женщина постоянно хранит в сумке Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Сколько живет Ксения на окраине Стамбула, точно неизвестно. Одни говорят, что шесть месяцев, другие — четыре, сама она же утверждает, что не больше месяца.



Продавец в магазине, рядом с которым обитает бездомная иностранка, тоже рассказала о том, что у Ксении в Стамбуле есть сестра, она живет не так далеко. По словам турчанки, до того как Ксения обосновалась в махалле, ее часто видели на набережной — она там жила и занималась попрошайничеством.



— Она раньше нормальная была, — говорит молодая женщина и сочувственно вздохнула. — В последние месяцы у нее с головой немного непорядок стал. Она начала кричать по утрам, где-то часов в шесть может перебудить весь квартал своими криками. Конечно же, нам это не нравится. А до этого она спокойная была. Ее увозили как-то в Эсенюрт (район в противоположной части Стамбула, на европейской стороне. — Прим. ред.), так она снова вернулась сама сюда. Очень, очень жалко ее, бедная женщина!



Во время одного из визитов полиции удалось проверить документы бездомной. По словам мухтара — квартального старосты, в конце недели истекает срок ее ВНЖ и после этого сотрудники миграционной службы смогут забрать ее, чтобы депортировать на родину.

