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Страна и мир обзор В Ижевске мужчина выбросил из окна 17-летнюю девушку и погиб сам: новости 15 июля

В Ижевске мужчина выбросил из окна 17-летнюю девушку и погиб сам: новости 15 июля

Главные события уходящего дня

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Детали трагедии в Ижевске будут устанавливать следователи

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июля.

Мужчина сбросил подростка из окна

Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17-го этажа. Его самого также нашли под окнами жилого дома.

По информации РИА Новости, 25-летний мужчина выбросил девочку-подростка с высотного здания и погиб сам.

— Ребенок скончался, идет разбирательство, — указал источник, отметив, что мужчина имел психоневрологические проблемы.

По словам очевидцев в соцсетях, мужчина якобы силой затащил несовершеннолетнюю в подъезд. Другие подробности устанавливаются.

Мирные жертвы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал ТАСС о ситуации в Белгородской области.

По его данным, всего с начала спецоперации в Белгородской области были убиты 200 мирных жителей и еще свыше 1,1 тысячи получили раны разной степени тяжести. Прямо сейчас около 2500 человек находятся в пунктах временного размещения. Жилье этих людей было разрушено или повреждено в результате обстрелов, еще часть жителей переехала из зоны риска.

Сегодня в области решили закрыть въезд в 14 населенных пунктов. Запрет вступит в силу 23 июля. На въезде в эти хутора, сёла и поселки разместят КПП с силовиками. Общественный транспорт и такси пропускать не будут. Кроме того, заехать не смогут женщины с детьми.

Мужчин пустят только в бронированном автомобиле с РЭБом и при наличии пропуска, бронежилета и каски. А сопровождать желающих попасть в населенные пункты будут военные и представители муниципалитетов.

Всем, кто оставил свои дома, будут выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья. Выплата многодетным семьям составит 15 тысяч рублей.

Замедление WhatsApp?

В интернете появились слухи о том, что WhatsApp в России замедлил свою работу. Их прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией, — уточнил Песков.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что пока решения о блокировке WhatsApp нет, но всё может поменяться.

— Если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец, и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta, — сказал Хинштейн.

* Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Запрет самокатов?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос о полном запрете на передвижение по улицам на электросамокатах. И пока что подписчики спикера скорее согласны с таким предложением.

Володин написал, что в Госдуму поступают предложения о полном запрете. На днях, напомним, Госдума приняла законопроект, устанавливающий высокие штрафы за нарушения ПДД при использовании электросамокатов. В частности, наказывать предполагается за превышение скорости, нарушение правил парковки, управлением СИМ в пьяном виде, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП.

А вы за полный запрет электросамокатов?

Да! Пора это прекращать
Аренду самокатов надо запретить, но на личных пускай ездят
Нет, я против запретов

Погром на кладбище

В Кузбассе полицейские поймали двух подростков, устроивших погром на кладбище. Школьники разрушили 166 надгробий.

Мальчики в возрасте 13 и 15 лет приехали к родственникам в село Березово. Они выпили горячительных напитков и отправились на кладбище, где стали ронять надгробия на землю. Подростков заметила местная жительница и помогла полицейским выйти на их след.

Мальчиков и их родителей доставили в участок. Отцу одного из малолетних разрушителей выписали административный штраф в размере двух тысяч рублей за нахождение ребенка в состоянии опьянения.

По данным СК, среди поврежденных могил были надгробия участников СВО. Ведомство организовало проверку по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ)

Другие новости

  • Экс-адвоката Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным по статье о фейках о Вооруженных силах России.

В апреле 2022 года Фейгина признали иноагентом. После этого он скрылся и был объявлен в международный розыск.Также Фейгина на четыре года лишили права вести соцсети и любые другие интернет-порталы и назначили ему штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Позднее «Росатом» уточнил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился «из-за неполадок на турбогенераторе» под действием автоматики. Радиационный фон в норме.

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Электричество Самокаты WhatsApp Белгородская область Адвокат ВСУ
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Комментарии
33
Nafanya
17 июля 2024, 00:01
"пока решения о блокирокИ Вотсап нет"....😠 БлокировкЕ, вообще-то. Стыдно, господа журналисты.
Grape Reflection 🍇
16 июля 2024, 23:54
У кого есть рецепт приготовления тюленины?
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