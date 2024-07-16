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Страна и мир эксклюзив Девушку Джонни Деппа рассекретили. Актер встречается с российской моделью, она моложе его на 33 года

Девушку Джонни Деппа рассекретили. Актер встречается с российской моделью, она моложе его на 33 года

Их отношения обсуждают уже два года

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3 комментария
Слева фото, которое выложила Юлия, справа — снимок папарацци

Все гадали, откуда девушка, с которой в последнее время появляется на публике Джонни Депп, кто она. И, как оказалось, незнакомка — Юлия Власова, модель из Екатеринбурга. Любопытные подробности о пассии голливудской звезды рассказывает E1.RU.

О том, что у Джонни с Юлией отношения, говорят с 2022 года. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с голливудской звездой была шикарная блондинка. А буквально на прошлой неделе Депп в сопровождении девушки вновь попал в объективы папарацци на выходе с вертолетной площадки в Лондоне.

Издание Daily Mail сообщало, что спутницу Деппа зовут Юлия, она визажист, а в Чехии у нее свой салон красоты. На новых снимках модель узнали бывшие одноклассники из Екатеринбурга и сообщили, что ей 28 лет.

Эту фотографию гитарист Джефф Бек (слева) опубликовал еще в 2022 году
В частном самолете
Многие бы тоже не прочь вот так, да, с ветерком, охладиться в жару
На обед явно что-то вкусное и изысканное

— Простая девчонка выбилась в Голливуд! Училась в школе, где были стрелки и буллинг. В детстве не наряжалась в бренды, ходила в Pizza Mia, в походы с классом, — отметила в беседе с E1.RU бывшая одноклассница модели.

Юлия Власова окончила школу в 2014 году. После этого училась в Московском государственном институте международных отношений, а также получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге.

Юлия окончила обычную школу
Строгая, но красивая

В 2021-м Юлия стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс офис», который проходил в Москве. Девушка представляла чешскую компанию по производству деталей для воздушного транспорта Workpress Aviation, где работала главным координатором перевозчиков. Рост модели — 170 сантиметров.

— Свободное время стараюсь проводить с пользой: занимаюсь саморазвитием, читаю, путешествую. А с недавних пор начала заниматься йогой. Мне нравится открывать для себя что-то новое и расширять границы. Любимая работа, работа над собой — это самые важные аспекты в жизни. А результат — это лучшая награда. Поэтому мой девиз: быть, а не казаться! — говорила конкурсантка в самопрезентации.

Юлия представляла Чехию на конкурсе красоты

Судя по соцсетям, Юлия действительно основала салон красоты She в Праге. Помимо того, что ведет бизнес, работает моделью. В своем аккаунте девушка часто показывает путешествия по Европе, занятия в спортзале и делится фотографиями с любимым питомцем — белоснежным шпицем Милой.

Юлия училась в Чехии
Сладкая парочка?

В 2022-м Юлия делилась кадрами с международного кинофестиваля в Карловых Варах. А год назад в одном из постов модель отвечала на вопрос о том, как влюбить в себя мужчину:

— Девочки, сколько глупых статей с таким заголовком я перечитала. Чего там только не советуют: от тупейших НЛП-техник до смены манеры поведения. Куча техник, якорений. Я уж не говорю про всяких гадалок, готовых приворожить любимого. Кринж. А хотите скажу, как реально влюбить в себя мужчину? Никак, бл. Да, жестоко. Да, не оставляет надежд. Зато честно.

Вспомни коллегу по работе, на которого тебе параллельно. Что он есть, что нет. Представь, что он тебя любит. Как думаешь, если он приворожит тебя у гадалки, после чего применит НЛП-техники с первой страницы Гугла и будет вести себя как альфач из книжки про пикап, то ты в него влюбишься? Нет. Скорее, посмеешься над дурачком с подругами и поблагодаришь за плюс к самооценке. Потому что нельзя «влюбить» в себя человека, который не испытает этого чувства по своей воле. В этом случае лучше ищи новую любовь. Взаимную, — написала девушка в соцсетях.

Юлия еще и мудрая

Кстати, узнали Юлию не только ее одноклассники, но и фанаты Джонни. В соцсетях на девушку обрушился шквал комментариев. На хейт и сравнения с Эмбер Херт (бывшей женой Деппа) российская модель лаконично отвечала смайликом сердечком.

Юлия не опровергает любовную связь с актером

Буквально на прошлой неделе Юлия праздновала день рождения, а меньше суток назад поделилась фотографиями. В подборке были кадры из частного самолета, а также с тортом. Поклонники уверены: один из кадров сделан в доме Деппа. Сама модель сначала ставила лайки на те комментарии, где ее просили не делать больно Джонни, а спустя несколько часов и вовсе закрыла комментарии к посту.

Фотографии после дня рождения Юлии
Конспирологические теории из комментариев к посту модели
Поклонники неустанно следят за личной жизнью модели
Этому комментарию Юлия поставила лайк

Родители Юлии до сих пор живут на Урале. Они воздержались от общения с журналистами.

— Лучше с дочерью по этому поводу разговаривать, я ничего не знаю, все вопросы к ней, — сказала E1.RU мама модели Галина.

Ранее СМИ сообщали о другом романе Джонни Деппа, также с русской — танцовщицей Полиной Глен из Санкт-Петербурга, которая активно работала на Западе. Их замечали несколько раз, но девушка никак не комментировала слухи.

Сам Джонни Депп после развода старается не афишировать личную жизнь в соцсетях.

* Социальная сеть запрещена на территории РФ.

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Голливуд Актер Джонни Депп
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Комментарии
3
Звездолет Сигареты Вега
16 июля 2024, 11:35
Повезло то как. Ее еще он не молотил, как прежних бывших? )
Гость
16 июля 2024, 11:43
Ну это-то точно из серии "поматросит и бросит". Просто отрывается на вольных хлебах после окончания тяжб с бывшей женой. Известно, что русские девочки для этого хорошо подходят. Кто-то что, правда думает, что это его новая будущая супруга?
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