Приставы лишили квартиры семью с двумя инвалидами из-за долга в 180 тысяч рублей

Ольгу Алдавик вместе с детьми и внуками заставили переехать в квартиру без ремонта Источник: Мария Романова / Городские порталы











Долг примерно в 180 тысяч стал поводом для судебных приставов Волгограда забрать двухкомнатную квартиру 54-летней Ольги Алдавик, которая жила там с дочерью-инвалидом и тремя внуками, один из которых также инвалид. Ольга Алдавик уверяет, что о действиях приставов узнала только, когда в дверь постучался человек, сказавший, что он новый владелец. И продана с торгов квартира была всего за 2,8 миллиона рублей. Сейчас же ее выставили на продажу уже за 4,5 миллиона рублей. Наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно уже о втором за неделю квартирном скандале с участием сотрудников ФССП по Волгоградской области.

«Я не отрицала вины, но и долг погасить не могла»

До пандемии коронавируса Ольга Алдавик была вполне преуспевающим предпринимателем и владела салоном красоты. Но сначала случился COVID-19, а затем рядом с салоном ИП Алдавик открылась федеральная сеть парикмахерских и с финансами в семье стало плохо. Тем более, что в семье из шести человек было два инвалида — 33-летняя дочь и один из троих внуков. И все вместе они жили в доставшейся от бабушки двухкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома.



Ситуация с деньгами стала критической в 2022 году, когда Ольга попала в автомобильную аварию.

— У меня внук-инвалид, ему выделили детский сад далеко от дома. И чтобы его возить туда, я отремонтировала машину, оставшуюся от умершей матери, и начала возить его туда, — рассказала Ольга Алдавик. — Потом у дочери родились еще двое детей, двойняшки, пришлось заниматься еще и с ними.



Ольга не отрицает — она действительно была виновна в аварии.



— Машина была оформлена на умершую мать, страховки не было, и я не отрицаю своей вины в ДТП, — рассказывает Ольга Алдавик. — Но ситуация в семье была настолько тяжелой, что погасить долг на тот момент я не могла.

В районном и областном судах сохранились решения по гражданскому делу, в котором с Ольги Алдавик пытались взыскать деньги за причиненный ущерб владельцу разбитого Hyundai Accent. Изначально пострадавший владелец разбитой Ольгой Алдавик машины просил суд взыскать с нее 337 тысяч рублей, плюс расходы на оплату экспертизы и судебные издержки, однако в суде снизил размер исковых требований до 166 тысяч 500 рублей плюс судебные расходы. Всего же по решению суда Ольга Алдавик должна была выплатить 191 тысячу 360 рублей. Решение суда устояло и в апелляционной инстанции.



По словам Ольги Алдавик, она не отказывалась от долга, но и оплатить его долгое время не могла. При этом никто, по ее словам, и не беспокоил семью требованиями. И в то, что приставы могут выставить из-за этого долга именно квартиру, в которой они живут всей семьей, даже не предполагала. Тем более, что у них есть и другое имущество — еще одна небольшая квартирка, машина...

— Меня вообще никто и никак не беспокоил, «Госуслугами» я пользоваться не умею, это дочь у меня продвинутая, — рассказывает Ольга.



«Он просто взял — и разломал всю мебель»

Ольга рассказывает, что всё внезапно изменилось в марте, когда на них вышел неизвестный им мужчина.

В один прекрасный день мне позвонили и сказали: «Я новый владелец вашей квартиры, попрошу очистить помещение». Ольга Алдавик

— Он сломал всю мебель корпусную, которая там была. Просто взял ее и разломал. Тряпки остались. Я заплатила шесть тысяч рублей за подъем холодильника и стиральной машины. Мебель безвозвратно пропала. А дочка моя — для нее сейчас шок. Она жила в индивидуальной квартире, я бегала, ей помогала. Я уходила туда отдохнуть в тишине. И то для меня это было большое дело. Я считаю, что с нами совершили зверство. А в квартиру сейчас водят покупателей. Мой юрист уже всё узнала. А у нас трое детей. Почему я пропустила долги? Я оформляла инвалидность дочери, ей было очень плохо, сейчас у нас нет материальных проблем, нам поступают нормальные деньги, и все эти четыре месяца, что я живу здесь, я копила деньги. У меня он накоплен, деньги у меня уже есть. Пожалуйста, верните нашу квартиру.

Сейчас Ольга с детьми и больной дочерью живет в другой квартире. В ней нет ремонта и необходимых условий для жизни. Из-за этого могут возникнуть проблемы с органами опеки.



— Максимум, что мы успели сделать сейчас, это наложить на квартиру запрет на совершение регистрационных действий, чтобы новый покупатель ничего с ней сделать не смог. И то — на это ушло пять месяцев, — говорит Ольга Алдавик. — Сейчас мы все, все шестеро, живем в одной квартире. А тот покупатель, он просто взял — и разломал всю мебель. Я пыталась выяснить, как так получилось, что квартиру вот так взяли — и продали. Ответ приставов был очень коротким: «она не платила». Сейчас у меня уже наладилась жизнь, я накопила нужную сумму и готова ее заплатить. Пожалуйста, верните нашу квартиру! Ведь у нас трое маленьких детей! В квартире нет ремонта, мы боимся, что из-за этого детей у нас просто отнимут.

«Квартира "чистая", один взрослый собственник»

Сейчас в Дзержинском районном суде Волгограда рассматривается еще одно дело по иску Ольги Алдавик. Оно принято к производству в марте 2024 года. Ответчиками по делу выступает УФССП России по Волгоградской области, Дзержинский отдел судебных приставов, а также новый владелец жилплощади, взыскатель, компания, которая выполнила оценку недвижимости и организация, занимавшаяся реализацией помещения. Ольга надеется, что суд всё же встанет на ее сторону и вернет недвижимость. При этом суд трижды начинал рассматривать дело с начала. Очередное заседание по делу намечено на 6 августа.



Но, несмотря на слова Ольги, что они успели наложить на квартиру запрет на совершение регистрационных действий, недвижимость уже выставлена на продажу на одном из сайтов объявлений. Двухкомнатная квартира, на фотографиях которой нет никакой мебели, но видны наклеенные детские стикеры на дверях и частично ободранные равнодушной рукой стены, продается уже за 4,5 миллиона рублей. В телефонном разговоре риелтор уверял корреспондента V1.RU, что никаких проблем у недвижимости нет.

— Насчет детей — нам про это ничего не известно, — говорит риелтор, — когда я принимала квартиру, там собственником был один взрослый человек. Квартира «чистая», никаких ограничений на нее не наложено. Если склоняетесь к покупке, то готовы к небольшому торгу.

«Всё, что она могла и хотела сказать, уже было сказано»

Впрочем, покупатель — житель Белгорода, уверяет, что шансов на возврат жилья у Ольги практически нет. Хотя бы потому, что квартира была куплена им у территориального управления Росимущества:



— Там всё просто. Она была должна денег. Взыскатель подал в суд, выиграл, предъявил исполнительный лист гражданке Алдавик, — объяснил мужчина. — Она платить отказалась. Тогда материалы ушли судебным приставам. Они тоже обратились к госпоже Алдавик, мол, уважаемая, ты проиграла, заплати. Тоже безуспешно. Тогда квартиру выставили на торги. Я ее купил с аукциона, после оформления сделки получил право пользования и распоряжения своим имуществом. Запросил справку о том, что в квартире никто не прописан, затем поехал в Волгоград и поменял замки в уже своей квартире.



После этого, по словам покупателя, на связь вышла представитель Ольги Алдавик. После переговоров решили, что новый собственник открывает двери квартиры, а бывшая владелица вывозит всё свое имущество.



— Переезд и грузчиков оплачивал я. И квартиру покупал не у нее, а у ТУ Росимущества по Волгоградской области, — объясняет новый владелец квартиры. — Когда на нее изначально подавали в суд, все доводы были приведены и решение вступило в законную силу. Всё, что она могла и хотела сказать, уже было сказано. То, что происходит сейчас — просто истерика. Судебные приставы выполнили свою работу. Посмотрели — есть квартира, по закону подходит для изъятия. Сумма долга более 5% стоимости квартиры. Выставили на аукцион, провели публичные торги. Я, сидя в Белгороде с чашкой кофе, спокойно купил это жилище, снял с него 17 обременений, Росреестр проверил — всё четко и ровно, после чего оформил квартиру на меня. Всё просто.

Я покупаю квартиры по России, и таких историй — миллионы. Всё одинаково. Меняются только люди. Кто-то скандалит, кто-то выселяется молча. покупатель квартиры

За последнюю неделю это уже второй скандал с продажей квартир с аукциона, в котором оказались замешаны судебные приставы. Только на днях мы рассказывали историю Андрея Белавинцева, у которого продали квартиру покойной матери за долг в 80 тысяч рублей. Причем новым покупателем квартиры стал бывший сотрудник федеральной службы судебных приставов.



В УФССП России по Волгоградской области за сутки не смогли прокомментировать ситуацию.

Тем временем на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, потребовавший доложить ему о ходе процессуальной проверки по жалобе Ольги Алдавик:

