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Страна и мир «Эти кадры как будто из ада». Как горели леса и базы отдыха на российском юге — подробности с места ЧП

«Эти кадры как будто из ада». Как горели леса и базы отдыха на российском юге — подробности с места ЧП

Под Новороссийском эвакуировали людей из-за лесных пожаров

552
5 комментариев
Собрали всё в одном видео

Лес под Новороссийском загорелся около полудня 14 июля. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по округе — к вечеру здесь полыхал уже 51 гектар. Горел не только лес, но и постройки на базах отдыха «Фрегат», «Строитель», «Моряк», «Романтик» и «Голубая волна».

— Дорогу отрезало, база горит, стоянка с автомобилями тоже горит. У кого остались целые тачки, сюда (на каменистый берег — прим.ред.) приехали, — рассказывал один из отдыхающих, записавший впечатляющее видео с места событий.

Из-за огня многие туристы оказались заблокированы на пляжах и не могли самостоятельно выбраться. В общей сложности удалось эвакуировать больше 500 человек, некоторых вывозили по морю на катерах. В сложной ситуации оказались и животные. По соцсетям разошлись кадры спасения собак и диких зверей (в том числе, пожарным удалось спасти лисёнка).

Как последствия пожара выглядят с высоты и что рассказывают местные жители — подробности с места ЧП смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
7
Гость
15 июля 2024, 18:49
А где самолеты-амфибии, которые мы в Турцию высылали при пожарах? где вертолеты, которые мы бесплатно другим странам при пожарах предлагаем?
Гость
15 июля 2024, 18:57
А вы не хотите написать про пожары в Якутии, пожары в Иркутской области, которые к нам как бы ближе? И о том, как информация об этом тщательно скрывается, как к людям приходят с угрозами, когда они к власти требования предьявляют...
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