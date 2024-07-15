«Эти кадры как будто из ада». Как горели леса и базы отдыха на российском юге — подробности с места ЧП

Собрали всё в одном видео Источник: 93.RU

Лес под Новороссийском загорелся около полудня 14 июля. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по округе — к вечеру здесь полыхал уже 51 гектар. Горел не только лес, но и постройки на базах отдыха «Фрегат», «Строитель», «Моряк», «Романтик» и «Голубая волна».

— Дорогу отрезало, база горит, стоянка с автомобилями тоже горит. У кого остались целые тачки, сюда (на каменистый берег — прим.ред.) приехали, — рассказывал один из отдыхающих, записавший впечатляющее видео с места событий.

Из-за огня многие туристы оказались заблокированы на пляжах и не могли самостоятельно выбраться. В общей сложности удалось эвакуировать больше 500 человек, некоторых вывозили по морю на катерах. В сложной ситуации оказались и животные. По соцсетям разошлись кадры спасения собак и диких зверей (в том числе, пожарным удалось спасти лисёнка).