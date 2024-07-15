«Вся бухта — это помойка, в которой купаются единицы». Честные отзывы туристов, отдыхавших в Геленджике этим летом

К пляжам Геленджика у некоторых отдыхающих есть свои претензии Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Красивая набережная или грязная бухта с ротавирусом? Толпы народа и завышенные цены или прекрасные заведения с интересными достопримечательностями? У всех своя версия отпуска в этом городе — отдыхающие из разных уголков страны побывали этим летом в Геленджике и оставили отзывы о своем отдыхе на сайте Otzovik.com. Наши коллеги из 93.RU cобрали для вас самые интересные отзывы.



Идеальный отдых

По мнению пользователя из Санкт-Петербурга, единственным минусом Геленджика являются вездесущие самокаты, которые могут сбить прямо на набережной.



— Геленджик — превосходный город, расположенный в бухте Черноморского побережья. Чем примечателен отдых здесь? Хорошее расположение, бухта огорожена горными массивами, что создает барьер для бушующих штормов на море. Очень живое море, замечены повсеместно дельфины на очень близком расстоянии от берега.



Хорошая, окультуренная прибрежная зона, большое количество аттракционов и развлечений. Жизнь бурлит с утра до ночи. Много всяких развлекательных заведений для всех возрастов. Хороший зоопарк, расположенный в горах, с большим количеством животных. И даже слон есть.



Мусор повсюду

Артему из Москвы в Геленджике отдыхать не понравилось. Что же, по его мнению, было не так?



Достоинства: никаких.



Недостатки: грязное море, грязный пляж, грязный город.



— Отдыхали в июле 2023-го. В море плавает пластиковый мусор, доски, турецкие бутылки, канистры, ветки, пробки, пакеты и так далее. Ноги можно порезать о мусор на раз-два. Больше в Геленджик ни ногой.



Геленджик считается одним из самых популярных российских курортов Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











С тяжелейшим отравлением

Ольга отметила красивую набережную и «тухлое море».



— Вся Геленджикская бухта — это помойка, в которой купаются единицы, и то, видимо, по незнанию. Как мне сказали в тамошней аптеке: «Местный житель в море даже палец не окунет, не то что купаться станет». Поэтому на прекрасных песчаных геленджикских пляжах, кроме кучи чаек, даже в разгар сезона можно увидеть лишь пару случайных человек, не знающих, что купаться там нельзя из-за большой вероятности подхватить инфекцию.



Так и случилось с нашим родственником, который по дороге в Крым решил заехать к нам, дабы провести совместно время. Несмотря на наши предупреждения, человек искупался-таки в море на центральном пляже, уверяя, что ему, как моряку в отставке, ничего не страшно, на следующий день лежал трупом с тяжелейшим отравлением.



Несмотря на всю трагичность, набережная Геленджика очень приятная, не считая канализационной вони с моря. Есть где погулять, прекрасный парк, куча кафешек и развлечений на любой вкус. Мы, например, с удовольствием съездили на ночную морскую прогулку на скоростном лайнере: дискотека, стриптиз, конкурсы, шампанское — всё входило в стоимость билета.



Жилье в районе Центральной набережной весьма бюджетное, зато по краям бухты, ближе к открытому морю, где можно купаться, цены кусаются...



Несмотря на все геленджикские минусы, этот город оставил у меня довольно приятное воспоминание, но снова туда я бы не поехала. Благо в Краснодарском крае есть более симпатичные места.



Вид на курорт с высоты Источник: пресс-служба администрации Геленджика











Лай стоит беспрерывный

Туристке из Новороссийска понравились набережная и инфраструктура, но всё впечатление от отдыха испортили назойливые велосипедисты.



— Да, Геленджик становится всё лучше, но есть три беды:



Электросамокаты, велосипеды, роллеры, рикши — везде в местах прогулок отдыхающих!!! Вроде есть прямой запрет на катание по той же набережной, но везде есть «пункты проката», видимо, ждут, пока кого-то не сделают инвалидом или не убьют... Узкие улицы без парковок. Охреневшие в основном и неместные ставят прямо на тротуарах, и опять же по тротуарам ездят самокаты… Огромное количество собак в частных домах (мини-гостиницах). Не рассчитывайте на спокойный сон — лай иногда стоит беспрерывный. Хозяева думают, что это спасет их от воров? Скорее всего, это «спасает» от денег — желания останавливаться в таких районах нет!

Не пожалели

А вот Алексей из Белоруссии остался доволен отдыхом в Геленджике. Единственным минусом он назвал завышенные цены на развлечения.

— Сняли жилье рядом с отелем «Метрополь» по улице Южной, рядом улица Крымская, очень современный, красивый и уютный район с видами на горы, а кто повыше, то и на море.



Очень много отзывов про ротавирус в Геленджике, и нас это поначалу немного смутило, поэтому сразу поехали в сторону Туапсе. Нам не понравилось — нефтеперерабатывающий завод как-то не вяжется с отдыхом у моря (не в обиду местным жителям).



Вернулись в Геленджик и не пожалели, купались на пляже отеля «Метрополь», галька небольшая, есть душ и раздевалки, в паре метров — гидроскутеры, бананы, таблетки. Ротавирус, как мы узнали, в основном обитает на центральном пляже, особенно с повышением температуры воды и количества отдыхающих.



Еда в магазинах такая же, как и у нас, ну, может, колбасок не хватает белорусских, мы брали с собой.



Панорама Геленджика Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Переполнен туристами

Вике из Ростовской области в Геленджике понравилось всё, кроме большого скопления людей.



— Как и многие другие города на побережье Черного моря, Геленджик является прекрасным курортом, где можно отлично провести время на отдыхе. Город расположен в живописном месте, окруженном горами и лесами, а также имеет множество пляжей с чистой водой и мелким песком.



В Геленджике есть много развлечений для туристов, таких как аквапарки, дельфинарий, катание на лошадях и многое другое. Также здесь можно попробовать местную кухню и приобрести сувениры.



Однако, как и везде, есть и недостатки. В высокий сезон город может быть переполнен туристами, что может вызывать дискомфорт. Также стоит учитывать, что цены на отдых в Геленджике могут быть выше, чем в других городах на побережье.

