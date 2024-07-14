Умерла звезда сериала «Зачарованные» — ей было всего 53: эта и другие новости за 14 июля

Сериалы с Шеннен смотрели в том числе и в России Источник: кадр из сериала «Зачарованные», создатель — Констанс М. Бёрдж











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 июля.



Умерла Шеннен Доэрти

Американская актриса Шеннен Доэрти скончалась сегодня в возрасте 53 лет. Она была звездой девяностых и нулевых благодаря ролям в сериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210».

Последние годы актриса боролась с онкологией. Впервые ей диагностировали рак молочной железы в 2015 году. Позднее он распространился на лимфоузлы. Шеннен прошла через мастэктомию, курсы химио- и радиотерапии и добилась ремиссии. Доэрти даже вновь приступила к работе: с 2016 года вышло несколько проектов с ее участием, в частности, боевик «Крепость» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Однако в январе 2023 года ситуация ухудшилась. Врачи нашли метастазы у Шеннен в мозге. Актрисе пришлось пройти через радиотерапию и хирургическое вмешательство.

— Это одна из самых страшных вещей, которые со мной происходили в жизни, — говорила она в интервью.



Шеннен много лет боролась с болезнью Источник: Legion-Media











После операции у Шеннен возникло немало трудностей. У нее даже не получалось держать в руках стакан с водой. Организм Доэрти оказался восприимчив к медикаментам, поэтому ей приходилось снижать дозу лекарств. Это негативно отражалось на состоянии актрисы.



— У моей мамы, когда мне было восемь лет, была аневризма мозга, и у нее был шанс в 10% на выживание. Она очнулась, и только ее бровь парализовало. И я видела, как она работала каждый день, пока она не смогла пошевелить этой бровью. Я из этой семьи, — говорила актриса.

По словам Доэрти, вся ее жизнь до этого была лишь подготовкой к тому испытанию, которое она проходила в последние месяцы своей жизни.



Атаки ВСУ

ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из ракетной системы залпового огня. Пострадали трое взрослых и девятимесячный ребенок.



Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами госпитализированы. Ребенок доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Об атаке рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Источник: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова











Повреждения получили 17 частных домов, в которых выбиты окна, а также повреждены кровли и фасады. Один дом разрушен полностью, еще один лишился стены.



Тем временем Дмитрий Песков дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Говоря о перспективах переговоров по Украине, Песков заявил, что предпосылок для них пока нет.

Безвиз с Таиландом

С 15 июля граждане России смогут находиться в Таиланде без виз до 60 дней. Постановление о безвизовом режиме (оно распространяется на граждан 93 стран) подпишет премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

Сейчас срок безвизового пребывания для граждан России ограничен 30 днями, однако таиландские власти регулярно разрешают туристам из России находиться в стране дольше. С 1 мая этого года для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда ранее сообщил ТАСС, что власти страны поддерживает идею продления визовых послаблений для российских туристов. Согласно официальным данным, только в этом году Таиланд посетили 940 тысяч российских граждан. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. Как ожидается, до конца года королевство посетят около 1,7 миллиона россиян, что станет повторением самого высокого показателя, зафиксированного по итогам 2013 года.

С рельсов сошли девять грузовых вагонов

Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области.

Причины ЧП пока неизвестны. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура























Порядка 18 пассажирских поездов были задержаны из-за происшествия. Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты.















Пожар в Краснодарском крае

В окрестностях хутора Дюрсо, который расположен всего в нескольких километрах от известного поселка Абрау-Дюрсо, начался пожар. Огонь переходит на базы отдыха, люди вынуждены спасаться бегством.



Столбы дыма и горящие деревья видно практически со всего побережья. Небо окрасилось в оранжевый цвет.

Люди находятся совсем рядом с огнем Источник: More.Oz / T.me

Огонь распространяется очень быстро. В ГУ МЧС России по Кубани заявляли о площади в один гектар, позднее объявили уже о трех гектарах горящего леса.



В ведомстве уточнили, что горение перешло на территорию базы отдыха «Голубая лагуна». Оттуда эвакуировали 200 человек, включая 40 детей.

Пожар видно с моря Источник: Mediakadr93 / T.me

Покушение на Трампа

Во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания началась стрельба. Одна из пуль попала в правое ухо Трампа.



— В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу, — написал политик в своей социальной сети Truth Social.

Известно об одном погибшем среди участников митинга, еще двое находятся в критическом состоянии Источник: ntd.com

После покушения Трамп был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Он не намерен останавливать работу из-за происшествия и присоединится к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в Висконсине, сообщил нацкомитет партии.

