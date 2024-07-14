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Страна и мир Известный уличный попрошайка похвастался дорогим электросамокатом и другими обновками. Откуда деньги?

Известный уличный попрошайка похвастался дорогим электросамокатом и другими обновками. Откуда деньги?

Его история прогремела на всю страну

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Виктор Романенко — уличный попрошайка из Красноярска. Вместе с собакой Линдой он сидит на перекрестках и просит милостыню. Наши коллеги из NGS24.RU в 2022 году выпустили большую статью про судьбу профессионального нищего, после которой на него обрушилась популярность. Виктора пригласили поучаствовать в шоу «За гранью» на телеканале НТВ, а его телефон обрывали сочувствующие со всей России.

Популярность принесла Виктору немалый доход. Подавать на улице ему стали еще охотнее, а некая поклонница из Москвы специально приехала в Красноярск ради знакомства с обаятельным попрошайкой. Она сделала Виктору несколько дорогих подарков, о которых он вспоминает с удовольствием. Например, саксофон за 43 тысячи рублей и золотую цепочку за 53 тысячи. Правда, потом с презентами пришлось расстаться. Ценные вещи он продал, когда понадобилось дорогостоящее лечение его питомцу — собаке Линде.

Сейчас Виктор нашел себе новый дополнительный источник дохода. Он собирает в своем жилом районе металлолом и сдает его. Таким образом в неделю он умудряется заработать около 17 тысяч рублей.

В коротком видео чуть выше смотрите, как живет сейчас попрошайка после обрушившейся на него популярности.

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Попрошайки Попрошайничество Нищие Собака Линда Профессия
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