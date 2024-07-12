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Страна и мир Когда-то работала прокурором: история рыжеволосой незнакомки, которая 32 года живет на кладбище

Когда-то работала прокурором: история рыжеволосой незнакомки, которая 32 года живет на кладбище

Она не любит непрошенных гостей и неохотно рассказывает о своем прошлом

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1 комментарий

На старейшем красноярском кладбище в маленькой хижине живет таинственная женщина, которая не любит непрошенных гостей и рассказывает о себе очень неохотно. Зато она хорошо известна в научных кругах. Это историк, автор множества книг по краеведению Ольга Аржаных. Рыжеволосая хранительница кладбища живет в городе мертвых уже 32 года. В последние годы она даже не выезжает в город и в цивилизацию возвращаться не собирается.

Аржаных переехала на кладбище в начале 90-х годов. Свою жизнь она поменяла тогда очень круто. Вообще-то Ольга — юрист по профессии и успела поработать в должности прокурора, но потом по просьбе писателя Виктора Астафьева возглавила культурно-исторический музей «Некрополь», который объединяет старинные захоронения. Сейчас Аржаных практически в одиночку поддерживает состояние вековых захоронений и могил выдающихся людей.

— У меня такой девиз: «Надо жить так, как будто судьба России зависит только от меня». Вы живете, вам деньги надо или еще что-то. А мне это не надо. И ваше признание не надо. Я просто работаю, — рассказывает она.

В ветхом домишке кладбищенской хранительницы по-своему колоритно: стеллаж с книгами и рукописями, десятки икон, стены украшены цитатами, а в вазах стоят сухоцветы. Одевается Аржаных тоже своеобразно: она любит шляпки и панамы, носит платья и юбки в пол и не снимает свои сапоги на каблуках даже во время уборки на могилах.

В коротком видео чуть выше смотрите сюжет наших коллег из NGS24.RU о том, как живет бывший прокурор Ольга Аржаных среди старинных надгробий.

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Кладбище Троицкое кладбище История Женщина Некрополь Музей Виктор Астафьев
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Комментарии
1
styil
12 июля 2024, 18:38
кирдык спокойной жизни - ща возбудятся проверяющие, запрут её в психушку, отнимут пенсию, а кладбище зарастёт бурьяном...
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