Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль: новости за 11 июля

Шелли Дюваль было 75 лет Источник: кадр из к/ф «Сияние»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июля.



Умерла звезда «Сияния»

В возрасте 75 лет скончалась актриса Шелли Дюваль, известная по роли в фильме «Сияние». По данным издания The Hollywood Reporter, женщина умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом.



Актриса стала обладательницей двух премий «Эмми» и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале — за картину «Три женщины» 1977 года. В середине 90-х она покинула Голливуд и вернулась в родной Техас, закончив карьеру актрисы.



Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями, сообщили в Минобороны. Под удар попала и Белгородская область: в городе Грайворон произошло отключение электроэнергии, в селе Ржевки один человек погиб, еще двое получили ранения, в Шебекино — пострадали семь мирных жителей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Пожар в Подмосковье

В подмосковных Химках разгорелся пожар в здании цеха по производству керамических плит. Площадь огня достигла трех тысяч квадратных метров, обрушение произошло на площади 80 квадратов. Открытое горение удалось ликвидировать, информации о пострадавших нет.



Спасатели использовали вертолет для тушения огня Источник: «Сходня инфо» / T.me

К делу подключились правоохранительные органы. Сотрудники подмосковной прокуратуры займутся выяснением причины пожара. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Требования к блогерам

Блогеров могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе, если их ежедневная аудитория составляет более 1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В РКН напомнили, что по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется.

Требование также предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.

Ураган в Омске

По Омску пронесся ураган. Град сопровождался ливнем, грозой и сильным ветром — с порывами до 25 метров в секунду. Стихия пришла в город внезапно — синоптики не сообщали о подобных погодных сюрпризах.

Посмотрите, во что превратились центральные улицы города.

Центральные улицы города оказались затоплены Источник: читатель NGS55.RU











Дождь то утихает, то возобновляется с новой силой Источник: NGS55.RU