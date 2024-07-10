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Страна и мир обзор В Татарстане рухнул самолет с туристами, выжил только один человек: новости 10 июля

В Татарстане рухнул самолет с туристами, выжил только один человек: новости 10 июля

Главные события уходящего дня

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11 комментариев
Фото с места трагедии в Татарстане

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июля.

Рухнул самолет с туристами

В Татарстане упал легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17. Погибли двое взрослых и подросток, один человек тяжело ранен.

Самолет рухнул в районе палаточного лагеря у горы Лобачь и загорелся. О крушении стало известно в 09:35, к 10:11 огонь полностью потушили. За это время пламя охватило самолет на площади 24 квадратных метров и сухую растительность на 226 квадратах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

— Самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении Центрального МСУТ СКР.

Всю информацию о трагедии собирают наши коллеги из 116.RU. По их сведениям, выживший — турист из кемпинга, житель Воронежской области. По предварительным данным, у него множественные переломы и ожоги. Погибшие — пилот, женщина и подросток.

Предполагаемые причины катастрофы — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет.

Новые законы

Госдума рассмотрела ряд новых законов. Краткий список нововведений, которые нас ждут:

  • для электросамокатчиков введут штрафы;

  • работодателей обяжут выплачивать сотрудникам компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении.

Также Минфин отчитался о том, что семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлили до 2030 года. Этот вид ипотеки доступен на территории страны любой российской семье, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Атаки ВСУ

Один человек скончался и девять получили ранения в результате обстрела города Шебекино. Мужчина умер до прибытия скорой помощи.

— В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами, — отчитался белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Фото из Шебекино

Губернатор пришел к выводу, что «везде на входе в магазины нужно ставить заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком: это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, как обеспечить безопасность Белгорода. По его словам, для этого необходимо время, работа в этом направлении ведется. Песков сказал, что всё, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области.

— Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время, — передает ТАСС слова Пескова.

Другие новости

Суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма. Срок заключения под стражу будут исчислять с момента экстрадиции или задержания в России.

Лазарева* уехала в Испанию в феврале 2022 года. В письме, направленном московской полицией депутату Госдумы Андрею Альшевских, сообщалось, что была проведена лингвистическая проверка и специалисты пришли к выводу, что в высказываниях Лазаревой содержится оправдание терроризма.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца года. Об этом пишет издание El Paais, его источник — письмо премьера Венгрии Виктора Орбана. Это письмо Орбан разослал после своих поездок в Киев, Москву и Пекин. Также Орбан склоняет поддержать свой план Турцию.

США вместе с союзниками на саммите НАТО объявят о намерении предоставить Украине в 2025 гому не менее 40 миллиардов евро.

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Белгородская область Законы Татарстан Самолет Рухнул самолет Атаки всу
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Комментарии
12
17817167
10 июля 2024, 23:52
главные события
Гость
10 июля 2024, 23:40
где путин там победа
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