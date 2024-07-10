Для электросамокатчиков введут штрафы: дороже всего обойдется пьяное вождение

За превышение скорости придется заплатить до пяти тысяч рублей Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение правил дорожного движения для водителей электросамокатов. ПДД для самокатчиков действуют с 1 марта прошлого года, однако правила не предусматривали никакой ответственности для тех, кто им не следует. Теперь предлагается ввести штрафы за пьяное вождение, превышение скорости и другие нарушения.



Согласно установленным ранее правилам, максимальная допустимая скорость для электросамокатов — до 25 километров в час (при движении по правому краю дороги — до 60 километров в час). Наказание за превышение этой скорости, согласно предложенному законопроекту, будет зависеть от того, насколько сильно она превышена. Так, если водитель средства индивидуальной мобильности (так в законах именуются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры) превысит скорость на 5 километров в час, то штраф будет не больше 800 рублей, а если на 25 — до 5 тысяч рублей.



Существенные штрафы предлагается ввести и за управление электросамокатами в нетрезвом виде — от 20 до 30 тысяч рублей. Если самокатчика остановит полиция и попросит пройти медосвидетельствование, а он откажется — штраф будет аналогичный. За невыполнение требования полиции об остановке тоже предусмотрен штраф, правда он существенно меньше.

Закон о штрафах за нарушение ПДД для электросамокатчиков пока принят только в первом чтении Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Когда эти правила вступят в силу, пока неясно — законопроект прошел только первое чтение, впереди еще два, только после этого документ попадет в Совет Федерации и в случае одобрения — на стол президента.



Ранее в Госдуме предлагали ввести отдельную «самокатную полицию» — спецподразделение МВД, которое будет заниматься патрулированием и выявлением нарушителей именно среди водителей СИМ.

