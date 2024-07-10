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Страна и мир Для электросамокатчиков введут штрафы: дороже всего обойдется пьяное вождение

Для электросамокатчиков введут штрафы: дороже всего обойдется пьяное вождение

Рассказываем, сколько и за что придется заплатить

930
20 комментариев
За превышение скорости придется заплатить до пяти тысяч рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение правил дорожного движения для водителей электросамокатов. ПДД для самокатчиков действуют с 1 марта прошлого года, однако правила не предусматривали никакой ответственности для тех, кто им не следует. Теперь предлагается ввести штрафы за пьяное вождение, превышение скорости и другие нарушения.

Согласно установленным ранее правилам, максимальная допустимая скорость для электросамокатов — до 25 километров в час (при движении по правому краю дороги — до 60 километров в час). Наказание за превышение этой скорости, согласно предложенному законопроекту, будет зависеть от того, насколько сильно она превышена. Так, если водитель средства индивидуальной мобильности (так в законах именуются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры) превысит скорость на 5 километров в час, то штраф будет не больше 800 рублей, а если на 25 — до 5 тысяч рублей.

Существенные штрафы предлагается ввести и за управление электросамокатами в нетрезвом виде — от 20 до 30 тысяч рублей. Если самокатчика остановит полиция и попросит пройти медосвидетельствование, а он откажется — штраф будет аналогичный. За невыполнение требования полиции об остановке тоже предусмотрен штраф, правда он существенно меньше.

Закон о штрафах за нарушение ПДД для электросамокатчиков пока принят только в первом чтении

Когда эти правила вступят в силу, пока неясно — законопроект прошел только первое чтение, впереди еще два, только после этого документ попадет в Совет Федерации и в случае одобрения — на стол президента.

Ранее в Госдуме предлагали ввести отдельную «самокатную полицию» — спецподразделение МВД, которое будет заниматься патрулированием и выявлением нарушителей именно среди водителей СИМ.

Как вам такие ограничения для электросамокатчиков?

Наконец-то!
Можно было и побольше штрафы сделать
Без выдачи прав на управление электросамокатом всё равно ничего работать не будет
Запретите их уже совсем
Да нормально я езжу!

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Электросамокаты Новые законы Госдума РФ
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Комментарии
22
281039012
10 июля 2024, 18:24
кто же их штрафовать то будет? ох уж эти творцы законов.
ПРО
10 июля 2024, 17:53
За оставление места ДТП надо вводить лишение прав управления ТС (всех категорий), либо, за неимением водительских прав, штрафы от 500 000 руб! Для малолеток - лишение водительских прав у родителей, либо соответствующий штраф!
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