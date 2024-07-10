«Серая камера, крысы, холод»: откровения бывшей заключенной — она отсидела 12 лет за убийство и стала блогером

Источник: Городские порталы

Мария Гришина завела блог после того, как освободилась из колонии, где провела 12 лет за групповое убийство. Сейчас женщине 32 года. За несколько месяцев на свободе она успела начать зарабатывать и получила квартиру в родной Иркутской области как сирота. Ее история — в коротком видео чуть выше.

Драма, после которой Мария попала в колонию, развернулась на берегу реки летом 2012 года, где отдыхала компания. Конечно, не обошлось без алкоголя. Между молодым человеком Гришиной и еще одним парнем завязалась драка якобы из-за того, что последний приревновал Марию к ее парню.

Конфликт было разрешился, но, по показаниям свидетелей, девушка налетела на обидчика ее молодого человека и начала его душить. Тем не менее и их разняли. Мужчина пошел умываться в реке, в этот момент еще один участник посиделок — Константин Бобенко — взял большой камень и бросил его на голову приятеля. Тот потерял сознание и упал в воду. Но его вытащили, в том числе и Мария.



А потом началось кровавое месиво. Как следует из материалов дела, мужчина побежал в лес, а за ним устремились трое участников потасовки, в том числе Гришина и Бобенко. Именно там и произошло убийство: в ход пошла палка, которой жертве выбили глаз, консервная банка, которой пытались перерезать горло, на груди мужчины несколько раз попрыгали. Причем, как сообщали свидетели, палкой по голове била именно Гришина. Хотя изначально ее вину не подтверждали ни Бобенко, ни свидетели — уже потом они заявили, что хотели девушку выгородить.



— Серая камера, крысы, холод, алюминиевая посуда, маленькое окошечко, прогулка в один час в изолированном боксе и куча всяких людей, которые что-то хотят! От нервов сковывает тело, трясет и приходит осознание, что это конец. Несколько дней я не ела совсем, а просто свыкалась с мыслью, что это теперь моя жизнь, — вспоминает женщина первые дни в колонии.



Сейчас в своих соцсетях Мария рассказывает, как так вышло, что она оказалась замешана в такой тяжелой истории, делится подробностями быта и жизни за решеткой, а также о том, как она налаживает жизнь на свободе.

