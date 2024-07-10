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Страна и мир Над городами России пролетел странный светящийся шар. Показываем (и объясняем, что это было)

Над городами России пролетел странный светящийся шар. Показываем (и объясняем, что это было)

Некоторых очень напугало увиденное

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11 комментариев
Объект светился голубым

Жители нескольких российских регионов заметили в небе странный объект — светящийся голубой шар с рассеивающимися кругами. Об НЛО сообщили жители Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга.

Вероятно, в небе было видно ракету-носитель Ariane 6, который запустили с космодрома Куру. Запуск прошел накануне вечером, 9 июля, во Французской Гвиане. Ariane 6 успешно вывел на орбиту группировку спутников на высоте 600 километров.

Очевидцев напугало увиденное, некоторые подумали, что это метеорит

Ранее мы писали о том, как с полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету. Тогда раздавшийся взрыв очень напугал очевидцев. Мы собирали всю информацию о происшествии в онлайн-репортаже.

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Комментарии
11
ПРО
10 июля 2024, 07:10
это Зеленский улетел на Нибиру
Unclе Sam
10 июля 2024, 07:27
Какие ESA молодцы - запускают группировки мирных спутников!
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