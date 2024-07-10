Над городами России пролетел странный светящийся шар. Показываем (и объясняем, что это было)

Жители нескольких российских регионов заметили в небе странный объект — светящийся голубой шар с рассеивающимися кругами. Об НЛО сообщили жители Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга.
Вероятно, в небе было видно ракету-носитель Ariane 6, который запустили с космодрома Куру. Запуск прошел накануне вечером, 9 июля, во Французской Гвиане. Ariane 6 успешно вывел на орбиту группировку спутников на высоте 600 километров.
Ранее мы писали о том, как с полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету. Тогда раздавшийся взрыв очень напугал очевидцев. Мы собирали всю информацию о происшествии в онлайн-репортаже.