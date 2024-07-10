Над городами России пролетел странный светящийся шар. Показываем (и объясняем, что это было)

Объект светился голубым Источник: rian_ru / T.me











Жители нескольких российских регионов заметили в небе странный объект — светящийся голубой шар с рассеивающимися кругами. Об НЛО сообщили жители Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга.

Источник: rian_ru / T.me











Источник: rian_ru / T.me

Вероятно, в небе было видно ракету-носитель Ariane 6, который запустили с космодрома Куру. Запуск прошел накануне вечером, 9 июля, во Французской Гвиане. Ariane 6 успешно вывел на орбиту группировку спутников на высоте 600 километров.

Очевидцев напугало увиденное, некоторые подумали, что это метеорит Источник: tn_tula / T.me

Источник: tn_tula / T.me











Источник: tn_tula / T.me









