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Страна и мир истории 15-летняя девочка тайком сбежала от родителей к жениху в цыганский табор. Мама хочет ее вернуть, барон говорит: «Это любовь»

15-летняя девочка тайком сбежала от родителей к жениху в цыганский табор. Мама хочет ее вернуть, барон говорит: «Это любовь»

К делу подключали силовиков

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22 комментария
Сейчас девочка живет в Тюмени у молдавских цыган. Как она туда попала?

15-летняя Юля из Курганской области пропала за несколько минут. Вот только что девочка пила чай вместе с мамой и бабушкой, а потом вышла на улицу поговорить по телефону и исчезла. Родные начали искать ее по деревне, пытались узнать о ребенке через подруг. Только к вечеру она написала сестре, что едет в Тюмень. Будет жить в цыганском таборе. Подробности — в материале наших тюменских коллег из 72.RU.

Все имена, кроме данных барона, изменены.

«Отдайте ребенка маме!»

Юля живет с родителями, братьями и сестрами в поселке Курганской области. Все они — русские цыгане. Анна, мама школьницы, называет дочку скромной. Она учится в школе, планировала дальше получать образование и мечтала купить машину. Последние несколько дней Юля гостила у бабушки, ходила на речку и о планах поехать в Тюмень не говорила никому.

— Я дочке пишу: «Ты где?» Она говорит: «На речке». Стали искать по всей деревне, сестре только потом рассказала про Тюмень. Я сразу написала заявление в полицию, — рассказала Анна, мама Юли.

Юля влюбилась в Романа. Они общались пять месяцев, говорит папа мальчика

Анна выяснила: к дому подъехала машина, и Юля села в нее. Это было недели две назад, точную дату мама школьницы сказать не может. Находился ли в автомобиле кто-то из знакомых дочки или это было такси — неизвестно. Так девочка оказалась в тюменском таборе молдавских цыган. Туда она поехала к парню — 16-летнему Роману, с ним она познакомилась в интернете и долго переписывалась. Подросток влюбился в девочку и позвал ее жить к себе.

Вместе с полицией и сотрудниками ПДН из Курганской области Анна поехала за дочкой. Выяснилось, что Юля готовится выйти замуж.

— Мы с полицией и ПДН зашли к ним в табор. Смотрю: на дочери платок надет. Я сдернула с нее платок. Начала ругаться, просила отдать ребенка. Они ерунду говорили: просили написать отказную на ребенка, хотели взять опеку над ней. А с чего я должна отказываться? Отдайте ребенка маме! — говорит женщина.

Анна говорит, что у русских цыган не принято выдавать замуж несовершеннолетних и семья Юли против раннего брака. Но девочка вопреки этому решила остаться в семье своего избранника. С мамой они продолжают поддерживать связь, родные надеются: дочка вернется к родным.

— День звонит — всё нормально у нее, в другой — побаивается. У нее каша в голове. Они даже не дают ей поговорить нормально, — говорит Анна.

«Сейчас они ждут свадьбу»

Тюменский барон Геннадий Виноградов сказал журналистам, что о ситуации знает.

— Любовные дела от меня прячут. Потому что я могу наказать. Очень плохо к этому отношусь: я не приветствую такие дела. Если дети любят друг друга, то они по-человечески могли подойти и посватать ее. Если возникают спорные ситуации, обычно спрашиваем у невесты. Если она против — отдаем матери. По моим данным, мама приходила, они договорились, и дочке дали добро. Девочка сказала: «Хочу жить здесь!» Решили вопрос. Сейчас они ждут свадьбу. Видимо, молодые люди разговаривали по телефону, даже встречались. Они полюбили друг друга. Сердцу не прикажешь. И она сама приехала на такси, ее никто не забирал, — объяснил журналисту 72.RU Геннадий Виноградов, барон.

Геннадий Виноградов передал трубку Герману, папе Романа, в которого влюбилась Юля.

— Всё решили обоюдно, здесь сыграем свадьбу. Родители приедут на свадьбу. Всё в порядке, никаких вопросов. Они с сыном общались тайно через социальные сети. Всё у них по любви. Я же не могу ее выгнать, — объяснил Герман.

Когда именно состоится свадьба, точно сказать нельзя. Родные жениха пока копят на торжество.

В полиции подтвердили, что сотрудники выезжали на место вместе с мамой.

— В межмуниципальном отделе МВД России «Шадринский» было зарегистрировано обращение по факту ухода из дома несовершеннолетней. Сотрудниками полиции установлено местонахождение подростка. Законный представитель обратилась с заявлением о прекращении розыска. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — сообщили 72.RU в пресс-службе полиции по Курганской области.

Мы ходили в гости к тюменским цыганам. Барон говорит, что в наши дни цивилизация поглощает даже такой свободолюбивый народ, как цыгане, но они всё равно сохраняют свою идентичность. Какие традиции до сих пор живут в душе цыган, узнали Мария Токмакова и Ирина Шарова.

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ПО ТЕМЕ
Цыгане Молдавские цыгане Русские цыгане Цыганский табор Пропал ребенок
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Комментарии
22
Zemb
9 июля 2024, 15:34
пила чай с мамой и бабушкой. а батя где? яблоко от яблони и старой яблони)))
Фродо Бэггинс
9 июля 2024, 15:32
100500% - безотцовщина. пример бабского воспитания в бабьей яме или семье рсп
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