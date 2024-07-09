От Сахары до Антарктиды. Как путешественник посетил 190 стран и сколько денег потратил

Евгений начал путешествовать примерно 20 лет назад Источник: Евгений Лавров / vk.com











Барнаулец Евгений Лавров за последние 20 лет побывал в 191 стране. Только с конца прошлого года по февраль 2024-го он объехал 17. Искатель приключений рассказал нашим коллегам из NGS22.RU о круизе, который начался в Барнауле, а продолжился в Казахстане, Антарктиде, Уругвае и Йемене. Также он поделился секретами, как можно посмотреть мир и сэкономить на этом.

Мечтал о Югославии, а попал на край света

Евгений начал путешествовать самостоятельно с начала нулевых. До этого, в детстве, был с родителями только в Узбекистане.



— Первые путешествия показали, что за пределами родного города всё может быть иначе. Интересно и неожиданно.



Позже, во взрослом возрасте, когда появилась возможность летать по миру, Лавров начал исполнять детские «тревел-хотелки».



— Я мечтал побывать в Югославии, которой уже не существует. Страну с таким названием посетить не удалось, а вот ее части — да. Точнее Боснию, Македонию, Сербию и Хорватию, — перечисляет Евгений.



Со временем мечты становились всё смелее. Так, сибиряк добрался, например, до Исландии — страны гейзеров. Только спящих там 250, действующих — 30. Самый известный из горячих источников — Гейсир, давший название всем остальным, высота столба воды, который он извергает, доходит до 170 метров. И Стоккюр — каждые полчаса он извергается кипятком на высоту до 30 метров. Туристы во время экскурсий в гейзерные края пробуют яйца, которые сварили в источнике.

Соломоновы острова, где Лавров тоже был, омывают Соломоново и Коралловое моря Источник: Евгений Лавров / vk.com











После Исландии Евгений отправился в Новую Зеландию. Ее он называет страной пингвинов и морских котиков. А Австралию — громадный зеленый континент — красным.



— Она совершенно не зеленая, вернее, лишь на побережье. А в остальном практически вся Австралия — это пустыня, в центре которой лежит громадный камень Улуру. Там вообще нет какой-то скалистой местности, как у нас, когда едешь, встречаются предгорья, холмики, потом всё выше и выше — горы, скалы. А в Австралии нет такого. Представьте себе пустыню характерного красного цвета, где лежит огромная глыба — вот это Австралия.

Cradle Mountan National Park в Австралии Источник: Евгений Лавров / vk.com











Freycinet National Park в Австралии Источник: Евгений Лавров / vk.com











«Простенькая» Европа и африканская экзотика

В более типичных туристических местах — Египте, Турции, Европе Лавров — тоже побывал не раз.



— Страны Евросоюза я посетил в начале моих путешествий. На самом деле, они все достаточно простые, как мне кажется. Очень много маршрутов, населенных пунктов. Так что туристу всё более или менее понятно, — рассказывает путешественник.



В какой-то момент стандартные места ему надоели, и Евгения потянуло на экзотику: Африку и Океанию. Не все страны, которые посетил Лавров, признаны ООН государствами. Если объединить их все в список, то получится, что барнаулец оставил свой след в 191 стране мира.



Недавно Евгений съездил в Бельгию Источник: Евгений Лавров / vk.com











— В Африку и Океанию непонятно как добраться, а потом — как там прокладывать маршруты, но сложности всегда манят. Меня всегда тянуло к чему-то менее простому.

Архитектура Европы Евгения впечатлила, а вот маршруты — не очень Источник: Евгений Лавров / vk.com











«Есть какая-то бутылка воды — моешься из нее»

В конце прошлого года Евгений отправился в двухмесячный круиз по 17 странам. Но самой долгожданной и финальной точкой была Антарктида. Но устроить себе такой праздник получилось только благодаря четкому планированию, считает опытный путешественник.



— Я думал, какие места мне интересно посетить, где я еще не был. Или какое место могло бы быть конечной остановкой. Для меня ею стала Антарктида — неизведанный континент. Безумно хотелось попасть и посмотреть.



Поначалу Евгений планировал взять билеты на круизный лайнер и начать свое большое приключение с Буэнос-Айреса — столицы Аргентины, но потом решил, что это «довольно скучно».

А такое Евгений видел в Алжире Источник: Евгений Лавров / vk.com











Так что первой точкой стала Астана. Туда Евгений приехал на поезде, чтобы из Казахстана отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Новый, 2024-й он встретил в аэропорту, по пути в Абу-Даби.



Там он провел буквально несколько часов (и те в отеле), а потом полетел в Александрию.



Пустыня Агабат в Египте Источник: Евгений Лавров / vk.com











— Мне интересен Египет. Для многих это прежде всего какие-то олл-инклюзивные поездки. Я старался побольше охватить: съездил в пустыню на несколько дней. Она очень интересна своими геоформированиями. Посетил пирамиды и туристический Шарм-эль-Шейх, — рассказывает Евгений.



Источник: Евгений Лавров / vk.com











Дальше был Алжир. Здесь русского туриста встретили как родного.



В Алжире барнаульца встретили как родного Источник: Евгений Лавров / vk.com











— Местные очень радуются, когда видят приезжих, угощают мандаринами и апельсинами, улыбаются, — вспоминает Лавров.



Здесь он посетил одну из самых известных и загадочных пустынь планеты — Сахару.



— Там уникальные пески, разных оттенков: от белого и желтого до оранжевого и красного. Сам опыт проживания тоже очень интересный. Спартанские условия: спать приходилось в палатках. Никакого интернета, естественно, нет. Там минимальный уровень комфорта. О каких-то вещах вроде душа и прочих удобствах тут лучше забыть. Есть какая-то бутылка воды — моешься из нее.



Дальше были аж три страны Северной Америки: Гвиана (французская колония), Гайана (британская) и Суринам (нидерландская).



В реке Суринам водятся розовые дельфины Источник: Евгений Лавров / vk.com











— Больше всего запомнился водопад в Гайане — Кайетур — самый высокий однокаскадный в мире, 226 метров.



Водопад Кайетур в Гайане — самый высокий однокаскадный в мире, 226 метров Источник: Евгений Лавров / vk.com











А на суше в Суринаме — ленивцы Источник: Евгений Лавров / vk.com











Криминальная Гвиана

В Суринаме Евгений любовался ленивцами, а в Гвиане не успел на экскурсию на космодром Куру, а так хотелось.



— Я имел определенные проблемы с местной полицией. Сотрудников интересовало, что тут делает русский и зачем он сюда вообще приехал. Что пытается узнать на космодроме. Проверки заняли минут сорок: меня допрашивали, обыскивали, проверяли документы. Доставали фотоаппарат, проверяли, что я тут снимаю.



В Тринидад и Тобаго обитают вот такие птички Источник: Евгений Лавров / vk.com











Дальше Карибские острова, а именно Тринидад и Тобаго, недалеко от Венесуэлы, но относящиеся к Нидерландам. Тут Евгений тоже увидел много животных, будто с картинок энциклопедии. Например, чудесных розовых фламинго. Еще остров Кюрасао, где море такого синего цвета, что в честь него назвали ликер (хотя он с цитрусовым вкусом).



Вслед за Карибами была наконец Аргентина. Там Лавров посмотрел на пампасских кошек и броненосцев. А еще водятся ягуары, пумы и реликтовый очковый медведь, на севере страны.

В Гвиане Евгений осуществил не все планы: были проблемы с полицией Источник: Евгений Лавров / vk.com











Неделя в Антарктиде

Долгожданный круиз в Антарктиду длился неделю. Ее Евгений провел на лайнере, где были рестораны, тренажерный зал и прочие блага цивилизации, вплоть до кинотеатра.



На землю туристы не спускались, но видели близко пингвинов, а со стороны это всё было похоже на огромный айсберг, говорит путешественник.



На землю туристы не спускались, но видели близко пингвинов Источник: Евгений Лавров / vk.com











Источник: Евгений Лавров / vk.com











Источник: Евгений Лавров / vk.com











— На обратном пути мы посетили Уругвай и остров Сокотра — это Йемен. Сокотра знаменита своими деревьями: драконовые, бутылочные и многие другие. Уникальная нетронутая экосистема, — восхищается Евгений.



На обратном пути Евгений посмотрел Уругвай и остров Сокотра (Йемен) Источник: Евгений Лавров / vk.com











На Сокотре есть и такой красоты водоемы Источник: Евгений Лавров / vk.com











В Аргентину за три тысячи рублей

За годы странствий Евгений накопил немало лайфхаков на тему того, как сэкономить в путешествиях. Так, круиз в Антарктиду обошелся ему в тысячу долларов. Что в нынешнее время, подчеркивает он, еще недорого.



— К сожалению, далеко не все круизные компании берут русских на борт. Я нашел одну. Гораздо дороже, если в программу входит экспедиция. Такое путешествие обошлось бы мне не в одну, а в десять тысяч долларов.



Обычно такой круиз стоит около двух-трех тысяч долларов, подмечает Лавров. Но ему повезло, купил в интернете дешевле. Главное — мониторить скидки и акции.



— Тут всё просто: высматривать на сайтах, в пабликах. Как-то мне удалось слетать в Аргентину за три тысячи рублей. И это туда-обратно, из Москвы. Рекордно дешево.



В Аргентину Лавров однажды слетал рекордно дешево — за три тысячи рублей Источник: Евгений Лавров / vk.com











Главный принцип, говорит путешественник, — покупать билеты заранее.



— Иногда видишь хорошую распродажу, а оказывается, что это глюк в авиакомпании. А ты уже купил. Но некоторые фирмы считают, что в такой ситуации неправильно отменять рейс, раз пассажиру так повезло. Но некоторые просто извиняются и признают свою ошибку.



А по прибытии на место на жилье можно сэкономить с помощью сервисов каучсерфинга. Во многих странах, рассказывает Евгений, местные с радостью принимают у себя дома туристов. За меньшую, чем в отелях, плату. Или вовсе за «спасибо».



Во время своего большого путешествия Евгений побывал и в Буэнос-Айресе Источник: Евгений Лавров / vk.com











Кроме того, никто отменял палатки или машину, которую можно взять в аренду и использовать как спальное место.



— Как-то раз я ночевал на парковке супермаркета Walmart в США. Владелец всей сети Walmart (это типа «Ашана» или «Ленты») разрешает любым путешественникам ночевать на парковках своих магазинов по всем США, — вспоминает Евгений.

Всего на свое двухмесячное путешествие он потратил около семи тысяч долларов. Все-таки билеты за последние годы сильно подорожали.



В поисках идеального ландшафта

Много лет Евгений руководит консалтинговой компанией. Признается, что благодаря этому и получается путешествовать регулярно, по несколько раз за год. В родном Барнауле он проводит всего по три-четыре месяца, чтобы решить рабочие и семейные вопросы.



С последним помогает компромисс:



— Близким просто объясняю, что поездки для меня — очень важная часть жизни, когда приезжаешь в другую страну и себя тоже чувствуешь иначе. Это определенная мания. Да и мы с семьей успеваем провести время вместе.

