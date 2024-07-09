НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

сев.

 745мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

СРОЧНО

Смертельное ДТП на трассе — фото с места

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
Сети кофеен из других городов
Как готовить ребенка к школе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Страна и мир От Сахары до Антарктиды. Как путешественник посетил 190 стран и сколько денег потратил

От Сахары до Антарктиды. Как путешественник посетил 190 стран и сколько денег потратил

Евгений Лавров исколесил почти весь земной шар

945
7 комментариев
Евгений начал путешествовать примерно 20 лет назад

Барнаулец Евгений Лавров за последние 20 лет побывал в 191 стране. Только с конца прошлого года по февраль 2024-го он объехал 17. Искатель приключений рассказал нашим коллегам из NGS22.RU о круизе, который начался в Барнауле, а продолжился в Казахстане, Антарктиде, Уругвае и Йемене. Также он поделился секретами, как можно посмотреть мир и сэкономить на этом.

Мечтал о Югославии, а попал на край света

Евгений начал путешествовать самостоятельно с начала нулевых. До этого, в детстве, был с родителями только в Узбекистане.

— Первые путешествия показали, что за пределами родного города всё может быть иначе. Интересно и неожиданно.

Позже, во взрослом возрасте, когда появилась возможность летать по миру, Лавров начал исполнять детские «тревел-хотелки».

— Я мечтал побывать в Югославии, которой уже не существует. Страну с таким названием посетить не удалось, а вот ее части — да. Точнее Боснию, Македонию, Сербию и Хорватию, — перечисляет Евгений.

Со временем мечты становились всё смелее. Так, сибиряк добрался, например, до Исландии — страны гейзеров. Только спящих там 250, действующих — 30. Самый известный из горячих источников — Гейсир, давший название всем остальным, высота столба воды, который он извергает, доходит до 170 метров. И Стоккюр — каждые полчаса он извергается кипятком на высоту до 30 метров. Туристы во время экскурсий в гейзерные края пробуют яйца, которые сварили в источнике.

Соломоновы острова, где Лавров тоже был, омывают Соломоново и Коралловое моря

После Исландии Евгений отправился в Новую Зеландию. Ее он называет страной пингвинов и морских котиков. А Австралию — громадный зеленый континент — красным.

— Она совершенно не зеленая, вернее, лишь на побережье. А в остальном практически вся Австралия — это пустыня, в центре которой лежит громадный камень Улуру. Там вообще нет какой-то скалистой местности, как у нас, когда едешь, встречаются предгорья, холмики, потом всё выше и выше — горы, скалы. А в Австралии нет такого. Представьте себе пустыню характерного красного цвета, где лежит огромная глыба — вот это Австралия.

Cradle Mountan National Park в Австралии
Freycinet National Park в Австралии

«Простенькая» Европа и африканская экзотика

В более типичных туристических местах — Египте, Турции, Европе Лавров — тоже побывал не раз.

— Страны Евросоюза я посетил в начале моих путешествий. На самом деле, они все достаточно простые, как мне кажется. Очень много маршрутов, населенных пунктов. Так что туристу всё более или менее понятно, — рассказывает путешественник.

В какой-то момент стандартные места ему надоели, и Евгения потянуло на экзотику: Африку и Океанию. Не все страны, которые посетил Лавров, признаны ООН государствами. Если объединить их все в список, то получится, что барнаулец оставил свой след в 191 стране мира.

Недавно Евгений съездил в Бельгию

— В Африку и Океанию непонятно как добраться, а потом — как там прокладывать маршруты, но сложности всегда манят. Меня всегда тянуло к чему-то менее простому.

Архитектура Европы Евгения впечатлила, а вот маршруты — не очень

«Есть какая-то бутылка воды — моешься из нее»

В конце прошлого года Евгений отправился в двухмесячный круиз по 17 странам. Но самой долгожданной и финальной точкой была Антарктида. Но устроить себе такой праздник получилось только благодаря четкому планированию, считает опытный путешественник.

— Я думал, какие места мне интересно посетить, где я еще не был. Или какое место могло бы быть конечной остановкой. Для меня ею стала Антарктида — неизведанный континент. Безумно хотелось попасть и посмотреть.

Поначалу Евгений планировал взять билеты на круизный лайнер и начать свое большое приключение с Буэнос-Айреса — столицы Аргентины, но потом решил, что это «довольно скучно».

А такое Евгений видел в Алжире

Так что первой точкой стала Астана. Туда Евгений приехал на поезде, чтобы из Казахстана отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Новый, 2024-й он встретил в аэропорту, по пути в Абу-Даби.

Там он провел буквально несколько часов (и те в отеле), а потом полетел в Александрию.

Пустыня Агабат в Египте

— Мне интересен Египет. Для многих это прежде всего какие-то олл-инклюзивные поездки. Я старался побольше охватить: съездил в пустыню на несколько дней. Она очень интересна своими геоформированиями. Посетил пирамиды и туристический Шарм-эль-Шейх, — рассказывает Евгений.

Дальше был Алжир. Здесь русского туриста встретили как родного.

В Алжире барнаульца встретили как родного

— Местные очень радуются, когда видят приезжих, угощают мандаринами и апельсинами, улыбаются, — вспоминает Лавров.

Здесь он посетил одну из самых известных и загадочных пустынь планеты — Сахару.

— Там уникальные пески, разных оттенков: от белого и желтого до оранжевого и красного. Сам опыт проживания тоже очень интересный. Спартанские условия: спать приходилось в палатках. Никакого интернета, естественно, нет. Там минимальный уровень комфорта. О каких-то вещах вроде душа и прочих удобствах тут лучше забыть. Есть какая-то бутылка воды — моешься из нее.

Дальше были аж три страны Северной Америки: Гвиана (французская колония), Гайана (британская) и Суринам (нидерландская).

В реке Суринам водятся розовые дельфины

— Больше всего запомнился водопад в Гайане — Кайетур — самый высокий однокаскадный в мире, 226 метров.

Водопад Кайетур в Гайане — самый высокий однокаскадный в мире, 226 метров
А на суше в Суринаме — ленивцы

Криминальная Гвиана

В Суринаме Евгений любовался ленивцами, а в Гвиане не успел на экскурсию на космодром Куру, а так хотелось.

— Я имел определенные проблемы с местной полицией. Сотрудников интересовало, что тут делает русский и зачем он сюда вообще приехал. Что пытается узнать на космодроме. Проверки заняли минут сорок: меня допрашивали, обыскивали, проверяли документы. Доставали фотоаппарат, проверяли, что я тут снимаю.

В Тринидад и Тобаго обитают вот такие птички

Дальше Карибские острова, а именно Тринидад и Тобаго, недалеко от Венесуэлы, но относящиеся к Нидерландам. Тут Евгений тоже увидел много животных, будто с картинок энциклопедии. Например, чудесных розовых фламинго. Еще остров Кюрасао, где море такого синего цвета, что в честь него назвали ликер (хотя он с цитрусовым вкусом).

Вслед за Карибами была наконец Аргентина. Там Лавров посмотрел на пампасских кошек и броненосцев. А еще водятся ягуары, пумы и реликтовый очковый медведь, на севере страны.

В Гвиане Евгений осуществил не все планы: были проблемы с полицией

Неделя в Антарктиде

Долгожданный круиз в Антарктиду длился неделю. Ее Евгений провел на лайнере, где были рестораны, тренажерный зал и прочие блага цивилизации, вплоть до кинотеатра.

На землю туристы не спускались, но видели близко пингвинов, а со стороны это всё было похоже на огромный айсберг, говорит путешественник.

На землю туристы не спускались, но видели близко пингвинов

— На обратном пути мы посетили Уругвай и остров Сокотра — это Йемен. Сокотра знаменита своими деревьями: драконовые, бутылочные и многие другие. Уникальная нетронутая экосистема, — восхищается Евгений.

На обратном пути Евгений посмотрел Уругвай и остров Сокотра (Йемен)
На Сокотре есть и такой красоты водоемы

В Аргентину за три тысячи рублей

За годы странствий Евгений накопил немало лайфхаков на тему того, как сэкономить в путешествиях. Так, круиз в Антарктиду обошелся ему в тысячу долларов. Что в нынешнее время, подчеркивает он, еще недорого.

— К сожалению, далеко не все круизные компании берут русских на борт. Я нашел одну. Гораздо дороже, если в программу входит экспедиция. Такое путешествие обошлось бы мне не в одну, а в десять тысяч долларов.

Обычно такой круиз стоит около двух-трех тысяч долларов, подмечает Лавров. Но ему повезло, купил в интернете дешевле. Главное — мониторить скидки и акции.

— Тут всё просто: высматривать на сайтах, в пабликах. Как-то мне удалось слетать в Аргентину за три тысячи рублей. И это туда-обратно, из Москвы. Рекордно дешево.

В Аргентину Лавров однажды слетал рекордно дешево — за три тысячи рублей

Главный принцип, говорит путешественник, — покупать билеты заранее.

— Иногда видишь хорошую распродажу, а оказывается, что это глюк в авиакомпании. А ты уже купил. Но некоторые фирмы считают, что в такой ситуации неправильно отменять рейс, раз пассажиру так повезло. Но некоторые просто извиняются и признают свою ошибку.

А по прибытии на место на жилье можно сэкономить с помощью сервисов каучсерфинга. Во многих странах, рассказывает Евгений, местные с радостью принимают у себя дома туристов. За меньшую, чем в отелях, плату. Или вовсе за «спасибо».

Во время своего большого путешествия Евгений побывал и в Буэнос-Айресе

Кроме того, никто отменял палатки или машину, которую можно взять в аренду и использовать как спальное место.

— Как-то раз я ночевал на парковке супермаркета Walmart в США. Владелец всей сети Walmart (это типа «Ашана» или «Ленты») разрешает любым путешественникам ночевать на парковках своих магазинов по всем США, — вспоминает Евгений.

Всего на свое двухмесячное путешествие он потратил около семи тысяч долларов. Все-таки билеты за последние годы сильно подорожали.

В поисках идеального ландшафта

Много лет Евгений руководит консалтинговой компанией. Признается, что благодаря этому и получается путешествовать регулярно, по несколько раз за год. В родном Барнауле он проводит всего по три-четыре месяца, чтобы решить рабочие и семейные вопросы.

С последним помогает компромисс:

— Близким просто объясняю, что поездки для меня — очень важная часть жизни, когда приезжаешь в другую страну и себя тоже чувствуешь иначе. Это определенная мания. Да и мы с семьей успеваем провести время вместе.

Несмотря на страсть к путешествиям и новому, переезжать из столицы Алтайского края Лавров пока не планирует. Говорит, еще не нашел тот самый идеальный ландшафт.

ПО ТЕМЕ
Путешествия Цены на билет
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
5050
9 июля 2024, 15:39
Вся европа это Питер.Че там делать.
5050
9 июля 2024, 15:37
На все пенсии хватило.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ник,34

Sergei,56

Svetlana,41

Элен,38

Денис,38

Deva,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление