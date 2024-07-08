На какое море ехать отдыхать? Рассказываем всё о самых популярных курортах среди россиян

Россияне предпочитают отдыхать на родине, на черноморском побережье, а также в Турции и Египте Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU; Елена Бикташева, Артем Устюжанин / E1.RU











Сезон отпусков в самом разгаре. Но не все еще выбрали, куда отправиться, чтобы выдохнуть от городской суеты. Отпуск обычно ассоциируется с пребыванием на море. И россиянам, которые не хотят для путешествия оформлять визу, доступны сразу несколько. MSK1.RU спросил у туроператора Anex, летние (и не только) путешествия к каким морям предпочитают россияне. Рассказываем, в чём уникальность каждого из них.



Черное море

Самое популярное у россиян море, конечно, Черное. Оно омывает берега шести стран. Климат тут, по большей части, континентальный. И несмотря на то, что вода в Черном море прогревается неравномерно, оно считается теплым и зимой не замерзает.



В сезон, с середины июня по конец августа , море лучше всего прогревается в районе Сочи и в Геленджикской бухте. Здесь средняя температура воды летом составляет около +24... +26 °C. Осень и начало зимы считается бархатным сезоном на Черном море. В это время сюда рекомендуют ехать отдыхать с грудными детьми и людям пожилого возраста.

Вода в Черном море летом прогревается до +24... +26 °C Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сам Сочи считается круглогодичным курортом, потому что многие гости предпочитают отдыхать в горах. Однако туристы в любой момент могут сесть на автобус или «Ласточку» и через полчаса оказаться на побережье.



— Если мы рассматриваем самые топовые регионы черноморского побережья, а именно Сочи, Анапу и Геленджик, то они всегда будут в числе лидеров спроса для пляжного отдыха среди россиян , — объясняет туроператор. — На это влияет большое количество факторов: в первую очередь транспортная доступность. Цена уже отошла на второй план из-за огромного количества доступных вариантов проживания на курорте. Гости могут забронировать от пятизвездочной гостиницы с системой All Inclusive до квартиры в пешей доступности от моря.

В Сочи едут и за отдыхом в горах Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RU











Черноморское побережье подходит и тем туристам, которые в качестве средства передвижения выбирают автомобиль. Так можно не зависеть от расписания и количества билетов на самолеты и поезда.



— Нам повезло наблюдать колоссальный расцвет курортов черноморского побережья. Сейчас нет такого туриста, который в сезон не смог бы найти себе номер в гостинице. Мы наблюдаем масштабную застройку курортов всё новыми и новыми объектами размещения, — добавили в Anex'e.

Из отелей международного уровня в Сочи туроператор рекомендует «Сочи Парк Отель» и «Отель-замок Богатырь». В Анапе : семейный отель «Демократия», круглогодичный Beton Brut, «Дача Del Sol», Mövenpick Resort & SPA и «Город Mira Family Resort & Spa». А в Геленджике советует обратить внимание не только на отели, но и на санатории, среди них: Orchestra Horizont Gelendzhik Resort, «Санаторий им. М. В. Ломоносова» и «Красная Талка».

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Красное море

Красное море, в котором невозможно утонуть из-за его солености, считается одним из самых красивых в мире. Всё благодаря подводному миру: по качеству и разнообразию кораллов, морской флоры и фауны Красному морю нет равных в Северном полушарии. В последние годы район Синайского полуострова стал одной из главных точек притяжения дайверов со всего мира.



Любители погружаться под воду и заниматься снорклингом (плавание с маской с дыхательной трубкой и ластами. — Прим. ред.) предпочитают курорты Шарм-эш-Шейха и бухту Рас-Мохаммед, оба — в южной части Синайского полуострова. Особенно приятно плавать в утренние часы — меньше отдыхающих.

Погружение выглядит так Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Жара в Египте начинается в апреле, когда воздух прогревается до +30 °C. В летний сезон, вплоть до октября, температура доходит до +40 градусов . Но, по словам туристов, переживать зной на Красном море легче, чем в той же Турции — помогает сухой климат.



— Осень — идеальное время года для семейного отпуска в Египте. Комфортно будет всем — и детям всех возрастов, и пожилым людям, — рассказали представители туроператора. — Зимой могут быть ветра, что особенно характерно для Хургады, но это не мешает нашим туристам отдыхать на побережье Красного моря. Популярны в это время отели с подогреваемыми бассейнами (они есть почти во всех пятизвездочных отелях). Из плюсов — солнце есть всегда, и днем очень тепло. Этот сезон особенно нравится тем, кто любит экскурсии.

Море у заповедника Рас-Мохаммед больше напоминает Аравийское море Мальдив Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Самым ветреным месяцем на Красном море считается февраль. Однако в уединенных бухтах море остается комфортным для отдыха:



Шарм-эль-Майя, расположенная к северо-востоку от Рас-Мохаммеда;

Рас-Ум-Сид — пляжи там песчаные, сама бухта надежно скрыта от ветров горами;

Наама Бей — главный туристический центр Шарм-Эль-Шейха с песчаными входами в море для детей;

Шаркс Бей — славится своим коралловым рифом;

Набк Бей — вход в море здесь плавный, песчаный.

В Египет очень часто едут семьи с детьми. Среди популярных сетей отелей — Rixos, которая работает по системе «ультра всё включено», — фишка Египта.





Средиземное море

Главная для российских туристов страна на Средиземном море — Турция. Это уникальное место с богатой историей и прекрасной почти круглый год погодой. Если раньше считалось, ехать отдыхать туда стоит только летом, то в последние годы это направление становится популярным и в зимние месяцы.



Солнечная погода порадует туристов с мая по конец сентября . Летом, в сезон отпусков и каникул, климат здесь более жаркий.



— Весной погода менее жаркая, но море может быть прохладным. Однако в 2024 году вода прогрелась довольно рано — туристы открыли купальный сезон уже в апреле, — рассказали представители туроператора. — Осень считается бархатным сезоном: жара спадает, а море за знойные месяцы хорошо прогрелось. Это время идеально для тех, кто не очень любит жару. С ноября по март погода колеблется от +17 °C до +23 °C: многие выбирают Турцию для «ленивого» отдыха.

Порой погода благоволит к купанию и в декабре месяце. Многие отели предлагают специальную зимнюю концепцию, включающую в себя подогреваемые бассейны. представитель Anex

Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Насладиться горами, чистейшим морем и галечными пляжами можно в Кемере . Для любителей песчаных пляжей подойдут Сиде, Белек и Аланья . Ну а для тех, кто хотят совместить приятное с полезным, выделяется Анталья: в этом крупном прибрежном городе множество торговых центров и аутлетов .



Отели в Турции найдутся на любой вкус: как для путешествий с детьми, так работающие по системе «только для взрослых». Среди популярных у россиян отелей на Анталийском побережье: сеть Selectum, A Good Life Utopia Family Resort в Аланье, копия Кремля в Анталье — Kremlin Palace и The Norm Oriental в Кемере.

Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Эгейское море

Регион Эгейского моря называют «кусочком Европы в Турции»: с некоторых пляжей можно увидеть греческие острова. Да и архитектура здесь более европейская. Пляжный сезон на побережье Эгейского моря длится с мая по сентябрь .

— Пляжи тут в основном галечные, поэтому с уверенностью можно сказать, что море здесь чистейшее, идеального голубого цвета практически везде. Регион включает в себя несколько курортов. Молодые пары выбирают Мармарис . А Фетхие славится своим спокойствием для тех, кто устал от суеты мегаполиса, предпочитают семьи с детьми.



— В Бодруме останавливается много европейцев. Курорт подойдет и тем, кто ищет фешенебельные отели, и тем, кому нужны более экономичные варианты отдыха, — отмечают представители туроператора. — Здесь много и исторических памятников для любителей погулять. Тут же находится и знаменитая набережная Ялыкавак с множеством знаменитых ресторанов, и, конечно, причал с красивыми яхтами.

Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Регион Кушадасы прекрасно подойдет всем туристам. Климат здесь особенно похож на южный российский — адаптация не потребуется. Среди развлечений популярны прогулки на яхте, чтобы посмотреть на дельфинов в их естественной среде обитания. А Дидиме множество античных памятников и лечебных источников, куда едут за оздоровлением.



Среди популярных отелей на Эгейском море туроператор отмечает всё ту же сеть Selectum, а также Colours Bodrum, Voyage Torba, La Blanche Island, The Norm Collection Doora, Titanic Collection Bodrum и Bodrum Park Resort.

Мраморное море

Этот регион едва ли можно назвать пляжным. Но он точно является одним из самых популярных, ведь именно Мраморное море омывает Стамбул. Расположенный и в Европе, и в Азии город, который часто называют столицей Турции, поражает своим многообразием. Здесь исторические памятники и объекты культурного наследия соседствуют с современными магазинами и местами развлечений. И отдохнуть здесь можно круглый год.

Исторические улочки Стамбула ведут к достопримечательностям Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Тем, кто еще не был в Стамбуле, обязательно стоит его посетить. И выделить время на прогулку по набережной. Рассветы и закаты над Босфором точно не оставят никого равнодушным.





— Не зря одной из самых популярных экскурсий в Стамбуле является прогулка на яхте. Именно с моря можно увидеть всю красоту и масштаб построек прошлых веков: дворцы Тапкапы, Добмабахче и Чираган Сарай, где сейчас расположен один из самых шикарных отелей Стамбула — Ciragan Palace Kempinski 5*, — говорят в Anex. — А для тех, кто хочет пройтись по стопам Агаты Кристи, которая написала здесь популярный роман о «Восточном экспрессе», мы можем посоветовать остановиться в отеле Rixos Pera Istanbul (знаменитая писательница часто гостила в номере 411) или Rixos Tersane Istanbul.

Интереснее всего город, который раскинулся в двух частях света, осматривать с моря Источник: Максим Бутусов / E1.RU











А какое море вы предпочтете для летнего отдыха? Черное море Красное море Средиземное море Эгейское море Стамбул и Мраморное море

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